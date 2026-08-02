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Visakhapatnam: ఫ్రెండ్ షిప్ డే రోజు విశాఖలో పెనువిషాదం.!. బీచ్‌లో కళ్ల ముందే గల్లంతైన యువతీ, యువకుడు..!

Friendship day tragedy in Visakhapatnam:  బీచ్ సమీపాన  ఫోటోలు తీసుకుంటున్న సమయంలో ప్రమాదవశాత్తు సముద్రంలో నీతూ కొట్టుకుపోయింది. ఆమెను కాపాడటానికి దామోదర్ ప్రయత్నించాడు. ఇద్దరు కూడా నీటి ప్రవాహంకు కొట్టుకునిపోయారు. విశాఖ పట్నంలోని బీచ్ లో ఫ్రెండ్ షీప్ పలు కుటుంబాల మధ్య తీరని విషాదాన్ని నింపింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 02, 2026, 01:11 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 01:15 PM IST
Visakhapatnam: ఫ్రెండ్ షిప్ డే రోజు విశాఖలో పెనువిషాదం.!. బీచ్‌లో కళ్ల ముందే గల్లంతైన యువతీ, యువకుడు..!
Image Credit: visakhapatnambeachtragedy

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Visakhapatnam: ఫ్రెండ్ షిప్ డే రోజు విశాఖలో పెనువిషాదం.. బీచ్‌లో కళ్ల ముందే గల్లంతైన యువతీ, యువకుడు..
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