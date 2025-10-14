Google AI Hub: ఇకపై ఆంధ్రా గూగుల్‌ అడ్డా.. విశాఖపట్టణంలో ఏఐ హబ్‌ ఏర్పాటు!

AI Hub At Vizag: ఐటీ సంస్థలను ఏపీకి తరలివచ్చేందుకు ప్రభుత్వం చేస్తున్న కృషి ఫలిస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే గూగుల్ తన ఏఐ హబ్ను ఏపీలోని విశాఖపట్టణంలో ఏర్పాటుచేయనున్నట్లు ప్రకటించింది. ఈ మేరకు గూగుల్, ఏపీ ప్రభుత్వాలు కేంద్రం సమక్షంలో ఒప్పందం చేసుకున్నాయి. ఏపీ బ్రాండ్ పునరుద్ధరణతోనే 16 నెలల్లో భారీ పెట్టుబడులు సాధించామని ఈ సందర్భంగా సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు ప్రకటించారు. గూగుల్ డాటా సెంటర్ ఏర్పాటు ఏపీ చరిత్రలోనే కాకుండా.. దేశ ఐటీ చరిత్రలోనే ఇదొక పెద్ద మలుపు కానుందని తెలిపారు.
తెలంగాణ రాజధాని హైదరాబాద్ దశ దిశ నాడు మైక్రోసాఫ్ట్తో మారిందని.. నేడు ఏపీలో గూగుల్ డాటా సెంటర్ ఆ పాత్ర పోషిస్తుందని సీఎం చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు. ఏపీకి గూగుల్ డాటా సెంటర్ రావడంలో అందరి కృషి ఉందని ప్రకటించారు. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే గూగుల్ సంస్థను సంప్రదించి.. నిరంతరం ఫాలో అప్ చేయడం వల్లే లక్ష్యాన్ని చేరుకున్నామని సీఎం తెలిపారు.
ఢిల్లీలో గూగుల్ సంస్థ నిర్వహించిన భారత్ ఏఐ శక్తి సదస్సులో పాల్గొన్న అనంతరం అమరావతికి చేరుకున్న సీఎం చంద్రబాబుకు పార్టీ ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు, నాయకులు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా నేతలతో సీఎం చంద్రబాబు కొద్దిసేపు ముచ్చటించారు. ఏఐ డాటా సెంటర్ ఏర్పాటుతో విద్య, వైద్యం, వ్యవసాయం సహా అనేక రంగాల్లో కీలక మార్పులు వస్తాయని సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు. ఇటువంటి సంస్థల రాకతో కలిగే మేలును ప్రజలకు వివరించాలని నేతలకు సూచించారు.
సామాన్యులకు కూడా డేటా సెంటర్ ప్రయోజనాలేంటో తెలిసేలా అవగాహన కల్పించాలని సీఎం చంద్రబాబు సూచించారు. రాష్ట్రానికి వచ్చిన ఈ భారీ పెట్టుబడి తనకు ఎంతో సంతృప్తిని ఇచ్చిందని పేర్కొన్నారు. ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ రంగానికి ఉన్న అవకాశాలను ఊహించి ప్రణాళికలు అమలు చేశామని గుర్తుచేశారు. విశాఖకు వస్తున్న గూగుల్ ఏఐ డాటా సెంటర్ పెట్టుబడి కూడా భారీ ప్రభావాన్ని చూపుతుందని.. విశాఖను ఐటీ హబ్గా చేస్తున్న ప్రయత్నాల్లో పెద్ద ముందడుగు అని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు తెలిపారు.
