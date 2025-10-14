English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Visakhapatam City
  • Google AI Hub: ఇకపై ఆంధ్రా గూగుల్‌ అడ్డా.. విశాఖపట్టణంలో ఏఐ హబ్‌ ఏర్పాటు!

Google AI Hub: ఇకపై ఆంధ్రా గూగుల్‌ అడ్డా.. విశాఖపట్టణంలో ఏఐ హబ్‌ ఏర్పాటు!

Google Announces AI Hub In India At Visakhapatnam: ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ఇకపై గూగుల్‌ అడ్డాగా మారబోతుంది. గూగుల్‌కు చెందిన ప్రతిష్టాత్మక ఏఐ హబ్‌ దేశంలోనే తొలిసారిగా విశాఖపట్టణంలో ఏర్పాటుకానుంది. ఈ మేరకు మంగళవారం కీలక ఒప్పందాలు జరిగాయి. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Oct 14, 2025, 10:47 PM IST

Trending Photos

School Holiday: తెలుగు విద్యార్థులకు బంపర్‌ గుడ్‌న్యూస్‌.. రేపు, ఎల్లుండి స్కూళ్లకు సెలవు..!
5
AP School Holiday 2025
School Holiday: తెలుగు విద్యార్థులకు బంపర్‌ గుడ్‌న్యూస్‌.. రేపు, ఎల్లుండి స్కూళ్లకు సెలవు..!
SSC Jobs: పరీక్షా లేకుండానే డిగ్రీ అర్హతతో SSCలో జాబ్స్.. వెంటనే అప్లయ్ చేసేయండి..!
5
Staff Selection Commission Notification
SSC Jobs: పరీక్షా లేకుండానే డిగ్రీ అర్హతతో SSCలో జాబ్స్.. వెంటనే అప్లయ్ చేసేయండి..!
Surya Gochar: త్వరలో తులా రాశిలో సూర్యుడు.. ఈ రాశుల వారి జీవితంలో ఊహించని మలుపు..
5
Surya Gochar
Surya Gochar: త్వరలో తులా రాశిలో సూర్యుడు.. ఈ రాశుల వారి జీవితంలో ఊహించని మలుపు..
IPL 2026 Mini Auction: ఈ నలుగురు ప్లేయర్లకు ముంబై ఇండియన్స్ టాటా గుడ్ బై.. లిస్ట్‌లో ఎవరు ఉన్నారంటే..?
7
IPL 2026
IPL 2026 Mini Auction: ఈ నలుగురు ప్లేయర్లకు ముంబై ఇండియన్స్ టాటా గుడ్ బై.. లిస్ట్‌లో ఎవరు ఉన్నారంటే..?
Google AI Hub: ఇకపై ఆంధ్రా గూగుల్‌ అడ్డా.. విశాఖపట్టణంలో ఏఐ హబ్‌ ఏర్పాటు!

AI Hub At Vizag: ఐటీ సంస్థలను ఏపీకి తరలివచ్చేందుకు ప్రభుత్వం చేస్తున్న కృషి ఫలిస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే గూగుల్‌ తన ఏఐ హబ్‌ను ఏపీలోని విశాఖపట్టణంలో ఏర్పాటుచేయనున్నట్లు ప్రకటించింది. ఈ మేరకు గూగుల్‌, ఏపీ ప్రభుత్వాలు కేంద్రం సమక్షంలో ఒప్పందం చేసుకున్నాయి. ఏపీ బ్రాండ్ పునరుద్ధరణతోనే 16 నెలల్లో భారీ పెట్టుబడులు సాధించామని ఈ సందర్భంగా సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు ప్రకటించారు. గూగుల్ డాటా సెంటర్ ఏర్పాటు ఏపీ చరిత్రలోనే కాకుండా.. దేశ ఐటీ చరిత్రలోనే ఇదొక పెద్ద మలుపు కానుందని తెలిపారు.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: Schools Holiday: స్కూళ్లకు 13 రోజుల సెలవులు.. నేటి నుంచి ఎప్పటివరకంటే..?

తెలంగాణ రాజధాని హైదరాబాద్ దశ దిశ నాడు మైక్రోసాఫ్ట్‌తో మారిందని.. నేడు ఏపీలో గూగుల్ డాటా సెంటర్ ఆ పాత్ర పోషిస్తుందని సీఎం చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు. ఏపీకి గూగుల్ డాటా సెంటర్ రావడంలో అందరి కృషి ఉందని ప్రకటించారు. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే గూగుల్ సంస్థను సంప్రదించి.. నిరంతరం ఫాలో అప్ చేయడం వల్లే లక్ష్యాన్ని చేరుకున్నామని సీఎం తెలిపారు. 

Also Read: Govt Employees: ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల 29 డిమాండ్లు పరిష్కరించాలి: వైఎస్‌ షర్మిల డిమాండ్‌

ఢిల్లీలో గూగుల్ సంస్థ  నిర్వహించిన భారత్ ఏఐ శక్తి సదస్సులో పాల్గొన్న  అనంతరం అమరావతికి చేరుకున్న సీఎం చంద్రబాబుకు పార్టీ ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు, నాయకులు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా నేతలతో సీఎం చంద్రబాబు కొద్దిసేపు ముచ్చటించారు. ఏఐ డాటా సెంటర్‌ ఏర్పాటుతో విద్య, వైద్యం, వ్యవసాయం సహా అనేక రంగాల్లో కీలక మార్పులు వస్తాయని సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు. ఇటువంటి సంస్థల రాకతో కలిగే మేలును ప్రజలకు వివరించాలని నేతలకు సూచించారు.

Also Read: EPFO CBT Decisions: అదిరిపోయిన ఈపీఎఫ్ఓ 3.0.. ఉద్యోగులకు ప్రకటించిన భారీ కానుకలు ఇవే!

సామాన్యులకు కూడా డేటా సెంటర్ ప్రయోజనాలేంటో తెలిసేలా అవగాహన కల్పించాలని సీఎం చంద్రబాబు సూచించారు. రాష్ట్రానికి వచ్చిన ఈ భారీ పెట్టుబడి తనకు ఎంతో సంతృప్తిని ఇచ్చిందని పేర్కొన్నారు. ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ రంగానికి ఉన్న అవకాశాలను ఊహించి ప్రణాళికలు అమలు చేశామని గుర్తుచేశారు. విశాఖకు వస్తున్న గూగుల్ ఏఐ డాటా సెంటర్ పెట్టుబడి కూడా భారీ ప్రభావాన్ని చూపుతుందని.. విశాఖను ఐటీ హబ్‌గా చేస్తున్న ప్రయత్నాల్లో పెద్ద ముందడుగు అని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు తెలిపారు.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Google AI HubVisakhapatnamchandrababuNew DelhiAndhra Pradesh

Trending News