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బంగాళాఖాతంలో కొనసాగుతున్న వాయుగుండం.. సముద్రం అల్లకల్లోలం..

AP Rain Alert: ఏపీలో అల్ప పీడన ద్రోణితో పాటు నైరుతి ఋతుపవనాలు ప్రభావంతో జోరుగా వానలు పడుతున్నాయి. మరోవైపు వాయవ్య బంగాళాఖాతం, ఉత్తర ఒడిశా, పశ్చిమబెంగాల్‌ తీర ప్రాంతాల్లో వాయుగుండం కేంద్రీకృతమై ఉందని ఆంధ్ర ప్రదేశ్ విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ మేనేజింగ్‌ డైరెక్టర్‌ తెలిపారు. ఈ నేపథ్యంలో తీరం వెంబడి 40 నుంచి 50 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశం ఉందని వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 06, 2026, 10:11 AM IST|Updated: Jul 06, 2026, 10:36 AM IST
బంగాళాఖాతంలో కొనసాగుతున్న వాయుగుండం.. సముద్రం అల్లకల్లోలం..
Image Credit: AP Rain Alert (ZEE News Telugu/Source)Source: Bureau

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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బంగాళాఖాతంలో కొనసాగుతున్న వాయుగుండం.. తీరం వెంబడి 40-50 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురు గాలులు..
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