Cars Collided Head on Near Ernagudem 3 Spot Dead: తూర్పుగోదావరి జిల్లా దేవరపల్లిలో ఈరోజు ఉదయం ఘోరరోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. ఎర్నగూడెం వద్ద రెండు కార్లు ఎదురెదురుగా ఢీకొని ముగ్గురి దుర్మరణం చెందారు. నలుగురికి తీవ్ర గాయాలు అయ్యాయి. ఎర్నాగూడెం వద్ద ఓ కారు రంగులోకి ఫ్లైఓవర్ పైకి వెళ్ళింది. దీంతో ఎదురుగా వస్తున్న మరో కారును అది ఉన్నట్టుండి బలంగా ఢీ కొట్టింది. దీంతో రెండు కార్లు వేగంగా ఢీకొనడంతో నుజ్జునుజ్జు అయిపోయాయి. ఈ ప్రమాదంలో ముగ్గురు వ్యక్తులు అక్కడికక్కడే దుర్మరణం చెందారు. మరో నలుగురికి తీవ్ర గాయాలు అయ్యాయి. ఇక వెంటనే స్థానికులు పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. ఘటన స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు వెంటనే ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఇక ప్రమాదంలో గాయపడిన వారిని సమీప సీహెచ్సీలో చికిత్స అందించారు. ఇక మృతదేహాలను పోస్టుమార్టం నిమిత్తం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఈ మృతుల వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.