English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Home
  • Visakhapatam City
Woman raped in vizag express:  మహిళను ఏసీ కోచ్ లో సీటు ఉందని చెప్పి మాయమాటలు చెప్పి తీసుకెళ్లాడు.  అక్కడ నోరు మూసి ఆమెపై అఘాయిత్యంకు పాల్పడ్డాడు. విశాఖ ఎక్స్ ప్రెస్ లో జరిగిన ఈ దారుణం స్థానికంగా తీవ్ర కలకలంగా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Apr 29, 2026, 05:20 PM IST
Trending Photos

Woman Raped in Vizag Express: రన్నింగ్ ట్రైన్‌లో మహిళపై అత్యాచారం.. ఏపీ మహిళ కమిషన్ సీరియస్..

Married Woman raped In Vizag Express moving train: ఇటీవల మహిళల భద్రత గాల్లో దీపంలా మారింది. ముఖ్యంగా ప్రతిచోట మహిళలు వేధింపులకు గురౌతున్నారు.  ఇంట్లో నుంచి బైటకు వెళ్లిన వారు తిరిగి వచ్చే వరకు కూడా సెఫ్టీలేదని చెప్పుకొవచ్చు. ప్రతి రోజు హత్యలు, అఘాయిత్యాలు చేస్తు వార్తలలో ఉంటున్నారు. బస్టాండ్ లు , మెట్రోలు, పబ్లిక్ ప్రదేశాలు, పని ప్రదేశాలు ప్రతి చోట మహిళలు వేధింపులకు గురౌతున్నారు. ఈ క్రమంలో విశాఖ ఎక్స్ ప్రెస్ లో ఒక దారుణ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది.

Add Zee News as a Preferred Source

ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లోని పల్నాడు జిల్లా రెంట చింతలకు చెందిన భార్యాభర్తలు ఉపాధి నిమిత్తం విశాఖపట్నంలో స్థిరపడ్డారు. వీరిద్దరు  గత ఆదివారం సాయంత్రం సొంతూరుకు వెళ్లేందుకు విశాఖ ఎక్స్‌ప్రెస్ ట్రైన్ ఎక్కారు. జనరల్ భోగి చాలా రద్దీగా ఉంది. భార్య భర్తలిద్దరు బాత్ రూమ్ దగ్గర కూర్చున్నారు. ఇంతలో ఒక యువకుడు వచ్చి మహిళతో మాటలు కలిపాడు. నెమ్మదిగా తన మాటల్లో ఆమెను తెచ్చుకుని,  ఏసీ కోచ్ లో సీట్లు ఖాళీగా ఉన్నాయని ఆమెను రమ్మని చెప్పాడు.

అతగాడి మాటల్ని నమ్మిన మహిళ ఏసీ కోచ్ కు వెళ్లింది. వెంటనే అక్కడ ఎవరు లేని ప్రదేశంకు తీసుకెళ్లి నోట్లో గుడ్డలు కుక్కి అత్యాచారంకు పాల్పడ్డాడు. ఆమెపై తన  పశుబలంతో కామవాంఛను తీర్చుకున్నాడు. ఎవరికైన చెబితే చంపేస్తానని బెదిరించాడు. దీంతో భయపడిపోయిన ఆమె ఘటన తర్వాత మరల తన భర్త వద్దకు వచ్చి ఇంటికి వచ్చేసింది.బైటకు తెలిస్తే గొడవలు జరుగుతాయని భయపడింది. ఇంటికి వచ్చాక ధైర్యం తెచ్చుకుని తనపై జరిగిన దారుణంను కన్నీళ్లు పెట్టుకుంటే భర్తకు చెప్పింది. వెంటనే  దీనిపై స్థానికంగా ఉన్న పోలీస్ స్టేషన్ లో ఫిర్యాదు చేశారు. 

ఈ మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేపట్టారు. బాధితురాలిని వైద్య పరీక్షల నిమిత్తం మాచర్ల ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. రైల్వే పోలీసుల సహాయంతో నిందితుడిని గుర్తించే పనిలో నిమగ్నమయ్యారు. ఈ ఘటన ప్రస్తుతం ఏపీలో మరోసారి రాజకీయంగా దుమారంగా మారింది. 

మరోవైపు  విశాఖ ఎక్స్‌ప్రెస్ రైలులో మహిళపై అత్యాచారం ఘటనపై ఆంధ్రప్రదేశ్ మహిళా కమిషన్ చైర్ పర్సన్ రాయపాటి శైలజ  సీరియస్ అయ్యారు. దారుణంకు పాల్పడిన  నిందితుడిని కఠినంగా శిక్షిస్తామని అన్నారు. ఈ ఘటనలో బాధిత మహిళకు వీడియో కాల్ చేసి మాట్లాడారు. ఘటన గురించి అడిగి తెలుసుకున్నారు.  బాధితురాలికి న్యాయం చేస్తామని  రాయపాటి శైలజ స్పష్టం చేశారు.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Palnadu DistrictWoman raped in trainAP Newswoman assaults in trainwoman molested in train

Trending News