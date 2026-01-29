English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Google Data Center Vizag: విశాఖలో గూగుల్ డేటా సెంటర్ శంకుస్థాపనకు ముహూర్తం ఖరారు..రూ.83 వేల కోట్ల పెట్టుబడికి రంగం సిద్ధం!

Google Data Center Vizag Foundation: విశాఖపట్నం ఐటీ హబ్‌గా మారే దిశలో మరో భారీ అడుగు పడింది. ప్రపంచ ప్రఖ్యాత టెక్ దిగ్గజం గూగుల్ (Google) తన డేటా సెంటర్ ఏర్పాటుకు విశాఖను వేదికగా చేసుకుంది. దీనికి సంబంధించి ఫిబ్రవరిలో శంకుస్థాపన జరగనుందని జిల్లా కలెక్టర్ వెల్లడించారు.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Jan 29, 2026, 03:52 PM IST

Google Data Center Vizag: విశాఖలో గూగుల్ డేటా సెంటర్ శంకుస్థాపనకు ముహూర్తం ఖరారు..రూ.83 వేల కోట్ల పెట్టుబడికి రంగం సిద్ధం!

Google Data Center Vizag Foundation: విశాఖపట్నం ఐటీ హబ్‌గా మారే దిశలో మరో భారీ అడుగు పడింది. ప్రపంచ ప్రఖ్యాత టెక్ దిగ్గజం గూగుల్ (Google) తన డేటా సెంటర్ ఏర్పాటుకు విశాఖను వేదికగా చేసుకుంది. దీనికి సంబంధించి ఫిబ్రవరిలో శంకుస్థాపన జరగనుందని జిల్లా కలెక్టర్ వెల్లడించారు.

ఆంధ్రప్రదేశ్ ఐటీ రంగ చరిత్రలో విశాఖపట్నం కేంద్రంగా ఒక భారీ పారిశ్రామిక విప్లవం మొదలుకాబోతోంది. గూగుల్‌తో పాటు బెంగళూరుకు చెందిన ఆర్‌ఎంజడ్‌ (RMZ) కార్పొరేషన్ కూడా ఇక్కడ భారీ పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు ముందుకొచ్చింది.

గూగుల్ డేటా సెంటర్ - కీలక వివరాలు
వేదిక: ఆనందపురం మండలం, తర్లువాడ పరిసర ప్రాంతాలు.
భూమి: సుమారు 308 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ఈ సెంటర్ ఏర్పాటు కానుంది. ఇప్పటికే ఏపీఐఐసీ (APIIC) ద్వారా భూమిని స్వాధీనం చేసుకునే ప్రక్రియ పూర్తయింది.
పరిహారం: భూమి సేకరించిన 51 మంది రైతులలో 49 మందికి ఇప్పటికే నగదు జమ చేశారు. మిగిలిన ఇద్దరికీ త్వరలోనే చెల్లింపులు పూర్తి చేయనున్నారు.
మౌలిక సదుపాయాలు: డేటా సెంటర్లకు నీటి సరఫరా అత్యంత కీలకం. దీనికోసం జీవీఎంసీ (GVMC) ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేస్తోంది.

ఆర్‌ఎంజడ్‌ (RMZ) కార్పొరేషన్ భారీ ప్రాజెక్టు
దావోస్ సదస్సులో కుదుర్చుకున్న ఒప్పందం ప్రకారం.. ఆర్‌ఎంజడ్‌ గ్రూపు ఏపీలో రూ.83,000 కోట్ల పెట్టుబడి పెట్టనుంది. విశాఖలో ఒక గిగావాట్ సామర్థ్యం గల భారీ డేటా సెంటర్‌ను వీరు నిర్మించనున్నారు. గ్లోబల్ కేపబులిటీ సెంటర్ (GCC) మొదటి దశలో 50 ఎకరాల్లో గ్లోబల్ సెంటర్‌ను ఏర్పాటు చేసేందుకు భూములను పరిశీలిస్తున్నారు. ఆనందపురం మండలం జగన్నాథపురం, విజయనగరం పరిసరాలు, కాపులుప్పాడ ఐటీ లేఅవుట్‌లను అధికారులు ప్రతిపాదించారు.

ఈ భారీ కంపెనీల రాకతో విశాఖపట్నం ఇంటర్నేషనల్ ఐటీ మ్యాప్‌లో ప్రముఖ స్థానాన్ని సంపాదించుకోనుంది. వేల సంఖ్యలో సాఫ్ట్‌వేర్, హార్డ్‌వేర్ ఇంజనీర్లకు ఉపాధి దొరకనుంది. డేటా సెంటర్ల ఏర్పాటు వల్ల క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) రంగాల్లో విశాఖ కీలక కేంద్రంగా మారుతుంది.

ఫిబ్రవరిలో జరగబోయే శంకుస్థాపన కార్యక్రమం విశాఖ ఐటీ ప్రస్థానంలో ఒక మైలురాయిగా నిలవనుంది. సింహాచలం భూముల కేటాయింపు ప్రక్రియపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తుది నిర్ణయం తీసుకున్న వెంటనే పనులు వేగవంతం కానున్నాయి.

