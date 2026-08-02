Friendship day tragedy In Visakhapatnam: స్నేహితుల దినోత్సంను ప్రపంచ వ్యాప్తంగా గ్రాండ్ గా జరుపుకుంటున్నారు. తమ చిన్న నాటి మిత్రుల్ని కలుసుకుంటున్నారు. కొంత మంది బీచ్ లు, కొత్త ప్రదేశాలకు ఎంజాయ్ చేసేందుకు వెళ్తుంటారు. ఈ నేపథ్యంలో ఏపీలోని విశాఖ పట్నంలోని బీచ్ లో కొంత మంది స్నేహితులు ఎంజాయ్ చేసేందుకు వెళ్లారు. ఇంతలో చూస్తుండగానే తీవ్రవిషాదం చోటు చేసుకుంది. విశాఖ పట్నంలో ఫ్రెండ్ షిప్ డే రోజున తీవ్ర విషాదం చోటు చేసుకుంది. పెదగంట్యాడ మండలం పాత గంగవరం బీచ్ లో యువతి, యువకుడు గల్లంతయ్యారు.
ఫ్రెండ్షిప్ డే నాడు తీవ్ర విషాదం
వైజాగ్ బీచ్లో అలల తాకిడికి గల్లంతైన ఇద్దరు స్నేహితులు
ఫ్రెండ్షిప్ డే వేడుకల కోసం బీచ్కు వెళ్లి ఫొటోలు దిగుతుండగా, ఒక్కసారిగా దూసుకొచ్చిన అల
దీంతో సముద్రంలోకి కొట్టుకుపోయిన పెదజాలరిపేటకు చెందిన నీతు అనే యువతి, నీతును కాపాడబోయి గల్లంతైన రాము… pic.twitter.com/VAAx7xnIC1
— Telugu Scribe (@TeluguScribe) August 2, 2026
ఫ్రెండ్షిప్ రోజున సరదాగా స్నేహితులతో గడిపేందుకు ఏడుగురు స్థానికంగా ఉన్న గంగావరం బీచ్ కు వెళ్లారు. బీచ్ లో సరదగా గడిపారు. అక్కడ బీచ్ సమీపాన ఫోటోలు తీసుకుంటున్న సమయంలో నీతూ (18) ప్రమాదవశాత్తు సముద్రంలో కొట్టుకుపోయింది. ఆమె అరుపులు విన్న దామోదర్ ఆమెను కాపాడేందుకు నీటి ప్రవాహంలో దూకాడు. నీటి అలల తాకిడి ఎక్కువగా ఉండటంతో అతను కూడా సముద్రంలో కొట్టుకునిపోయాడు. ఇద్దరు కూడా గల్లంతయ్యారు.
వెంటనే స్నేహితులు చుట్టుపక్కల వారికి విషయంను చెప్పారు. గల్లంతైన వారికోసం బీచ్ లైఫ్ గార్డ్స్ తో కలసి చేపడుతున్న గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. బీచ్ కు వెళ్లిన వారిలో నలుగురు యువతులు కాగా, ముగ్గురు యువకులు ఉన్నట్లు సమాచారం. దామోదర్ కి కొద్దిరోజులలో కనకమహాలక్ష్మి అనే అమ్మాయితో వివాహం జరగాల్సి ఉంది.
కాగా నీతూ ఇంటర్ ద్వితీయ సంవత్సరం చదువుతుంది. సంఘటన స్థలం వద్దకు న్యూ పోర్ట్ పోలీసులు చేరుకున్నారు. ఈ ఘటనతో గల్లంతైన వారి కుటుంబ సభ్యులు అక్కడకు చేరుకుని తమ వారికో గుండెలవిసేలా రోదిస్తున్నారు. అప్పటి వరకు తమతో సరదగా గడిపిన ఫ్రెండ్స్ ఒక్కసారిగా గల్లంతవ్వడంతో మిగతా వారి నోట్లో మాట లేకుండా షాక్ లో ఉండిపోయారు. ప్రస్తుతం గల్లంతైన వారి కోసం రెస్క్యూ కొనసాగుతుంది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.