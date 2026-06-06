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Nara Lokesh On Devaansh Ghat: నారా 'దేవాన్ష్ పేరిట పుష్కర ఘాట్‌'.. అధికారులపై మంత్రి లోకేశ్‌ సీరియస్... మ్యాటర్ ఏంటంటే..?

Devaansh Ghat controversy in west godavari: గోదావరి పుష్కర ఏర్పాట్లలో భాగంగా  తూర్పుగోదావరి జిల్లాలోని సీతానగరం మండలం మునికూడలిలో సీఎం చంద్రబాబు మనవడు దేవాన్ష్ పేరిట ఏర్పాటు చేసిన ఘాట్ పై వివాదం రాజుకుంది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 06, 2026, 03:17 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 03:20 PM IST
Nara Lokesh On Devaansh Ghat: నారా 'దేవాన్ష్ పేరిట పుష్కర ఘాట్‌'.. అధికారులపై మంత్రి లోకేశ్‌ సీరియస్... మ్యాటర్ ఏంటంటే..?
Image Credit: naralokesh(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Nara Lokesh On Devaansh Ghat: నారా 'దేవాన్ష్ పేరిట పుష్కరఘాట్‌'.. అధికారులపై మంత్రి
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