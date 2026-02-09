English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Telugu News
  Visakhapatam City
Farewell Party Obscene Dance Video: విద్యార్థులకు విద్యాబుద్ధులు నేర్పి, వారి భవిష్యత్తును తీర్చిదిద్దాల్సిన పాఠశాల ప్రాంగణం అశ్లీల నృత్యాలకు వేదికైంది. పదో తరగతి విద్యార్థుల వీడ్కోలు వేడుకల్లో నైతిక విలువలను గాలికొదిలేసి, రికార్డింగ్ డ్యాన్సులను ఏర్పాటు చేసిన ఘటన ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో కలకలం రేపింది.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Feb 9, 2026, 01:14 PM IST

Farewell Party Obscene Dance Video: విద్యార్థులకు విద్యాబుద్ధులు నేర్పి, వారి భవిష్యత్తును తీర్చిదిద్దాల్సిన పాఠశాల ప్రాంగణం అశ్లీల నృత్యాలకు వేదికైంది. పదో తరగతి విద్యార్థుల వీడ్కోలు వేడుకల్లో నైతిక విలువలను గాలికొదిలేసి, రికార్డింగ్ డ్యాన్సులను ఏర్పాటు చేసిన ఘటన ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో కలకలం రేపింది. పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాలో విద్యా వ్యవస్థను అపహాస్యం చేసేలా జరిగిన ఈ ఘటనపై సర్వత్రా విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.

వీడ్కోలు వేడుకల్లో అశ్లీలత
కురుపాం మండలం నీలకంఠపురం బాలుర ఆశ్రమ పాఠశాలలో రెండు రోజుల క్రితం పదవ తరగతి విద్యార్థులకు వీడ్కోలు కార్యక్రమం నిర్వహించారు. విద్యార్థులకు పరీక్షల పట్ల అవగాహన కల్పించాల్సిన చోట, వార్డెన్ చంద్రశేఖర్ ఏకంగా రికార్డింగ్ డ్యాన్సులను ఏర్పాటు చేశారు. వార్డెన్ సమక్షంలోనే అర్ధరాత్రి వరకు అశ్లీల నృత్యాలు సాగాయి. విద్యార్థులతో కలిసి నృత్యకారిణులు తైతక్కలాడిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి.

ఈ వీడియోలు కాస్తా ఉన్నతాధికారుల దృష్టికి వెళ్లడంతో వారు తక్షణమే స్పందించారు. జిల్లా కలెక్టర్ ఆదేశాల మేరకు విచారణ చేపట్టిన డీడీ విజయశాంతి, బాధ్యుడైన వార్డెన్ చంద్రశేఖర్‌ను సస్పెండ్ చేస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. ఈ ఘటనపై మాజీ మంత్రి, వైసీపీ నేత పుష్ప శ్రీవాణి స్పందిస్తూ విద్యా వ్యవస్థలో ఇలాంటి ధోరణి సరికాదని ఎక్స్‌ (ట్విట్టర్) వేదికగా మండిపడ్డారు.

పరీక్షల సమయంలో విద్యార్థులను చదువుపై ఏకాగ్రత పెంచేలా ప్రోత్సహించాల్సింది పోయి, ఇలాంటి అశ్లీల ప్రదర్శనలు నిర్వహించడంపై విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు, స్థానికులు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఆశ్రమ పాఠశాలల్లో క్రమశిక్షణ ఎటు పోతోందని వారు ప్రశ్నిస్తున్నారు.

సరైన పర్యవేక్షణ లేకపోవడం వల్లే ఇలాంటి ఘటనలు పునరావృతమవుతున్నాయని విద్యావేత్తలు అభిప్రాయపడుతున్నారు. పాఠశాలల్లో కేవలం చదువు మాత్రమే కాదు, సంస్కారవంతమైన వాతావరణం ఉండాలని ఈ ఘటన మరోసారి గుర్తుచేస్తోంది.

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

