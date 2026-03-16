MP Putta Mahesh: అల్లుడు డ్రగ్స్ లొల్లి మామ పదవికి ఎసరు.. సీనియర్ నేత ఆశలకు గండి

MP Putta Mahesh Drugs Case: తెలుగుదేశం పార్టీలో సీఎం చంద్రబాబు తర్వాత.. అంత్యంత సీనియర్ నాయకుల్లో మాజీమంత్రి యనమల రామకృష్ణుడు ఒకరు. 1982లో టిడిపి పార్టీ ఆవిర్భావంతో మొదలైన యనమల పొలిటికల్ ఎంట్రీ ఇంకా కంటిన్యూ అవుతోంది. ప్రస్తుతం తెలుగుదేశం పార్టీలో ఆయన నెంబర్ టూ లీడర్ గా కొనసాగుతున్నారు. గతంలో ఆరుసార్లు ఎమ్మెల్యేగా పనిచేసినా ట్రాక్ రికార్డు యనమల రామకృష్ణుడి సొంతం. పార్టీలో చేరిన వెంటనే ఎమ్మెల్యే అయ్యారు. ఆ తర్వాత మంత్రి అయ్యారు. స్పీకర్ గా పనిచేశారు. లక్ష్మీ పార్వతి వర్గం విడిపోయిన సమయంలో చంద్రబాబుకు అండగా ఉండి స్పీకర్ హోదాలో చంద్రబాబుకు అన్ని రకాల సహాయ సహకారాలు అందించారు. పార్టీ ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు కూడా పబ్లిక్ ఎఫెక్ట్స్ కమిటీ చైర్మన్ హోదాలో క్యాబినెట్ హోదా పొందారు. గెలిచిన ప్రతిసారి క్యాబినెట్ ర్యాంకులోనే ఉన్నారు. అనంతరం శాసనసభ వదిలేసి శాసనమండలికి వెళ్లారు. అక్కడ తన మార్క్ చూపించారు.. కానీ ఇప్పుడు కూటమి సర్కార్ అధికారం ఉన్నప్పటికీ ఆయనకు మాత్రం ఏ పదవి దక్కడం లేదు..
ఇక 2024 ఎన్నికల సమయానికి యనమల రామకృష్ణుడు ఎమ్మెల్సీగా ఉన్నారు. గత అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో కుమార్తె దివ్య ఎమ్మెల్యేగా గెలిచారు. సీనియర్ కోటాలో తనకు, జూనియర్ కోటాలో తన కుమార్తెకు మంత్రి పదవి వస్తుందని యనమల ఆశించారు. కానీ యనమల ఆశలు నెరవేరలేదు. చివరకు ఆయన ఎమ్మెల్సీ పదవి కూడా ముగిసింది. ఆ తర్వత ఖాళీ అయిన ఐదు ఎమ్మెల్సీ సీట్లలో బీసీ కోటాలో తనకు సీనియర్ గా చంద్రబాబు అవకాశం ఇస్తారని ఆశించారు.
కానీ ఎమ్మెల్సీగా కంటిన్యూ చేసేందుకు సీఎం చంద్రబాబు ఒప్పుకోలేదు. అంతేకాదు ఎప్పటినుంచో రాజ్యసభలో అడుగుపెట్టాలని అనుకుంటున్నారు. అది కూడా ఆయనకు దక్కలేదు. గవర్నర్ పదవి ఇస్తారని ఆయన అనుచరులు ప్రచారం చేసుకున్నారు. అయినా అధిష్టానం పట్టించుకోలేదు. దాంతో ఆయన పార్టీ హైకమాండ్ తీరుపై తీవ్ర అసంతృప్తిలో ఉన్నట్టు ప్రచారం జరుగుతోంది. కానీ ఇప్పుడు సీన్ రివర్స్ అయ్యింది. మాజీమంత్రి యనమల తీరుపై హైకమాండ్ గుస్సా అవుతోంది. యనమల అల్లుడు పుట్టా మహేష్ యాదవ్ డ్రగ్స్ కేసులో అడ్డంగా బుక్ కావడమే కారణంగా కనిపిస్తోంది.
ప్రస్తుతం తెలంగాణలో డ్రగ్స్ కేసు తీవ్ర ప్రకంపనలు రేపుతోంది. హైదరాబాద్ శివారులోని మొయినాబాద్ ఫాంహౌజ్ లో డ్రగ్స్ తీసుకుని ఎంపీ పుట్టా మహేష్ యాదవ్ అడ్డంగా బుక్ అయ్యారు. అతనికి డ్రగ్ పాజిటివ్ రావడం దేశవ్యాప్తంగా సంచలనంగా మారింది. డ్రగ్స్ పార్టీలో పట్టుబడిన ఏలూరు ఎంపీ వ్యవహారంలో సీఎం చంద్రబాబు సీరియస్ గా ఉన్నారని తెలుస్తోంది. ఫాంహౌజ్ పార్టీకి మహేష్ యాదవ్ ఎందుకు వెళ్లారు.. రోహిత్ రెడ్డితో అతనికి ఉన్న లింక్స్ ఏంటన్న దానిపై ఏపీ పోలీసులు ఫోకస్ చేశారని తెలుస్తోంది.
ఎంపీ పుట్టా మహేష్ యాదవ్.. టీడీపీ సీనియర్ నేత యనమల రామకృష్ణుడు అల్లుడు.. కానీ మరింత కాక రేపుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో మాజీ మంత్రి యనమలకు పదవి దక్కడం కష్టమే అన్న చర్చ మొదలైంది. కొద్దిరోజులుగా రాజ్యసభ పదవి కోసం కసరత్తు జరుగుతోంది. ఇందులో సీనియర్ నేత యనమలను పెద్దల సభకు పంపించాలని సీఎం చంద్రబాబు అనుకున్నారు. యనమల రాజ్యసభకు వెళితే.. ఏపీ వాయిస్ బలంగా వినిపిస్తారని భావించారు. అందుకే ఆయన్నుకు ఎమ్మెల్సీగా ఎన్నుకోలేదని అన్నారు.. కానీ ఇప్పుడు ఎంపీ పుట్టా మహేష్ ఏపిసోడ్.. యనమల పదవికి ఎసరు తెచ్చిపెట్టిందని కూటమిలో చర్చ జరుగుతోందట. డ్రగ్స్ కేసులో సీఎం చంద్రబాబు తీవ్ర ఆగ్రహంతో ఉండటంతో.. ఇప్పట్లో యనమలకు పదవి దక్కడం కష్టమే అని తెలుగుతమ్ముళ్లు గుసగుసలాడుకుంటున్నారు..
మొత్తంమీద అల్లుడు డ్రగ్స్ కేసు మామ పదవికి ఎసరు తెచ్చిందని ప్రచారం వినిపిస్తోంది. పదవి దక్కుతుందనే ఆశలో ఉన్న సమయంలో.. మహేష్ యాదవ్ పై డ్రగ్స్ కేసు యనమలకు పదవి దక్కకుండా చేసిందని అంటున్నారు. ఈ విషయంలో సీఎం చంద్రబాబు సైతం ఇంటెలిజెన్స్ ను పంపడంతో.. ఇంకా ఎలాంటి విషయాలు వెలుగులోకి వస్తాయో అని యనమల కూడా టెన్షన్ పడుతున్నట్టు తెలుస్తోంది. కూటమి సర్కార్ అధికారంలోకి వచ్చాక.. రెండేళ్ల తర్వాత.. పదవి దక్కుతుందని భావిస్తున్న సమయంలో.. యనమలకు అల్లుడి రూపంలో బిగ్ షాక్ తగిలిందని కాకినాడ జిల్లా నేతలు తెగ చర్చించుకుంటున్నారు..