Nara Lokesh On Devaansh Ghat: నారా 'దేవాన్ష్ పేరిట పుష్కర ఘాట్‌'.. అధికారులపై మంత్రి లోకేశ్‌ సీరియస్... మ్యాటర్ ఏంటంటే..?

Minister Nara Lokesh serious on Devaansh Ghat name controversy: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాజకీయాలు మరింత కాక రేపుతున్నాయి. ఎక్కడ అవకాశం దొరికిన వైఎస్సార్సీపీ కూటమి ప్రభుత్వంను ఏకీపారేస్తుంది. ఎన్నికల వేళ అమలుకు సాధ్యం కానీ సూపర్ సిక్స్ అంటూ హమీలు ఇచ్చి ప్రజల్ని మోసం చేశారని నిలదీస్తునే ఉంది. ఈ క్రమంలో కూటమి ప్రభుత్వం 2027లో జరగనున్న గోదావరి పుష్కరాలను ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకుని కట్టుదిట్టమైన ఏర్పాట్లు చేస్తుంది. అంతే కాకుండా కుంభమేళ తరహాలో ఏర్పాట్లు చేయాలని, ప్రజలకు ఎక్కడ కూడా అసౌకర్యాలు కల్గకూడదని ఆదేశాలు జారీ చేసింది.
ఈక్రమంలో తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో ఒక ఘాట్ కు సీఎం చంద్రబాబు నారా దేవాన్ష్ పేరు పెట్టడం ప్రస్తుతం వివాదాస్పదంగా మారింది. దీనిపై సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా ట్రోల్స్ రావడంతో మంత్రి నారాలోకేష్ అధికారులపై సీరియస్ అయ్యారు. ప్రభుత్వ కార్యక్రమాల్లో ఇలా పేర్లు పెట్టడం సబబు కాదని మంత్రి నారాలోకేష్ కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు.
వివాదం ఏమింటంటే..?
తూర్పుగోదావరి జిల్లా, సీతానగరం మండలం మునికూడలిలో గోదావరి పుష్కరాల కోసం ఘాట్ను రెడీ చేస్తున్నారు. ఈ ఘాట్ కు 'దేవాన్ష్ ఘాట్' అని పేరు పెట్టారు. అంతే కాకుండా.. ఇటీవల జిల్లా కలెక్టర్ కీర్తి చేకూరి ఈ ఘాట్ను పరిశీలించారు. దీన్ని మోడల్ గ్రామీణ పుష్కర ఘాట్ గా డెవలప్ మెంట్ చేయాలని ఆదేశించారు. ఈ ఘాట్ పై నారా దేవాన్ష్ పేరు ఉండటం నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీనిపై వైఎస్సార్సీపీ సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా ట్రోల్స్ చేశారు.
నెటిజన్లు సైతం ప్రభుత్వ కార్యక్రమాలకు ఇలా సీఎం కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు పెట్టుకొవడం ఏంటని విమర్శలు చేశారు. ఇది కాస్త మంత్రి నారాలోకేష్ కంట పడటంతో వెంటనే తూర్పు గోదావరి జిల్లా అధికారులతో మాట్లాడారు. ప్రభుత్వ కార్యక్రమాల్లో ఇలాంటివి తగదని సీరియస్ అయ్యారు. ప్రభుత్వంకు చెడ్డపేరు తీసుకొచ్చే పనులు చేయోద్దని చివాట్లు పెట్టారు. తమ ప్రభుత్వం ప్రజలకు జవాబుదారి తనం, పారదర్శకంగా పాలన అందిస్తుందని అన్నారు.
మరోవైపు ప్రజల కోసం.. స్థానికంగా ఉన్న 49 మీటర్లుగా ఉన్న ఘాట్ను 84 మీటర్లకు విస్తరించాలని కలెక్టర్ అధికారులను ఆదేశించారు. జూన్ 24న డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ ఘాట్ నిర్మాణ పనుల్ని తనిఖీలు చేయనున్నారు.
ముఖ్యంగా గోదావరి పుష్కర పుణ్నస్నానాలకు వచ్చే భక్తులకు.. వసతి, తాగునీరు, దుస్తులు మార్చుకునేందుకు గదులు, మరుగుదొడ్లు, వైద్య శిబిరాలు వంటి సదుపాయాల్లో ఎక్కడ కూడా లోపాలు లేకుండా చూడాలన్నారు. ఒక వేళ వర్షాలు పడితే కూడా ప్రత్యేకంగా టెంపరరీ షెల్టర్ లు ఏర్పాటు చేయాలని మంత్రి నారాలోకేష్ అధికారులకు పలు సూచనలు చేశారు.
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