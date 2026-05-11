/Dowry Death: 45 రోజులకే నవ వధువు ఆత్మహత్య.. బైక్ అంటే బైక్, పొలం అంటే పొలం ఇచ్చినా భర్త వేధింపులు

Husband Harassed For Additional Dowry: విశాఖపట్టణంలో అమానుష సంఘటన చోటుచేసుకుంది. ఎంతో ఘనంగా తల్లిదండ్రులు పెళ్లి చేయగా.. అత్తారింటికి కొత్త ఆశలతో ఆ యువతి కొత్త జీవితాన్ని ప్రారంభించింది. అత్తారింటికి వచ్చిన తర్వాత ఆమెకు వేధింపులు మొదలయ్యాయి. ఇతర అమ్మాయిలతో సంబంధాలు నడిపిస్తున్న భర్త నిజస్వరూపం తెలుసుకున్న భార్య నివ్వెరపోయింది. ఇదేమిటని నిలదీయగా.. భర్త ఎదురుదాడి చేసి వరకట్నం వేధింపులు ప్రారంభించాడు. ఇక కోరికల చిట్టా విప్పాడు. అడిగిన ఖరీదైన బైక్.. పొలం ఇచ్చినా కూడా అతడి వేధింపులు ఆగలేదు. దీంతో ఆమె మనస్తాపం చెంది ప్రాణాలు తీసుకున్నారు.
విశాఖపట్టణం గార మండలం శిమ్మపేటకు చెందిన శిమ్మ లక్ష్మీ నారాయణ, శారద దంపతులు వ్యవసాయ కూలీలు. డిగ్రీ చదివిన కుమార్తె తేజశ్రీ (22)ని శ్రీకాకుళం మండలం రాగోలు సమీప గూడెం గ్రామానికి చెందిన రుప్ప మల్లేషు కుమారుడు రొప్ప సోమేశ్వరరావుకు ఇచ్చి ఈ ఏడాది మార్చి 6వ తేదీన వివాహం చేశారు. కట్నం కింద రూ.20 లక్షల నగదు, 20 తులాల బంగారం ఇచ్చుకున్నారు. విశాఖపట్నం ఎల్అండ్టీ కంపెనీలో ఇంజినీర్గా సోమేష్ నావల్ డాక్యార్డ్లో ప్రాజెక్టు డిజైనర్గా పనిచేస్తున్నాడు.
పెళ్లయిన అనంతరం సోమేశ్, తేజశ్రీ విశాఖపట్టణంలోని రామా టాకీస్ సమీపంలో అద్దె ఇంట్లో కాపురం పెట్టారు. కొంతకాలంగా విశాఖపట్టణంలో సోమేశ్వర రావు లేడీస్ హాస్టల్ నడుపుతుండగా.. అమ్మాయిలతో సంబంధాలు పెట్టుకున్నాడు. ఇది తెలుసుకున్న అనంతరం ఇటీవల ఓ యువతిని సోమేష్ ఇంటికి తీసుకురావడంతో భార్య తేజశ్రీ నిలదీసింది. అది సహించని సోమేష్ రూ.3 లక్షల విలువైన బైక్ కావాలని వేధించడంతో ఆ యువతి తల్లిదండ్రులకు చెప్పింది. దీంతో అత్తామామలు నాలుగైదు రోజుల్లోనే అతడికి బండి కొనిచ్చేశారు. వారం రోజుల తర్వాత పది సెంట్లు భూమి రాయాలని, తులం నల్లపూసలు చేయించాలని మళ్లీ వేధించడంతో పాటు ఆమె తల్లిదండ్రులకు ఫోన్ చేసి చెప్పింది. పెళ్లి ఆల్బమ్లో సగం మొత్తం రూ.1.50 లక్షలు అడగడంతో రూ.50 వేలు కూడా ఇచ్చారు.
గొడవ.. బలవన్మరణం
ఈనెల 7వ తేదీన ఉదయం 8 నుంచి 9 గంటల మధ్య సోమేష్, తేజశ్రీ మధ్య వాగ్వాదం చోటుచేసుకుంది. ఇద్దరూ తమకు ఫోన్ చేశారని, గొడవ మామూలేనని తేజశ్రీ తమతో చెప్పిందని, ఆ తర్వాత పలు దఫాలు ఫోన్ చేసినా లిఫ్ట్ చేయలేదని ఆమె తల్లిదండ్రులు చెబుతున్నారు. ఉదయం 9.30 గంటలకు ఉరివేసుకుని మీ పాప చనిపోయిందని తన ఫ్రెండ్తో సోమేష్ ఫోన్ చేయించడంతో ఒక్కసారి హతాశులయ్యామని మృతురాలి తల్లిదండ్రులు వివరించారు. హుటాహుటినా విశాఖపట్టణం బయల్దేరి వెళ్లి చూడగా కుమార్తె బెడ్ మీద విగతజీవిగా ఉంది. అయితే మెడ, కాళ్లపై వాతలు ఉన్నాయని, సోమేష్ స్నేహితులు ముగ్గురు అక్కడే ఉండడంతో ఆమెను చంపేసి ఉంటారని మృతురాలి తల్లిదండ్రులు అనుమానించారు. ఇదే విషయమై విశాఖపట్నం త్రీటౌన్లో కేసు పెట్టామని, సోమేష్ను అదే రోజు పోలీసులు అరెస్టు చేశారని తెలిపారు. తమ కుమార్తెకు తీరని అన్యాయం జరిగిందని.. అదనపు వరకట్నం కోసం వేధించడమే కాక హత్యచేసి ఆత్మహత్యగా చిత్రీకరించారని తల్లిదండ్రులు వాపోయారు.
