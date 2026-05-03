Pawan Kalyan: జనసేన పార్టీకి కాకినాడ జిల్లా కంచుకోట. ఈ జిల్లా నుంచి డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాన్ ప్రాతినిధ్యం వహిస్తుండటంతో.. పార్టీ మరింత బలోపేతం అవుతోంది. కానీ.. పార్టీలో కొందరికి మాత్రమే ఎక్కువ ప్రాధాన్యత దక్కుతోందని ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. రాష్ట్రంలో ఎక్కడా లేని విధంగా ఒక్క కాకినాడ జిల్లా అధ్యక్షుడికే పదవుల పందెరం జరుగుతోందనే విమర్శలున్నాయి. అయినా ఆయన దానిని నిలబెట్టుకోకుండా ఇంటి గొడవలు పార్టీపై రుద్దుతున్నారన్న ఆరోపణలు గుప్పుమంటున్నాయి. కాకినాడ జిల్లా పార్టీ అధ్యక్షుడిగా, పెద్దాపురం నియోజవర్గ పార్టీ ఇంచార్జిగా పిఠాపురం అసెంబ్లీ ఫైవ్ మెన్ కమిటీ సభ్యునిగా, జిల్లా కేంద్ర సహకార బ్యాంక్ చైర్మన్ గా ఆయన పని చేస్తున్నారు. ఈ పదవులతో పాటు కొంతకాలం కాకినాడ అర్బన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీగా పిలిచే కౌడా చైర్మన్ గాను పనిచేశారు. అనంతరం కౌడా కు రాజీనామా చేశారు. అయితే ఆయన ఎన్ని పదవులు నిర్వహిస్తున్నా పార్టీకి ప్రయోజనం లేదని జనసేన నేతలు గుసగుసలాడుకుంటున్నారు..
తాజాగా కాకినాడ జిల్లా అధ్యక్షుడు తుమ్మల బాబుపై తన సొంత చిన్నాయన కుమార్తె కిరణ్మయి తీవ్రమైన ఆరోపణలు చేశారు. తనకు వారసత్వంగా వచ్చిన 90 సెంట్లు భూమితో పాటు ఉమ్మడి ఆస్తిగా వచ్చిన ఇంటిని కూడా ఇవ్వకుండా బాబు అడ్డుకుంటున్నాడని జిల్లా కలెక్టర్ కు ఫిర్యాదు చేశారు. అలాగే డిప్యూటీ సీఎం పవన్ అన్నా.. మా అన్న నాకు అన్యాయం చేస్తున్నాడు.. నువ్వు న్యాయం చెయ్యి అన్న అంటూ ఆమె రోడ్డెక్కారు. అధికారులందరికీ వినతులు ఇచ్చారు. అయితే ఈ విషయం పవన్ దృష్టికి వెళ్లకుండా తన అన్న అడ్డుకుంటున్నాడంటూ తీవ్రమైన ఆరోపణలు చేశారు. ఎప్పుడైతే ఆమె కలెక్టర్ కు ఫిర్యాదు చేసిందో అప్పుడే జనసేన పరువు పోయిందని వీర మహిళలు ఆరోపిస్తున్నారు. పవన్ ఫాతినిధ్యం వహించే పిఠాపురంలో ఫైవ్ మెన్ కమిటీ సభ్యునిగా ఆయన కొందరిని మాత్రమే ప్రోత్సహిస్తున్నారన్న ఆరోపణలు వెల్లు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.
ఇక కాకినాడకు చెందిన మరో పార్టీ నేత తలాటం సత్య. ఈయన పెద్ద ఎత్తున రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారాలు చేస్తున్నారు. తన వ్యాపారం కోసం ఓ మంత్రి పేరు చెప్పుకుని తానే కౌడా చైర్మన్ అని తిరుగుతున్నారని రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారులు ఆరోపిస్తున్నారు. పార్టీలో సీనియర్ కాకున్నా మంత్రితో తనకు బంధుత్వం ఉందంటూ ఆయన కాకినాడ అర్బన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ కార్యాలయంలోనే ఉంటూ చక్రం తిప్పుతున్నారని పార్టీ నాయకులు ఆరోపిస్తున్నారు. తుమ్మల బాబు ఈ పదవికి రాజీనామా చేయడంతో తిరిగి జనసేనకే ఈ పదవి వస్తుందని కాకినాడకు చెందిన తానే ఈ పదవికి అర్హుడు అని చెబుతూ నాన్ లేఔట్లకు సంబంధించి కౌడా కార్యాలయంలో చక్రం తిప్పుతున్నట్లు అధికారులు సైతం అంగీకరిస్తున్నారు. కౌడా చైర్మన్ పదవి కోసం టిడిపికి చెందిన నేతలు తీవ్రంగా ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఆ పార్టీ నుంచి నలుగురు పోటీ పడుతున్నారు. చైర్మన్ గా తాము ప్రకటించుకోలేదని కానీ ఆయన జనసేనలో ఈ పదవి తనదేనంటూ టిడిపి జనసేన మధ్య చిచ్చు పెడుతున్నారని ఆరోపిస్తున్నారు.
మరోవైపు జనసేనలో నూతనంగా చేరిన తోట సుధీర్ అనూహ్యంగా పౌరసరఫరాల సంస్థ రాష్ట్ర చైర్మన్ అయ్యారు. అంతటితో ఆయన సరిపెట్టుకోలేదు. కాకినాడ సంత చెరువు వద్దనున్న దేవాదాయ శాఖకు చెందిన కనకదుర్గ అమ్మవారి ట్రస్ట్ బోర్డు చైర్మన్ గా కూడా ఆయనే కొనసాగుతున్నారు. దీంతో ఆయన జోడు పదవులలో ఎలా సాగుతారు ఇది రాజ్యాంగ విరుద్ధమని జనసైనికులే మండిపడుతున్నారు. పౌరసరఫరాల సంస్థ రాష్ట్ర చైర్మన్ గా ఉన్నారు. కాకినాడలోనే పిడీఎస్ బియ్యం పట్టుబడుతున్నాయి. అధికారులు దాడులు చేస్తున్నారు. బియ్యం దొరుకుతూనే ఉన్నాయి. రాష్ట్ర చైర్మన్ గా గాక చిన్న ఆలయ చైర్మన్ గా ఆయన వ్యవహరించడం వల్లే ఆయన మాట అధికారులు వినడం లేదు అంటూ జనసేన నేతలు ఆరోపిస్తున్నారు.
మొత్తంమీద డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ అడ్డాగా మారిన కాకినాడ జిల్లాలో ఆయనతో కలిపి పార్టీకి ఇద్దరు ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు. ఒక ఎంపీ ఉన్నారు. ఇలాంటి నాయకుల వ్యవహార శైలి వల్ల పార్టీకి ఇమేజ్ పెరగడం లేదు. కానీ డ్యామేజ్ మాత్రం పెద్ద ఎత్తున జరుగుతోంది. ఇదే సమయంలో అక్కడ తెలుగుదేశం పార్టీ మరింత బలపడుతోంది. తాము బలహీనపడుతున్నామని పార్టీ ఆవిర్భావం నుంచి పనిచేస్తున్న వారు వాపోతున్నారు. అధినేత పవన్ కళ్యాణ్, క్రమశిక్షణ కమిటీ చైర్మన్ వేములపాటి అజయ్ కుమార్ దృష్టి సారించి క్రమ శిక్షణ నెలకొల్పాలని ఆ పార్టీ నేతలు కోరుతున్నారు. చూడాలి మరి జనసేనలో ఈ గొడవలకు పవన్ కల్యాణ్ ఎలా చెక్ పెడతారో..!