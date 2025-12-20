English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Visakhapatam City
  • Jakkampudi Raja: ఎమ్మెల్యే ప్రచార పిచ్చితోనే నన్నయ యూనివర్సిటీలో గొడవ.. రెండేళ్లుగా మీరేం చేశారు..?

Jakkampudi Raja: 'ఎమ్మెల్యే ప్రచార పిచ్చితోనే నన్నయ యూనివర్సిటీలో గొడవ.. రెండేళ్లుగా మీరేం చేశారు..?'

Nannaya University Incident: కూటమి ప్రభుత్వ పాలనతో విద్యారంగం భ్రష్టు పట్టిపోతుందని మాజీ ఎమ్మెల్యే జక్కంపూడి రాజా అన్నారు. నన్నయ యూనివర్సిటీలో జరిగిన ఘటనకు సంబంధించి ఎమ్మెల్యే బత్తుల బలరామకృష్ణపై ఆయన ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.   

Written by - Ashok Krindinti | Last Updated : Dec 20, 2025, 08:27 PM IST

Jakkampudi Raja: 'ఎమ్మెల్యే ప్రచార పిచ్చితోనే నన్నయ యూనివర్సిటీలో గొడవ.. రెండేళ్లుగా మీరేం చేశారు..?'

Nannaya University Incident: నన్నయ యూనివర్సిటీలో జరిగిన ఘటనపై మాజీ ఎమ్మెల్యే జక్కంపూడి రాజా  స్పందించారు. ఎమ్మెల్యే బత్తుల బలరామకృష్ణ ప్రచార పిచ్చితోనే నన్నయ విశ్వవిద్యాలయంలో గొడవ జరిగిందని ఫైర్ అయ్యారు.  తమ ప్రభుత్వ హయాంలో విద్యారంగాన్ని బలోపేతం చేయడంపై దృష్టిపెట్టామని.. కూటమి ప్రభుత్వ హయాంలో విద్యారంగం భ్రష్టు పట్టిపోతుందని విమర్శించారు. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తరువాత రాష్ట్రంలో ఎన్నో అరాచకాలు, ఘోరాలు దారుణాలు చూస్తున్నామని అన్నారు. వైస్‌ ఛాన్స్‌లర్స్‌ను భయపెట్టి ఒత్తిడి చేసి రాజీనామా చేయించారని ఆరోపించారు. నాయకుడు ఎలా ముందుకు వెళతాడో.. వారి చంచాలు కూడా అదే మార్గాన్ని అనుసరిస్తున్నారంటూ ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేశారు. 
 
"నన్నయ యూనివర్సిటీలో జరిగిన గొడవ చూస్తే ఈ విషయం అర్థమవుతుంది . విశ్వవిద్యాలయంలో రాజకీయ నాయకుల బ్యానర్లు, ఫ్లెక్సీలు, రంగులు గాని ప్రదర్శించకూడదనే కనీస ఇంగీత జ్ఞానం ప్రజాప్రతినిధులకు లేకుండా పోతుంది. అర్ధరాత్రి యూనివర్సిటీలో చొరబడి నాయకుల ఫ్లెక్సీలు  గ్లాస్, సైకిల్ గుర్తుల ఉన్న బ్యానర్లు కట్టారు. ఇది తప్పు అని చెప్పినందుకు వీసీపై ఎమ్మెల్యే సతీమణి దాడి చేసే ప్రయత్నం చేశారు. 

వీసీని రకరకాలుగా దూషించారు. దీంతో వీసీ అటెండర్‌గా ఉన్న చరణ్ అడ్డుపడ్డాడు. దీంతో  అతనిపై దారుణంగా దాడి చేశారు. కనీసం 8వ తరగతి కూడా పాస్ అవ్వని స్థానిక ఎమ్మెల్యే బలరామకృష్ణ, అతడి సతీమణి అత్యున్నత విద్యావంతులైన వీసీ కులాన్ని కించపరుస్తూ మాట్లాడటం దారుణం. నన్నయ విశ్వవిద్యాలయంలో గడిచిన రెండేళ్లుగా మీరేం చేశారు..? నన్నయ యూనివర్సిటీ నిర్మాణం కోసం నా తండ్రి రామ్మోహన్ రావు వేసిన పునాది రాయి తొలగించారు. అప్పుడు కూడా మేము సంయమనం పాటించాం.. ఏ హోదాలో బత్తుల వెంకటలక్ష్మి యూనివర్సిటీకి వెళ్లి వీసీని  ప్రశ్నించారో స్పష్టం చేయాలి. యూనివర్సిటీ భవనాలు మా హయాంలోనే పూర్తయ్యాయి.." అని జక్కంపూడి రాజా తెలిపారు.

