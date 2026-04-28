  • Vizianagaram: విజయ నగరంలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం.. స్పాట్ లోనే నలుగురు మృతి..

Vizianagaram: విజయ నగరంలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం.. స్పాట్ లోనే నలుగురు మృతి..

Vizianagaram road accident: ఆగిఉన్న లారీని కారు బలంగా ఢీకొట్టడంతో కారులో ఉన్న వారు ఎగిరి కింద పడ్డారు. కారు పూర్తిగా ధ్వంసమైంది. ఈ విషాదంలో స్పాట్ లోనే నలుగురు చనిపోయారు. ఆ మార్గంలో భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Apr 28, 2026, 08:28 AM IST
Vizianagaram: విజయ నగరంలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం.. స్పాట్ లోనే నలుగురు మృతి..

Four persons killed car accident in Vizianagaram: ఇటీవల రోడ్డు ప్రమాదాలు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజల్ని కంటి మీద కునుకు లేకుండా చేస్తున్నాయి. ప్రతిరోజు బస్సులు, కారులు, బైక్ లు మొదలైన రోడ్డు ప్రమాద ఘటనలు నిత్యం వార్తలలో ఉంటున్నాయి. కొంత మంది అజాగ్రతల వల్ల, అతి వేగం వల్ల ప్రమాదాలు నిత్యం జరుగుతున్నాయి.  ఈ క్రమంలో శ్రీ కాకుళం నుంచి విశాఖ పట్నంకు వెళ్తుండగా ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం సంభవించింది.  విజయనగరం జిల్లాలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం సంభవించింది.

పూసపాటిరేగ మండల పరిధిలోని జాతీయ రహదారిపై రోడ్డు ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. కారు మితిమిరీన వేగంతో అదుపు తప్పి పుట్ పాత్ పైకి దూసుకుని వెళ్లింది. అక్కడున్న  వారు నలుగురు స్పాట్ లోనే చనిపోయారు.  కారులో ఉన్న ముగ్గురు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. కారు పూర్తిగా ధ్వంసమైంది.

కారు వైజాగ్ కు చెందని ఇరిగేషన్ కాంట్రక్టర్ దని పోలీసులు గుర్తించారు. కారు ప్రమాదంలో గాయపడ్డ వారిని వెంటనే స్థానికంగా ఉన్న మహారాజా ఆస్పత్రికి తరలించారు.  ప్రస్తుతం వారి సిట్యువేషన్ కూడా సీరియస్ గా ఉంది. పూర్తి వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.

మితిమీరిన వేగం, అజాగ్రత్తే ఈ ప్రమాదానికి ప్రధాన కారణమని తెలుస్తోంది. స్థానికుల సమాచారంతో పోలీసులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. ఈ ఘటనపై విజయనగరం జిల్లా పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు.

 

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

