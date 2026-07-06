/బంగాళాఖాతంలో కొనసాగుతున్న వాయుగుండం.. సముద్రం అల్లకల్లోలం..

Andhra Pradesh Big Rain Alert: ఒడిశాలోని బాలేశ్వర్కు 40 కిలోమీటర్లు, చాంద్బలికి 50కిలోమీటర్లు, పశ్చిమబెంగాల్లోని దిఘాకు 70 కిలోమీటర్ల దూరంలో వాయుగుండం కేంద్రీకృతమైన ఉందని తెలిపారు. పశ్చిమ వాయవ్యదిశగా కదులుతూ రాబోయే 12 గంటల్లో చాంద్బలి-దిఘా మధ్య బాలేశ్వర్ సమీపంలో తీరాన్ని దాటే అవకాశం ఉందని ఏపీ వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది.
ఉత్తర ఒడిశా తీరంలో వాయుగుండం కేంద్రీకృతం..
ఆ తర్వాత 24 గంటల్లో అది ఉత్తర ఒడిశా, ఛత్తీస్గఢ్ మీదుగా కదిలే వీలుందని తెలిపారు. దీని ప్రభావంతో విజయనగరం, పార్వతీపురం మన్యం, అల్లూరి సీతారామరాజు, పల్నాడు జిల్లాల్లో కొన్నిచోట్ల తేలికపాటి నుంచి ఓ మోస్తరు వర్షాలు, మిగతా జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ తేలికపాటి వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని తెలిపారు.
మత్స్యకారులు సముద్రంలోకి వెళ్లొద్దని హెచ్చరిక..
తీరం వెంబడి గంటకు 40-50 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురు గాలులు వీచే అవకాశం ఉందని తెలిపారు. ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. ముఖ్యంగా హోర్డింగుల దగ్గర, కరెంట్ స్తంభాలున్నట చోట, చెట్ల కింద నిలుచోవద్దని అధికారులు సూచించారు. మత్స్యకారులు సముద్రంలోకి వేటకు వెళ్లకూడదని స్పష్టం చేశారు. మరోవైపు రాయలసీమలో ఎల్నినో ప్రభావం తీవ్రంగా ఉన్న నేపథ్యంలో ఈ సారి అక్కడ తక్కువ వర్షపాతం నమోదు అయ్యే అవకాశాలున్నాయని భారత వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది.
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