Vasamsetti Subhash: కొడుకు మంత్రి.. తండ్రి పెత్తనం.. ఏందయ్యా ఇది..!

Vasamsetti Subhash: ఏపీ మంత్రి వాసంశెట్టి సుభాష్ ప్రస్తుతం డాక్టర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా రామచంద్రపురం నియోజకవర్గం నుంచి ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నారు. అక్కడ తండ్రి పెత్తనం మంత్రికి తలనొప్పిగా మారుతోంది. మంత్రి వాసంశెట్టి సుభాష్ తండ్రి వాసంశెట్టి సత్యం ఇటీవల సొంత పార్టీకి చెందిన టీడీపీ నాయకుడిపై దాడి చేసినట్లు ఆరోపణలు వచ్చాయి. కాజులూరు మండలం శీల గ్రామానికి చెందిన సీనియర్ టీడీపీ నాయకుడు, మాజీ సర్పంచ్ పంపన శ్రీను తమ గ్రామ టీడీపీ కమిటీ ఎంపిక విషయంలో తనకు న్యాయం జరగలేదని మంత్రి తండ్రి సత్యంతో విభేదించారు. ఈ క్రమంలో మాజీ సర్పంచ్ శ్రీనుని మంత్రి వాసంశెట్టి సుభాష్ తండ్రి సత్యం తన వద్దకు పిలిపించుకుని సాక్షాత్తు పార్టీ కార్యాలయంలోనే మొఖంపై పిడిగుద్దులతో దాడి చేశారని ఆరోపణలు వచ్చాయి. తనపై మంత్రి తండ్రి దాడి చేసినట్టు పంపన శీను పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.
ఇదిలా ఉంటే టీడీపీ నాయకుడు పంపన శీను ఆ రోజు మంత్రి సుభాష్ తండ్రి వద్దకు వచ్చినప్పుడు తమపైనే దాడి చేశారని ఎస్సీ, ఎస్టీ చట్టం కింద రివర్స్ కంప్లైంట్ సైతం పోలీసులకు అందింది. దీంతో ఈ వ్యవహారం రామచంద్రపురం సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. మంత్రి తండ్రి సాక్షాత్తు సొంత పార్టీ నాయకుడు పైనే దాడి చేస్తారా.. అంటూ కామెంట్స్ వచ్చాయి. మరోవైపు టీడీపీ నాయకుడు పంపన శ్రీనుకు రామచంద్రపురం వైసీపీ ఇంచార్జ్ పిల్లి సూర్యప్రకాశ్ మద్దతు తెలిపారు. నియోజకవర్గంలో అరాచకాలు జరుగుతున్నాయని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఈ పరిణామాలు నేపథ్యంలో టిడిపి అధిష్టానం రామచంద్రపురంలో మంత్రి వాసంశెట్టి సుభాష్ తండ్రి టిడిపి నాయకుడు పై దాడి చేసిన వ్యవహారంపై జోక్యం చేసుకుంది. రాష్ట్ర పార్టీ అధ్యక్షుడు పల్లా శ్రీనివాస్... మంత్రి నారా లోకేష్ వరకూ ఈ వ్యవహారం వెళ్లినట్టుగా తెలుస్తోంది. చివరకు మంత్రి వాసంశెట్టి సుభాష్ తండ్రి రాజీ చేసుకోవడంతో వివాదం కాస్తా టీ కప్పులో తుఫాన్ లా చల్లారినట్లుగా అనుకుంటున్నారు.
మంత్రి వాసంశెట్టి సుభాష్ ప్రస్తుతం రామచంద్రపురం నియోజకవర్గం నుంచి ఎమ్మెల్యేగా ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారు. 2024 ఎన్నికల సమయంలోనే వైసీపీ నుంచి టిడిపిలో చేరారు. కేవలం 90 రోజుల వ్యవధిలోనే ఎమ్మెల్యే గా గెలుపొంది... మంత్రి పదవి సైతం పొందారు. మంత్రి అయిన తొలినాళ్లలో ఆయన పలు వివాదాల్లో ఇరుక్కున్నారు. ఈ ఏడాది ఆరంభంలో నిర్వహించిన సంక్రాంతి సంబరాల్లో ఆయన చేసిన డ్యాన్సులపై వైసీపీ అధినేత జగన్ ఘాటుగా స్పందించారు.
అయితే ప్రస్తుతం కొన్ని నెలలుగా మంత్రి వాసంశెట్టి సుభాష్ నియోజకవర్గంలో తనదైన ప్రత్యేక అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నారు. రామచంద్రపురం నియోజకవర్గం లో గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని రోడ్లను పూర్తిగా బాగు చేయిస్తున్నారు. ఇక్కడ ఏరియా ఆసుపత్రిలో తొలిసారిగా డయాలసిస్ సెంటర్ ఏర్పాటు చేయిస్తున్నారు. అన్నిటికంటే ప్రత్యేకంగా ద్రాక్షారామం మార్కెట్ యార్డులో ఒక ప్రైవేట్ సంస్థ ద్వారా ఏర్పాటు చేస్తున్న కంటైనర్ ఆసుపత్రి మంత్రికి మంచి పేరు తీసుకువస్తోంది. ఒకవైపు మంత్రి పదవికి గండం ఉందనే ప్రచారం జరుగుతున్నా... సుభాష్ మాత్రం నియోజకవర్గంలో మంచి పేరు తెచ్చుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు. అయితే తండ్రి వాసంశెట్టి సత్యం వ్యవహార శైలి మంత్రి సుభాష్ కు ఫాదర్ స్ట్రోక్ లా మారిందని కామెంట్స్ వస్తున్నాయి.
మరోవైపు పంచారామ క్షేత్రం ద్రాక్షారామం ఆలయంలో మంత్రి సుభాష్ తండ్రి పెత్తనం చేస్తున్నారని విమర్శలు వస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా సేవా కార్యక్రమాల కోసం అంటూ సుభాష్ తండ్రి ఏర్పాటు చేసిన ఫౌండేషన్ ద్వారా... అనేకమంది నుంచి కలెక్షన్స్ చేస్తున్నారని ప్రచారం జరుగుతోంది. మరోవైపు షాడో ఎమ్మెల్యే తరహాలో ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లోకి వెళ్లి అక్కడ అధికారులను మంత్రి సుభాష్ తండ్రి శాసిస్తున్నారని కామెంట్స్ వస్తున్నాయి. మొత్తంమీద ఒకవైపు మంత్రి సుభాష్ వివాదాలు నుంచి బయటికి వచ్చి నియోజకవర్గ అభివృద్ధిపై ఫోకస్ పెట్టారు. అయితే ఆయన తండ్రి మాత్రం పెత్తనం చలాయిస్తూ వివాదాలు సృష్టిస్తున్నారు. దీంతో నియోజకవర్గంలో ఏం జరుగుతుందో అని ఇక్కడ మంత్రి అనుచరులకు.. టీడీపీ శ్రేణులకు అయోమయంగా మారింది.