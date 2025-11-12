English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • IT Companies: ఐటీ కంపెనీలకు కేరాఫ్‌ విశాఖ.. రేపు 4 కంపెనీలకు భూమిపూజ

Tomorrow 4 IT Companies Bhumi Puja In Vizag A Head Of CII Summit 2025: పారిశ్రామిక, ఐటీ నగరంగా విశాఖపట్టణం తీర్చిదిద్దేందుకు ఏపీ ప్రభుత్వం తీవ్రంగా శ్రమిస్తోంది. ఈ క్రమంలో కంపెనీలను ప్రారంభించేలా సర్వశక్తులు ఒడ్డుతోంది. ఈ క్రమంలోనే నాలుగు కంపెనీలు రేపు భూమి పూజ చేసుకోనున్నాయి. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Nov 12, 2025, 10:12 PM IST

Vizag CII Summit 2025: సాంకేతిక పరిజ్ఞానం వృద్ధి చెందుతున్న సమయంలో ఏపీలో ఒక నగరం కేంద్రంగా ఐటీ అభివృద్ధి చేయాలని ఏపీ ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. ఈ క్రమంలో అనేక ప్రయత్నాలు.. కఠోర శ్రమ అనంతరం విశాఖపట్టణం ఐటీకి కేంద్రంగా మారనుంది. ఈ నేపథ్యంలోనే కొన్ని కంపెనీలు వైజాగ్‌లో కొలువుదీరనున్నాయి. వీటికి సంబంధించిన భూమి పూజ రేపు జరగనుంది. సీఐఐ సదస్సుకు ముందు ఈ కంపెనీలు శంకుస్థాపన చేసుకోనుండడంతో వైజాగ్‌లో ఐటీ కొత్త పుంతలు తొక్కనుంది.

విశాఖపట్నంలో ఈనెల 14-15 తేదీల్లో పార్టనర్ షిప్ సమ్మిట్ -2025ను జరగనున్న విషయం తెలిసిందే. ఆ సదస్సుకు ముందురోజు 13వ తేదీన 4 ఐzw కంపెనీలతోపాటు రహేజా ఐటి స్పేస్, రెసిడెన్షియల్ ప్రాజెక్టు, వరల్డ్ ట్రేడ్ సెంటర్‌ పనులు ప్రారంభం కానున్నాయి. ఇప్పటికే టీసీఎస్, కాగ్నిజెంట్ వంటి సంస్థలు విశాఖలో తమ కేంద్రాలను నెలకొల్పేందుకు ఏర్పాట్లు చేసుకుంటున్నాయి. టీసీఎస్ ద్వారా 12 వేలు, కాగ్నిజెంట్ ద్వారా 8 వేల ఉద్యోగాలు రానున్నాయి. గూగుల్ సంస్థ అమెరికా వెలుపల ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ఏఐ హబ్‌ను రూ.1.35 లక్షల కోట్లతో ఏర్పాటు చేయనుంది.

రేపు భూమి పూజ చేసుకోనున్న సంస్థలు ఇవే
సెయిల్స్ సాఫ్ట్‌వేర్
విశాఖపట్నం ఐటీ హిల్ నెం.3లో సెయిల్స్ సాఫ్ట్ వేర్ సంస్థ అడ్వాన్స్ సాఫ్ట్‌వేర్ ఇన్నొవేషన్ అండ్ ఏఐ ఎక్సలెన్స్ సెంటర్ ఏర్పాటుచేయనుంది. దీనిద్వారా 300కు పైగా ఐటీ నిపుణులకు ఉపాధి అవకాశాలు లభించనున్నాయి.

ఐ స్పేస్ సాఫ్ట్‌వేర్ సొల్యూషన్స్
విశాఖ ఐటీ హిల్ నెం.2లో ఐ స్పేస్ సాఫ్ట్‌వేర్ సొల్యూషన్స్ యూనిట్‌కు రేపు భూమిపూజ జరగనుంది. ఈ సంస్థకు భారత్‌లో 1,200 మంది, యుఎస్‌లో 300 మంది సిబ్బంది ఉన్నారు.

టెక్ తమ్మిన సాఫ్ట్‌వేర్ సొల్యూషన్స్
విశాఖ ఐటి హిల్‌లో టెక్ తమ్మిన సాఫ్ట్ వేర్ సొల్యూషన్స్ సంస్థ ఏర్పాటు కానుండగా.. ఈ సంస్థ ఐదేళ్లలో 2 వేల మంది వరకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించనుంది. భారత్, అమెరికా, బ్రిటన్‌, దుబాయ్‌లో ఈ సంస్థ కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తోంది.

ఫినోమ్ పీపుల్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్
విశాఖ ఐటీ హిల్‌లో ఫినోమ్ గ్లోబల్ డెవలప్‌మెంట్ సెంటర్‌ను ఏర్పాటుచేయనుంది. తొలి విడతలో రూ.20 కోట్ల పెట్టుబడితో యూనిట్‌ను నెలకొల్పి 400 మందికి ఉపాధి కల్పించనుంది. రెండో విడతలో రూ.185 కోట్ల పెట్టుబడితో 2,100 మందికి ఉద్యోగాలు కల్పించుంది.

రహేజా ఐటీ స్పేస్, రెసిడెన్షియల్ ప్రాజెక్టు
విశాఖపట్నం మధురవాడ ఐటీ హిల్ నెం.3లో రహేజా ఐటీ స్పేస్, లగ్జరీ రెసిడెన్షియల్ ప్రాజెక్టు ఏర్పాటుకానుంది. తొలి విడతలో రూ.2,172 కోట్లు పెట్టుబడి పెట్టనుండగా.. 8 వేల మందికి ఉపాధి కల్పించనుంది.

వరల్డ్ ట్రేడ్ సెంటర్
విశాఖలోని యండాడలో కపిల్ గ్రూప్ ఆధ్వర్యంలో వరల్డ్ ట్రేడ్ సెంటర్‌ ఏర్పాటుకానుంది. 7.5 మిలియన్ చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో అత్యాధునిక సాంకేతికతతో డబ్ల్యూటీసీని నిర్మించనున్నారు. ప్రాంతీయ, జాతీయ అభివృద్ధికి దోహదపడే పరిశ్రమలకు విశాఖ వరల్డ్ ట్రేడ్ సెంటర్ ప్రోత్సాహం ఇవ్వనుంది.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

