/Bride Death: రాత్రి పెళ్లి భజంత్రీలు తెల్లారి చావు డప్పు.. వివాహమైన తెల్లారి వధువు, తల్లి దుర్మరణం

Wedding Tragedy: అంగరంగ వైభవంగా రాత్రి పెళ్లి చేశారు.. బంధుమిత్రులు తరలివచ్చారు. ఆనందోత్సాహాలతో పెళ్లి వేడుక జరగ్గా.. తన భర్తతో కలిసి వధువు అత్తారింటికి బయల్దేరింది. పెళ్లయిన తర్వాతి రోజు అత్తారింటికి కాపురం కోసం వెళ్తున్న వధువు జరిగిన ఘోర సంఘటనలో ఆమె దుర్మరణం పాలయ్యారు. ఆమెతోపాటు ఆమె తల్లి కూడా మరణించడంతో పెళ్లి ఇంట చావు భాజా మోగింది. తల్లీ కుమార్తెలు రోడ్డు ప్రమాదంలో మరణించడంతో విశాఖపట్టణంలో తీవ్ర విషాదం అలుముకుంది. ఈ సంఘటనకు సంబంధించిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
విశాఖపట్టణం గాజువాక అగనంపూడి శానివాడ సమీపంలో గురువారం మధ్యాహ్నం ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. అగనంపూడి గ్రామానికి చెందిన నడుపూరు పెంటారావు, కనకమహాలక్ష్మి చిన్న కుమార్తె రామేశ్వరిని వాడచీపురుపల్లి గ్రామానికికి చెందిన నర్సింగరావుకు ఇచ్చి బుధవారం రాత్రి వైభవంగా వివాహం చేశారు. రాత్రి బంధుమిత్రుల సమక్షంలో విందు జరిగిన అనంతరం రామేశ్వరి మెడలో నర్సింగరావు మూడు ముళ్లు వేశాడు. వివాహం అనంతరం అక్కడే నిద్రపోయిన వధూవరులు తెల్లవారుజామున లేచి అత్తగారి ఊరు అగనంపూడి బయల్దేరారు.
తన భార్య, అత్తామాలను తీసుకుని వరుడు అంగనపూడి గ్రామానికి కారులో బయల్దేరగా.. మార్గమధ్యలో ఘోర సంఘటన జరిగింది. కారు అదుపు తప్పి విద్యుత్ స్తంభాన్ని ఢీకొట్టింది. అతివేగంతో ఢీకొట్టడంతో కారులోని నూతన వధూవరులతోపాటు అత్తామామలు, ఇతర కుటుంబసభ్యులు ఎగిరిపడ్డారు. తీవ్ర గాయాలతో వధువు రామేశ్వరి అక్కడికక్కడే మృతి చెందగా.. మిగతా వారు గాయాలపాలయ్యారు. వెంటనే స్థానికులు, పోలీసులు అప్రమత్తమై క్షతగాత్రులను ఆస్పత్రికి ఇతరలించారు.
పెళ్లి దండలతో ఉన్న రామేశ్వరి మృతి చెందగా.. ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతూ ఆమె తల్లి కనకమహాలక్ష్మి చికిత్స పొందుతూ మరణించారు. వరుడు నర్సింగరావుతోపాటు మిగతా ముగ్గురికి తీవ్ర గాయాలవగా ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు. వారి పరిస్థితి కూడా ఆందోళనకరంగా ఉందని సమాచారం. ఈ సంఘటనతో ఇరు కుటుంబాల్లో తీవ్ర విషాదం అలుముకుంది. పెళ్లితో ఆనందంగా ఉన్న ఆ కుటుంబాలు ఒక్కసారిగా తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురయ్యాయి. ప్రమాదానికి డ్రైవర్ నిద్రమత్తు కారణంగా తెలుస్తోంది. డ్రైవింగ్ చేస్తున్న వ్యక్తి ఒక కునుకు వేయడంతో కారు పక్కకు ఒరిగి స్తంభాన్ని ఢీకొట్టి ఉంటుందని పోలీసులు ప్రాథమికంగా నిర్ధారించారు. ప్రమాదంపై కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. పోస్టుమార్టం అనంతరం మృతదేహాలను కుటుంబసభ్యులకు అప్పగించారు. ప్రమాద స్థలంలో వధూవరుల పెళ్లి దండలు పడి ఉండడంతో ఆ సన్నివేశం చూస్తే అందరినీ కలచివేస్తోంది. ఇక నిన్న పెళ్లిలో దిగిన ఫొటోల్లో ఉన్న వ్యక్తులు అప్పుడే మరణించడంతో బంధుమిత్రులు షాక్కు గురయ్యారు. ఈ సంఘటన అగనంపూడి, వాడచీపురుపల్లి గ్రామాల్లో తీవ్ర విషాదం నింపింది.