/Crime News: విశాఖలో ఘోరం..లేడీస్ హాస్టల్ నిర్వాహకుడి రాసలీలలు..పెళ్లైన 45 రోజులకే నవవధువు బలి!

Visakhapatnam Crime News: కాళ్ళకు పారాణి ఆరకముందే, నూరేళ్ల జీవితాన్ని పంచుకోవాల్సిన భర్త కాలయముడయ్యాడు. పెళ్లైన కేవలం 45 రోజులకే ఓ నవవధువు అనుమానాస్పద స్థితిలో ప్రాణాలు కోల్పోవడం విశాఖపట్నంలోని రేసపువానిపాలెంలో తీవ్ర కలకలం రేపింది. భర్త పరాయి స్త్రీలతో పెట్టుకున్న సంబంధాలే ఈ మరణానికి కారణమని తెలుస్తోంది.
అసలేం జరిగింది?
శ్రీకాకుళం జిల్లాకు చెందిన సోమేశ్వరరావు, తేజశ్రీకి నెల రోజుల క్రితం వివాహం జరిగింది. సోమేశ్వరరావు విశాఖపట్నంలో ఒక లేడీస్ హాస్టల్ నడుపుతున్నాడు. పెళ్లైన కొద్దిరోజులకే భర్త అసలు స్వరూపం తేజశ్రీకి అర్థమైంది. హాస్టల్లో ఉండే కొందరు అమ్మాయిలతో సోమేశ్వరరావుకు అక్రమ సంబంధాలు ఉన్నాయని ఆమె గుర్తించింది.
భర్తను తేజశ్రీ నిలదీయడంతో, సోమేశ్వరరావు ఆమెపై వేధింపులకు దిగాడు. మానసికంగా, శారీరకంగా చిత్రహింసలు పెట్టడం మొదలుపెట్టాడు. ఈ పరిశీలన తేజశ్రీ తన తల్లిదండ్రులకు చెప్పుకుని ఏడ్చింది. అయితే, "కొత్త కాపురంలో సర్దుకుపోవాలి" అని వారు సర్దిచెప్పారు. కానీ, రోజురోజుకూ భర్త టార్చర్ మితిమీరిపోవడంతో, సున్నిత మనస్కురాలైన తేజశ్రీ తీవ్ర నిర్ణయం తీసుకుంది.
రేసపువానిపాలెం నివాసంలో తేజశ్రీ ఉరివేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్లు సమాచారం అందడంతో పోలీసులు రంగంలోకి దిగారు. అయితే, ఇది ఆత్మహత్య కాదని.. భర్త సోమేశ్వరరావే ఆమెను చంపి, ఆత్మహత్యగా చిత్రీకరిస్తున్నాడని మృతురాలి బంధువులు ఆరోపిస్తున్నారు. త్రీ టౌన్ పోలీసులు ఘటనను పరిశీలించి కేసు నమోదు చేశారు. ప్రాథమిక ఆధారాల మేరకు భర్త సోమేశ్వరరావును అదుపులోకి తీసుకుని రిమాండ్కు చేరుకున్నారు.
