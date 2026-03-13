Kakinada Politics: ఎవరికి వారే యమునా తీరు.. ఆ నియోజకవర్గంలో ఏం జరుగుతోంది..?

MLA Pantham Nanaji Vs Katakamsetti Babi: కాకినాడ జిల్లాలో కాకినాడ రూరల్ నియోజకవర్గం 2009లో ఏర్పడింది. ఈ నియోజకవర్గం ఏర్పడ్డాక ప్రజారాజ్యం పార్టీ తొలి విజయం సాధిస్తే.. ఆ తర్వాత 2014 ఎన్నికల్లో తెలుగుదేశం పార్టీ జెండాలు రెపరెపలాడాయి. 2019లో మాత్రం ఇక్కడ వైసీపీ విజయం సాధించింది. గత అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో మాత్రం జనసేన అభ్యర్థులు ఇక్కడ నుంచి గెలిచారు. వారంతా ఆ నియోజకవర్గానికి వలస వచ్చిన వారే. 2024 ఎన్నికల్లో ఈ సీటు కోసం తెలుగుదేశం పార్టీకి చెందిన మాజీ ఎమ్మెల్యే పిల్లి అనంత లక్ష్మి ప్రయత్నించారు. అలాగే కాపు సామాజిక నుంచి కట్టకంశెట్టి బాబి ప్రయత్నాలు చేశారు. ఒక దశలో జిల్లా పార్టీ అధ్యక్షుడు జ్యోతుల నవీన్, మరికొందరు ఈ సీటుపై కన్నేశారు. దీంతో చంద్రబాబు ఎందుకొచ్చినా గొడవ అని జనసేనకు వదిలేశారు. అయితే గత అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు ముందు కాకినాడ రూరల్ ఇంచార్జ్ పదవి నుంచి పిల్లి సత్యనారాయణ మూర్తిని తప్పించారు.
అప్పటి నుంచి ఇప్పటివరకు ఈ నియోజకవర్గానికి ఇంచార్జ్ లేకుండా పోయారు. అయితే 2024 ఎన్నికలకు ముందు సమన్వయం కోసం ఈ నియోజకవర్గ కో ఆర్డినేటర్ గా పిల్లి సత్యనారాయణ మూర్తి, కో కో ఆర్డినేటర్గా కటకంశెట్టి బాబీను నియమించారు. బాబీని ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థి అంటూ ప్రస్తుత ఎమ్మెల్యే పంతం నానాజీ వెంటబెట్టుకుని తిరిగారు. పిల్లి సత్యనారాయణ కుమారుడు తనకు వ్యతిరేకంగా పనిచేశారని, తన ప్రత్యర్థి అయిన వైసీపీ అభ్యర్థికి అనుకూలంగా పనిచేసాడంటూ ఎమ్మెల్యేగా గెలిచిన నానాజీ అప్పట్లో బహిరంగంగా ఆరోపించారు. అప్పట్లో ఈ వ్యవహారం పెద్ద వివాదమే రేపింది..
ఇక జనసేన ఎమ్మెల్యే పంతం నానాజీ, టీడీపీ కో కో ఆర్డినేటర్ కటకం శెట్టి బాబిది ఒకే సామాజికవర్గం ఈ ఇద్దరూ కాపు సామాజిక వర్గం వారే. పైగా బాబీకి నియోజకవర్గంలో అర్థబలం, అంగబలం పుష్కలంగా ఉందని అంటున్నారు. దీంతో ఆయన ఎమ్మెల్యేకు దగ్గరయ్యారు. మాజీ ఎమ్మెల్యే పిల్లి వర్గం పలుచబడింది. వారంతా బాబి వెంట చేరిపోయారు. తనను నమ్ముకుని తన వద్దకు వచ్చిన వారికి బాబి పలు కార్పొరేషన్ డైరెక్టర్ పదవులు ఇప్పించారు. దీంతో ఆయన నియోజకవర్గంలో బలపడ్డారు. సహజంగానే ఇది పిల్లి వర్గానికి కంటగింపుగా మారింది. దీంతో తనను కూటమి ఎమ్మెల్యే నానాజీ అవమానపరుస్తున్నారని, తనతో కలిసి పనిచేయాల్సిన బాబి ఒంటెద్దు విధానాలకు పోతున్నాడని, ఈ అవమానాలు భరించలేనంటూ పిల్లి సత్యనారాయణ మూర్తి కోఆర్డినేటర్ పదవికి రాజీనామా చేశారు. దానిని అధిష్టానం ఆమోదించింది.
అయితే తాను రాజీనామా చేస్తే తనను పిలిచి మాట్లాడుతారు అనుకున్న పిల్లికి నిరాశ ఎదురయింది. అధిష్టానం పట్టించుకోలేదు. దీంతో ఇప్పుడు నియోజకవర్గానికి కో కోఆర్డినేటర్ బాబి ఒక్కరే ఉన్నారు. అయితే రెండురోజుల క్రితం టీడీపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు జ్యోతుల నవీన్ కాకినాడలోని జిల్లా పార్టీ కార్యాలయంలో రూరల్ నాయకులతో సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు. ఈ సమావేశం ఏర్పాటు చేయాలని రాష్ట్ర పార్టీ అధ్యక్షుడు గానీ, పార్టీ అధిష్టానంగానే ఎలాంటి సూచనలు చేయలేదని పార్టీ వర్గాలు వెల్లడించాయి. పైగా ఈ సమావేశం పెట్టినప్పుడు కొందరు సీనియర్లు రూరల్ ఇద్దరు నేతలు మధ్య విభేదాలు ఉన్నాయి. రిస్క్ తీసుకోవద్దు అని సూచించినట్టు తెలిసింది. తాను జిల్లా అధ్యక్షుడిని. జడ్పీ చైర్మన్గా చేశాను. తన తండ్రి సీనియర్ ఎమ్మెల్యే. తనను ఎవరు కాదంటారా అంటూ ఆయనే పట్టుబట్టి పిల్లి సత్యనారాయణ మూర్తి, కటకంశెట్టి బాబితో రూరల్ సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేశారని పార్టీ వర్గాలు తెలిపాయి. ఇది బెడిసి కొట్టింది. పార్టీ పరువు బజారున పడేలా చేసింది.
ఇదిలా ఉంటే పిల్లి సత్యనారాయణ మూర్తికి నోటి దురుసు ఎక్కువ అని పార్టీలో ఓ చర్చ ఉంది. గతంలో మహిళలను కించపరుస్తూ మాట్లాడిన మాటలను ఇప్పుడు బాబి వర్గం తెరపైకి తెచ్చింది. నవీన్ సమావేశం పెట్టిన తర్వాత ఒక్కసారిగా ఇటు బాబి, అటు పిల్లి వర్గాలు సై అంటే సై అన్నాయి. సత్తిబాబు అనవసరంగా దూషిస్తున్నారని బాబి వర్గం నిలదీయడంతో పిల్లి వర్గానికి చెందిన ఓ వ్యక్తి తెలుగు మహిళలపై దాడికి పాల్పడ్డాడని ఆరోపిస్తూ తెలుగు మహిళలు సమావేశం నుంచి బయటికి వచ్చేశారు. మహిళలపై దాడి చేసిన వారు నాశనం అయిపోతారంటూ శాపనార్థాలు పెట్టారు. గతంలో కూడా పిల్లి సత్తిబాబు తమను దారుణంగా దూషించారని ఉమ్మడి తూర్పుగోదావరి జిల్లా తెలుగు మహిళ మాజీ అధ్యక్షురాలు ఏటుకూరి నాగమణి ఆరోపించారు.
పార్టీ అధిష్టానం నుంచి ఆదేశాలు రాకుండా జిల్లాలో ఇతర నియోజకవర్గాల్లో ఎలాంటి సమావేశంలు పెట్టకుండా కేవలం రూరల్ సమావేశాన్ని జిల్లా అధ్యక్షుడు పెట్టి పార్టీ పరువు తీసేసాడని మహిళలు ఆరోపించారు. పిల్లి సత్యనారాయణ మూర్తి ఆరోపణలు చేస్తున్నప్పుడు జిల్లా అధ్యక్షుడు ఎందుకు వారించలేదు. మహిళలపై దాడి చేస్తే ఎందుకు పట్టించుకోలేదని బాబీ వర్గం గుర్రుగా ఉంది. ఇలా రెండు వర్గాలు తెగబడటంతో మాజీ మంత్రి చిక్కాల రామచంద్రరావు వంటి పెద్దలు అక్కడి నుంచి లేచి వెళ్లిపోయారు. పార్టీకి ఇంచార్జి లేరు. తానే అన్ని భరిస్తున్నానని సత్య నారాయణమూర్తి చెప్పినప్పుడు ఎవరి వెంట ఎంత మంది ఉన్నారో తేల్చాలంటూ భాబి వర్గం ప్రశ్నించింది. ఇరుపక్షలు ఒకరిపై ఒకరు ఆరోపణలు చేసుకున్నాయి. అయితే మహిళలపై దాడి చేయడం, గతంలో కూడా తెలుగు మహిళలపై పిల్లి సత్యనారాయణ నేరుగా ఆరోపణలు చేయడం ఇప్పుడు వివాదంగా మారింది.
అయితే ఇంత జరుగుతున్న బాబి ఎలాంటి ఆరోపణలు చేయలేదని పిల్లి వర్గం ఎందుకు ఆరోపణలు చేస్తుందంటూ అక్కడున్న మిగిలిన వారు కూడా చర్చలు మొదలుపెట్టారు. కన్నీరు పెట్టుకున్న మహిళలను జిల్లా అధ్యక్షుడు బుజ్జగించారు. కానీ ఆయన ఎలాంటి ముందస్తు సమాచారం లేకుండా అప్పటికప్పుడు రెండు వర్గాలతో సమావేశం పెట్టడం, మీడియాను కూడా పిలిపించడం, మీడియా ముందు ఇలా కొట్టుకున్నా అధ్యక్షుడు ఏ ఒక్కరినీ వారించకపోవడంతో ఇప్పుడు వివాదం జిల్లా అధ్యక్షుడు మెడకు చుట్టుకుంది.
ఇంటిలిజెన్స్ వర్గాలు పూర్తి నివేదికను ప్రభుత్వానికి పంపించాయి. దీనిపై అధిష్టానం ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంటుంది. గతంలో కోఆర్డినేటర్ పదవికి రాజీనామా చేసిన పిల్లి సత్యనారాయణ మూర్తిని సమావేశానికి ఆహ్వానించి నవీన్ తప్పు చేశారా..? బాబీ వర్గాన్ని పట్టించుకోలేదన్నది వాస్తవమా..? క్రమశిక్షణకు మారుపేరుగా చెప్పే జాతీయ అధ్యక్షుడు చంద్రబాబు ఎలా స్పందిస్తారు..? పార్టీలో కీలకంగా మారుతున్న జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి లోకేష్ ఏం చేస్తారు..? ఇదీ ఇప్పుడు ఉమ్మడి తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో జరుగుతున్న చర్చ. పలుసార్లు రాజీనామాలు చేసి అధిష్టానానికి హెచ్చరికలు జారీ చేసే పిల్లి వర్గాన్ని దూరం పెడతారా..? లేక ఆయనను కూడా కలుపుకొని పోతారా వేచి చూడాల్సిందే..!