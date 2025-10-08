Fire Accident: బాణాసంచా తయారీ కేంద్రంలో భారీ అగ్ని ప్రమాదం.. ఆరుగురు మృతి

East Godavari Fire Accident: కోనసీమ జిల్లా రాయవరం సమీపంలో భారీ అగ్నిప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. వి.సావరంలోని శ్రీ గణపతి గ్రాండ్ ఫైర్ వర్క్స్ బాణాసంచా తయారీ కేంద్రంలో ప్రమాదం చోటు చేసుకోగా.. మంటలు భారీ ఎత్తున ఎగిసిపడుతున్నాయి. ఈ ప్రమాదంలో ఇప్పటివరకు ఆరుగురు మృతి చెందినట్లు తెలుస్తుండగా.. పలువురు గాయాలు అయినట్లు సమాచారం. సమాచారం అందుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది.. వెంటనే ఘటన స్థలానికి చేరుకుని మంటలు ఆర్పుతున్నారు. దీపావళి బాణాసంచా తయారీకి కొమరిపాలెం బాగా ప్రసిద్ధి. బాణసంచా తయారు చేస్తున్న సమయంలో ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. మృతుల సంఖ్య మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది. గాయపడిన వారిని ఆసుపత్రులకు తరలిస్తున్నారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.
రాయవరంలో బాణసంచా తయారీ కేంద్రంలో అగ్నిప్రమాద ఘటనపై సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు స్పందించారు. అధికారులతో మాట్లాడిన ముఖ్యమంత్రి.. ప్రమాదంలో పలువురు చనిపోవడంపై ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ప్రమాద కారణాలు, ప్రస్తుత పరిస్థితి, సహాయక చర్యలు, వైద్య సాయంపై అధికారుల నుంచి వివరాలు తెలుసుకున్నారు. స్వయంగా సంఘటనా స్థలానికి వెళ్లి సహాయక చర్యల్లో పాల్గొనాలని అధికారులకు ఆదేశించారు.
"అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా రాయవరంలో బాణసంచా తయారీ కేంద్రంలో అగ్నిప్రమాద ఘటన కలిచివేసింది. ఈ ఘోర ప్రమాదంలో పలువురు ప్రాణాలు కోల్పోవడం తీవ్ర ఆవేదన కలిగించింది. ప్రమాద కారణాలు, ప్రస్తుత పరిస్థితి, సహాయక చర్యలు, వైద్య సాయంపై అధికారులతో మాట్లాడాను. స్వయంగా సంఘటనా స్థలానికి వెళ్లి సహాయక చర్యల్లో పాల్గొనాలని ఉన్నతాధికారులను ఆదేశించాను. క్షతగాత్రులకు మెరుగైన వైద్య సాయం అందించాలని సూచించాను. బాధిత కుటుంబాలను ఆదుకుంటాం." అని సీఎం చంద్రబాబు ట్వీట్ చేశారు.
కోనసీమలో బాణసంచా తయారీ కేంద్రంలో భారీ పేలుడు ఘటనలో పలువురు మరణించడం అత్యంత విషాదకరమని మాజీ ముఖ్యమంత్రి, వైఎస్సార్సీపీ అధ్యక్షుడు వైయస్ జగన్ అన్నారు. రాయవరంలో జరిగిన ఘటన అత్యంత దిగ్భ్రాంతిని కలిగించిందన్నారు. మరణించిన వారి కుటుంబాలకు ఆయన ప్రగాఢ సంతాపం ప్రకటించారు. మృతుల కుటుంబాలను ఉదారంగా ఆదుకోవాలని ఆయన ప్రభుత్వాన్ని కోరారు. ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న పలువురు క్షతగాత్రులకు మెరుగైన వైద్యం అందించి, ప్రభుత్వం ఆదుకోవాలన్నారు.