Cricket Betting: క్రికెట్ బెట్టింగ్ యాప్స్ ద్వారా ఆన్లైన్లో క్రికెట్ బెట్టింగ్ నిర్వహిస్తున్న బెట్టింగ్ ముఠా సభ్యులను పశ్చిమబెంగాల్ రాజధాని కలకత్తాలో విశాఖపట్టణం సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. క్రికెట్ బెట్టింగులకు పాల్పడటం, బలవంతంగా సోషల్ మీడియా లింక్స్ వేదికగా బెట్టింగుల్లో పాల్గొనేలా ఆకర్షిస్తున్న ముఠా గుట్టును రట్టు చేశారు. బెట్టింగ్ నిర్మూలించేందుకు విశాఖపట్నం నగర పోలీస్ శాఖ సమర్ధవంతమైన చర్యలు చేపడుతోందని పోలీస్ కమిషనర్ తెలిపారు. సైబర్ క్రైమ్ పోలీస్స్టేషన్లో గత ఏడాది నమోదైన కేసులో లోతైన దర్యాప్తు చేపట్టగా ఈ బెట్టింగ్ అరెస్ట్ అయ్యింది.
గతేడాది నమోదైన బెట్టింగ్ కేసులో దర్యాప్తు చేయగా ఫస్ట్ ఫెయిర్ ప్లే, రెడ్డి అన్న, ఎక్చేంజ్ 666, 4 ఆర్ ఏ బుక్, అల్ట్రా వైన్ 2 యాప్లను విదేశాల నుంచి సేకరించారు. గోవాను కేంద్రంగా చేసుకొని ఆంధ్రప్రదేశ్, మధ్యప్రదేశ్, కర్ణాటక, ఉత్తరప్రదేశ్, జంషెడ్పూర్ ఇతర ప్రాంతాల్లో విస్తృతంగా ఆన్లైన్ క్రికెట్ బెట్టింగ్ నిర్వహిస్తున్న ఒక ప్రధాన ముఠా కార్యకలాపాలను విశాఖపట్టణం పోలీసులు వెలుగులోకి తీసుకువచ్చారు.
కలకత్తాలోని రెజెంట్ పార్క్ ప్రాంతంలోని ఒక నివాస గృహంపై దాడి నిర్వహించి బెట్టింగ్ ముఠాలో ప్రధాన నిందితుడు పఖరాని కరణ్ అలియాస్ అలెక్స్ అలియాస్ గబ్బర్తో పాటు అతడి సహచరులు సరస అగర్వాల్, అరవింద్ విరిడి, కరణ్ సింగ్, సయాద్ అమనత్ హుస్సేన్, అంబుజ్ గోపి, పరస్ అగర్వాల్ను విశాఖపట్టణం అదుపులోకి తీసుకున్నారు. దర్యాప్తులో వెల్లడైన వివరాల ప్రకారం నిందితుడు పఖరాని కరణ్ వివిధ రాష్ట్రాల వ్యక్తులతో కలిసి ఒక పెద్ద ఆన్లైన్ బెట్టింగ్ నెట్వర్క్ను ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు. టెలిగ్రామ్ ఇతర సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫారమ్ల ద్వారా బెట్టింగ్ లింకులు పంపించి ప్రజలను ఆకర్షిస్తున్నారు. అనంతరం భారీ మొత్తంలో డబ్బు లావాదేవీలు నిర్వహిస్తున్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు.
నిందితులు వివిధ వ్యక్తుల నుంచి బ్యాంక్ ఖాతాలను సేకరించి వాటిని బెట్టింగ్ లావాదేవీలకు ఉపయోగించడం, ఫ్రాంచైజ్ విధానంలో బెట్టింగ్ కార్యకలాపాలను విస్తరించడం వంటి విషయాలు కూడా వెలుగులోకి వచ్చాయి. పోలీసులు నిందితుల వద్ద నుంచి మొబైల్ ఫోన్లు, ల్యాప్టాప్, బ్యాంక్ పాస్ పుస్తకాలు, చెక్ బుక్లు, నోట్ బుక్స్, పాస్పోర్టులు, ఇతర కీలక డిజిటల్ ఆధారాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. సీజ్ చేసిన వస్తువులపై ఫోరెన్సిక్ పరిశీలన కొనసాగుతోందని విశాఖ పోలీస్ కమిషనర్ శంఖ బ్రతభగ్జీ తెలిపారు. ఈ కేసులో మరింత మంది నిందితులను గుర్తించేందుకు, ఆర్థిక లావాదేవీలను ట్రాక్ చేయడానికి దర్యాప్తు కొనసాగుతోందని వెల్లడించారు.