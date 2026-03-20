MP Putta Mahesh Drugs Case: టైమ్ చూసి క్యాచ్ చేశారు.. మంత్రి పదవే టార్గెట్..!

Putta Mahesh Drugs Case: మొయినాబాద్ డ్రగ్స్ కేసులో పట్టుబడిన టీడీపీ ఏలూరు ఎంపీ పుట్టా మహేష్ వ్యవహారం ఆ పార్టీ అధిష్టానాన్ని ఇరుకున పెట్టింది. ఒకవైపు ఏపీలో గంజాయి... డ్రగ్స్ వ్యవహారాలకు చోటు లేదని.. వాటితో ముడిపడి ఉన్నవారిని ఉక్కు పాదంతో అణిచివేస్తున్నామని కూటమి ప్రభుత్వం పదే పదే ఊదరగొడుతుంది. ఈ నేపద్యంలో డ్రగ్స్ తీసుకుని పట్టుబడిన టిడిపి ఎంపీని సస్పెండ్ చేయాలని వైసీపీ డిమాండ్ చేస్తోంది. ఇప్పటికే పార్టీ వ్యవహారాలకు దూరంగా ఉండాలని పుట్టా మహేష్ కు ఏపీ టీడీపీ అధ్యక్షుడు పల్లా శ్రీనివాస్ అదేశాలు ఇచ్చారు.
డ్రగ్స్ కేసులో పట్టుబడిన టిడిపి ఎంపీ అంటూ జాతీయ స్థాయిలో సైతం ఆ పార్టీకి ఇబ్బందిగా మారింది. దీంతో పార్టీ నుంచి ఎంపీ పుట్ట మహేష్ ను సస్పెండ్ చేస్తేనే భవిష్యత్తులో డ్రగ్స్ వ్యవహారాలపై సీఎం చంద్రబాబు కఠిన ఆదేశాలు ఇచ్చేందుకు ఆస్కారం ఉంటుందనే వాదన సైతం వినిపిస్తుంది. అయితే ఒక ఎంపీని పార్టీ నుంచి సస్పెండ్ చేయడం అంత తేలికగా తీసుకునే నిర్ణయం కాదని రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చ జరుగుతోంది. అందులోనూ పార్టీలో మోస్ట్ సీనియర్ నేత యనమల రామకృష్ణుడు అల్లుడు కావడంతో పుట్ట మహేష్ పై సస్పెన్షన్ నిర్ణయం చంద్రబాబుకు ఛాలెంజ్ గానే మారిందనే కామెంట్స్ వస్తున్నాయి. దీంతో ఈ వ్యవహారంలో ఏం జరుగుతుందో అనేది ఉత్కంఠ గా మారింది. సరిగ్గా ఇదే సమయంలో రాజమండ్రిలో నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో సీనియర్ ఎమ్మెల్యే.. టిడిపి పొలిట్ బ్యూరో సభ్యుడు గోరంట్ల బుచ్చయ్య చౌదరి పుట్టా మహేష్ వ్యవహారంపై సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. తొందరపాటు నిర్ణయం వద్దంటూ పరోక్షంగా పుట్ట మహేష్ కు మద్దతు ప్రకటించారు.
ఇక ఏలూరు ఎంపీ పుట్టా మహేష్ యాదవ్ వ్యవహారంపై స్పందించిన ఎమ్మెల్యే గోరంట్ల కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. పార్లమెంటు సభ్యుడు కాబట్టి ఒకటికి రెండు సార్లు ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉందనీ అన్నారు. డ్రగ్స్ కేసులో క్లారిటీ రాకుండా మహేష్ యాదవ్ ను పార్టీ నుంచి సస్పెండ్ చేయాలని అనడం సరికాదని అని పేర్కొన్నారు. ముందు డ్రగ్స్ నెగిటివ్ అన్నారని... తర్వాత పాజిటివ్ అన్నారని.. హైదరాబాద్ పోలీసులు నుంచి క్లారిటీ రావాల్సి ఉందనీ గోరంట్ల అభిప్రాయపడ్డారు. మోస్ట్ సీనియర్ ఎమ్మెల్యే... అదేవిధంగా టిడిపి పోలిట్ బ్యూరో సభ్యుల్లో ఒకరైన గోరంట్ల బుచ్చయ్య చౌదరి డ్రగ్స్ వ్యవహారంపై ఇలా స్పందించడం ఆసక్తికరంగా మారింది. ఏ విషయంలోనైనా సూటిగా కుండ బద్దలు కొట్టినట్లు గోరంట్ల మాట్లాడతారు. అయితే తమ పార్టీ పార్లమెంటు సభ్యుడు విషయానికి వచ్చేసరికి తొందరపాటు పనిచేయదని అంటున్నారు.
ఇప్పుడు ఈ వ్యవహారం పరోక్షంగా తమ పార్టీ అధినేత సీఎం చంద్రబాబుకు గోరంట్ల ఇచ్చిన సూచనగా కనిపిస్తోంది. ఇప్పటికే పుట్టా మహేష్ విషయంలో ఏం చేయాలో డైలామా లో ఉన్న పార్టీ అధిష్టానానికి గోరంట్ల పరోక్షంగా ఒక దారిని చూపించినట్లుగా కనిపిస్తోంది. డ్రగ్స్ కేసు వెలుగులోకి వచ్చాక టిడిపి నేతలు ఎవరు ఎంపీ పుట్టా మహేష్ కు మద్దతుగా మాట్లాడలేదు. ఇరుకన పెట్టే వ్యవహారం కావడంతో ఎవరూ స్పందించలేదని అర్థమవుతోంది. అయితే సీనియర్ ఎమ్మెల్యే గోరంట్ల మాత్రం ఈ విషయంలోనూ సూటిగా తన అభిప్రాయాన్ని వెల్లడించారు. ఎంపీ కాబట్టి ఒకటికి రెండుసార్లు ఆలోచించాలని సూచించారు. పార్టీ పొలిట్ బ్యూరో సభ్యుడు కూడా కావడంతో గోరంట్ల అభిప్రాయాన్ని సీఎం చంద్రబాబు పరిగణలోకి తీసుకునే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి అనే చర్చ జరుగుతోంది..
మరోవైపు ఈ విషయంలో ఎమ్మెల్యే గోరంట్ల తీసుకున్న స్టాండ్ ఆసక్తికరంగా మారింది. టిడిపి అధిష్టానం డైలమాలో ఉన్నప్పుడు సీనియర్ ఎమ్మెల్యే గానూ... పార్టీ పోలీట్ బ్యూరో మెంబర్ గానూ అందరికంటే చురుకుగా బుచ్చయ్య స్పందించినట్లు కనిపిస్తోంది. ఈ విషయంలో ఎమ్మెల్యే గోరంట్ల తన చాణక్యాన్ని మరోసారి చాటుకున్నట్లుగా చర్చ జరుగుతోంది. ప్రస్తుతం చంద్రబాబు నాలుగో పర్యాయం ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేస్తున్నారు. గోరంట్ల ఏడోసారి ఎమ్మెల్యేగా అసెంబ్లీలో ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారు.
అయితే ఇప్పటివరకు ఒక్కసారి కూడా చంద్రబాబు క్యాబినెట్లో బుచ్చయ్యకు మంత్రివర్గంలో అవకాశం ఇవ్వలేదు. కూటమి ప్రభుత్వంలోనూ ఈసారి మంత్రి పదవి చాన్స్ వస్తుందని అనుకున్నా.. సామాజిక సమీకరణలు... తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో పరిస్థితులు కారణంగా ఛాన్స్ దక్కలేదు. ఈ నేపథ్యంలో గోరంట్ల మరోసారి తాను మంత్రిగా ఉండాల్సిన అవసరాన్ని సీఎం చంద్రబాబుకు గుర్తు చేశారా అనే చర్చ జరుగుతోంది. ఇదిలా ఉంటే ఉమ్మడి తూర్పుగోదావరి కి చెందిన సీనియర్ నేత యనమల రామకృష్ణుడు... గోరంట్ల బుచ్చయ్య చౌదరి ఇంచుమించుగా పార్టీలో ఒకే సీనియారిటీగా కలిగిన వారు. అయితే మాజీ మంత్రి యనమల ఉమ్మడి తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో పార్టీని తన కనుసనల్లో నడిపించేవారు. ఈ సమయంలో యనమల... గోరంట్ల మధ్య కోల్డ్ వారు సైతం నడిచింది. అయితే పాత విషయాలను పక్కనపెట్టి యనమల అల్లుడు విషయంలో ఎమ్మెల్యే గోరంట్ల సానుకూలంగా మాట్లాడటం ఆసక్తికరంగా మారింది.
ఏదీఏమైనా డ్రగ్స్ కేసులో పట్టుబడిన ఎంపీ పుట్టా మహేష్ యాదవ్కు పరోక్షంగా మద్దతిస్తూ.. సీనియర్ నేత గోరంట్ల సాహసం చేస్తున్నారా... లేక చాణక్యాన్ని ప్రదర్శిస్తున్నారా అనే విషయంలో క్లారిటీ లేదు. కానీ బుచ్చయ్య కామెంట్స్ మాత్రం.. యనమల అల్లుడు ఎంపీ పుట్టాకు మంచి బూస్టింగ్ ఇచ్చాయని కూటమి ఉభయగోదావరి జిల్లా ప్రజలు తెగ చర్చించుకుంటున్నారు. అయితే బుచ్చయ్య చెప్పినట్టుగా చంద్రబాబు.. ఎంపీని వదిలేసినట్టేనని మరో చర్చ సైతం జరుగుతోంది.