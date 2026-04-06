Heat Waves: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో తీవ్ర ఎండలు.. మరికొన్ని చోట్ల పిడుగుల వానలు..

AP Telangana Heat Waves Effect: ఎండలు మాడును పగలగొట్టేస్తున్నాయి. బయటకు రావాలంటే భయపడే పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. మార్చి నెల నుంచే భానుడు ప్రతాపం చూపిస్తున్నాడు. తాజాగా ఏప్రిల్ లో కూడా ఈ సారి ఎండలు మండిపోనున్నాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Apr 6, 2026, 07:52 AM IST

Dmart Milestone: అతి తక్కువ సమయంలో సరికొత్త రికార్డు సృష్టించిన డీమార్ట్
6
Dmart
Dmart Milestone: అతి తక్కువ సమయంలో సరికొత్త రికార్డు సృష్టించిన డీమార్ట్
Milind Soman Fitness Secret: 60లోనూ 20లా ఫిట్‌గా ఉన్న మిలింద్ సోమన్ సీక్రెట్ ఇదే!
6
Milind Soman fitness secret
Milind Soman Fitness Secret: 60లోనూ 20లా ఫిట్‌గా ఉన్న మిలింద్ సోమన్ సీక్రెట్ ఇదే!
School Holiday: స్కూల్ పిల్లలకు గుడ్ న్యూస్..రేపు ఆ రాష్ట్రాలలో సెలవు ప్రకటిస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ.. మీకు ఉందా చెక్ చేసుకోండి..!
5
School Holiday Tomorrow India
School Holiday: స్కూల్ పిల్లలకు గుడ్ న్యూస్..రేపు ఆ రాష్ట్రాలలో సెలవు ప్రకటిస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ.. మీకు ఉందా చెక్ చేసుకోండి..!
Best Family Cars: మారుతి ఎర్టిగా నుండి కియా కేరెన్స్ వరకు తక్కువ ధరలో ఎక్కువ ఫీచర్లు ఉన్న ఫ్యామిలీ కార్లు ఇవే.!
5
Best Family Cars
Best Family Cars: మారుతి ఎర్టిగా నుండి కియా కేరెన్స్ వరకు తక్కువ ధరలో ఎక్కువ ఫీచర్లు ఉన్న ఫ్యామిలీ కార్లు ఇవే.!
Heavy Heat Waves:  తెలుగు రాష్ట్రాల్లో  ఉష్ణోగ్రతలు 43 డిగ్రీలకు చేరులో నమోదవుతున్నాయి.  అటు ఏపీలోని ఆదివారం పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా వీరఘట్టం, నెల్లూరు జిల్లా నెల్లూరుపాలెంలో అత్యధికంగా 42.4 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి. తిరుపతి జిల్లా రేణిగుంటలో 42.3, మార్కాపురం జిల్లా నందనమారెళ్లలో 41.8, వైఎస్సార్‌ కడప జిల్లా ఒంటిమిట్టలో 41.5, కృష్ణా జిల్లా పెదపారుపూడిలో 41.3, చిత్తూరు జిల్లా పలమనేరు, ప్రకాశం జిల్లా చెరువు కొమ్ముపాలెంలో 40.9 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి. అదే సమయంలో కొన్నిచోట్ల పిడుగులతో కూడిన వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. దక్షిణ కోస్తాంధ్ర - పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతం మీదుగా ఉపరితల ఆవర్తనం కొనసాగుతుండగా.. రాయలసీమ పరిసర ప్రాంతాలపై మరో ఉపరితల ఆవర్తనం విస్తరించి ఉంది. వీటి ప్రభావంతో సోమ, మంగళవారాల్లో.. మేఘావృతమైన వాతావరణంతో పిడుగులతో వర్షాలు పడతాయని రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ తెలిపింది.

శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, పార్వతీపురం మన్యం, అల్లూరి సీతారామరాజు, అనకాపల్లి, కాకినాడ, తూర్పుగోదావరి, పశ్చిమగోదావరి జిల్లాల్లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో పిడుగులతో కూడిన ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. ఏలూరు, కృష్ణా, ఎన్టీఆర్, గుంటూరు, బాపట్ల, పల్నాడు, మార్కాపురం, ప్రకాశం, నెల్లూరు, అన్నమయ్య, చిత్తూరు, తిరుపతి జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ పిడుగులతో కూడిన తేలికపాటి వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. సోమవారం పోలవరం జిల్లా చింతూరు, ఎన్టీఆర్‌ జిల్లా జి.కొండూరు, ఇబ్రహీంపట్నం మండలాల్లో వడగాలుల ప్రభావం ఉందంటోంది. 

అటు తెలంగాణలోని పలు జిల్లాలో  రానున్న రెండు రోజుల్లో వర్షం కురిసే అవకాశం వుందని వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. మేడ్చల్, ఘట్‌కేసర్, యాదాద్రి, సిద్దిపేట, జనగాం, సిరిసిల్ల, కరీంనగర్, పెద్దపల్లి, జగిత్యాల, మంచిర్యాల, హన్మకొండ ప్రాంతాల్లో అక్కడక్కడా ఉరుములు, మెరుపులుతో పాటు తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షం కురవడానికి అవకాశం ఉందని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం పేర్కొంది. పలు జిల్లాలకు అధికారులు ఆరెంజ్ అలర్ట్ జారీ చేసారు. అలాగే హైదరాబాద్ లోని ఉప్పల్, లింగంపల్లి, కాప్రా, నాగోల్, వనస్థలిపురం, హైదరాబాద్ ఎయిర్‌పోర్ట్ ప్రాంతాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని సూచించింది. కాగా  నిన్న  కామారెడ్డి, సిరిసిల్ల, సంగారెడ్డి, వికారాబాద్, రంగారెడ్డి, మెదక్ వంటి ప్రాంతాల్లో భారీ వాన కురిసింది. నార్త్ హైదరాబాద్ లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో కూడా అక్కడక్కడా జల్లులు కురిసినట్టు హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం పేర్కొంది. 

Also Read:​ ‘దురంధర్’ సినిమాపై నోరు మెదపని ఖాన్స్ త్రయం.. ఇతర ఇండస్ట్రీ హీరోలు.

Also Read:​ Dhurandhar The Revenge: ‘దురందర్ 2’లో ప్రధాని మోడీ.. దావూద్ లదే రోల్..

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

