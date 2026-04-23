  • Pithapuram Politics: పిఠాపురం పాలిటిక్స్‌లో ట్విస్ట్.. వర్మకు వైసీపీ సపోర్ట్

Pithapuram Politics: పిఠాపురం పాలిటిక్స్‌లో ట్విస్ట్.. వర్మకు వైసీపీ సపోర్ట్

Pithapuram Politics: ఏపీలో కూటమి సర్కార్ మరో పదిహేనేళ్లు పవర్లో ఉంటుందని నేతలు ప్రకటనలు చేస్తున్నారు..! ఓ వైపు సీఎం చంద్రబాబు, మరోవైపు డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్‌.. పొత్తు ధర్మం పాటిస్తూ ప్రోటోకాల్ పాటిస్తున్నారు..! కానీ రాష్ట్రంలో ఎక్కడా లేని విధంగా ఆ నియోజకవర్గంలో రచ్చ జరుగుతోందా..! అక్కడ కూటమి నేతలు కడుపులో కత్తులు పెట్టి కౌగిలించుకుంటున్నాయా..! ఎవరిది ధృతరాష్ట్ర కౌగిలి అన్న చర్చ మొదలైందా..!   

Written by - G Shekhar | Last Updated : Apr 23, 2026, 09:33 PM IST

Pithapuram Politics: పిఠాపురం పాలిటిక్స్‌లో ట్విస్ట్.. వర్మకు వైసీపీ సపోర్ట్

Pithapuram Politics: కాకినాడ జిల్లా పిఠాపురం పాలిటిక్స్ కూటమి పార్టీల అధినేతలకు ఇబ్బందిగా మారాయి.. రాష్ట్రమంతటా కూటమి పార్టీలు ఒకరిని మరొకరు గౌరవించుకుంటూ.. పాలన చేస్తుంటే.. పిఠాపురంలో మాత్రం.. ప్రోటోకాల్ లొల్లి పేరుతో నేతలు రచ్చరచ్చ చేస్తున్నారు. అయితే ఈ రచ్చకు కారణం నేతల మధ్య ఆధిపత్య పోరే కారణంగా తెలుస్తోంది. గత అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో పిఠాపురంలో పవన్ కల్యాణ్ భారీ మెజారిటీతో విజయం సాధించారు. ఆ తర్వాత పిఠాపురం టీడీపీ ఇంచార్జ్ ఎస్వీఎస్‌ఎన్ వర్మకు కష్టాలు మొదలయ్యాయి. మొదట్లో డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ వర్మ కు మంచి ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు. ఆయన సీటు త్యాగం చేసి నాకు ఇచ్చారు. ఆయనకు తగిన గౌరవం ఇస్తానని పవన్ కల్యాణే స్వయంగా ప్రకటించారు. కానీ వర్మకి ఎలాంటి పదవి రాలేదు. 

ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఆయనకు రాజకీయ అవమానాలే జరిగాయి. జనసేన కార్యక్రమాలకు ఆయనను పిలిచేవారు కాదు. అధికార కార్యక్రమాలకు దూరం పెట్టేవారు. దీంతో వర్మ తన పని తాను చేసుకుపోతూ కార్యకర్తలే  తన అధినేత అనే నినాదంతో పిఠాపురంలో తిరగడం మొదలుపెట్టారు. అధికారులు కూడా పవన్ కళ్యాణ్ కు భయపడి వర్మకు దూరంగా ఉండే పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఈ అవమానాన్ని ఆయన తట్టుకోలేక పోయారు.
 
అయితే సందర్భం వచ్చిన ప్రతిసారి పిఠాపురంలో వర్మ తన మార్క్ చూపించే ప్రయత్నం చేశారు. అంతేకాదు డ్వాక్రా సంఘాలకు చెందిన నాలుగు కోట్ల రూపాయలు కాజేశారని నేరుగా కలెక్టర్ ను కలిసి ఫిర్యాదు చేశారు. అలాగే పలువురు అధికారులపై తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. గతంలో పనిచేసిన ఓ పోలీస్ అధికారిపై తీవ్రమైన ఆరోపణలు గుప్పించారు. యు కొత్తపల్లి మండలంలో ఇసుక దోపిడీ జరుగుతోంది అంటూ పరోక్షంగా  జనసేనలో చేరిన వైసీపీ మాజీ ఎమ్మెల్యే పెండెం దొరబాబును టార్గెట్ చేశారు. 

అనంతరం జనసైనికులు వర్మకు కౌంటర్ ఇచ్చారు. సాక్షాత్తు  డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ పాల్గొనే కార్యక్రమాలకు వర్మ వస్తే ఆయన ఒక్కరినే లోనికి పంపి ఆయన కూడా వచ్చిన వారిని పోలీసులు బయట నిలిపేసేవారు. దీనిపైనా రభస జరిగేది. రాష్ట్రంలో ఎమ్మెల్సీ, రాజ్యసభ ఇలా ఎన్నో పోస్టులు ఖాళీ అవుతున్నాయి. వర్మ పేరును మీడియా తెరపైకి తెస్తోంది. కానీ ఆయనకు మొండి చెయ్యే మిగులుతోంది. పుండు మీద కారం చల్లినట్లుగా జిల్లా ఇంచార్జ్, రాష్ట్ర పురపాలక శాఖ మంత్రి నారాయణ నెల్లూరులో కేడర్ తో మాట్లాడిన ఆడియో ఒకటి బయటకు వచ్చింది. పొత్తుకు ప్రతి ఒక్కరూ కట్టుబడి ఉండాలి. పిఠాపురంలో వర్మ ఇండిపెండెంట్ గా గెలిచిన సత్తా గల నేత.. అయినా పొత్తు కోసం సీఎం చంద్రబాబు ఆయన్ను దూరం పెట్టారు. అక్కడ జనసేన పిలిస్తేనే వర్మ వెళ్ళాలి. లేకపోతే వెళ్ళడానికి లేదు అంటూ నారాయణ చేసిన వ్యాఖ్యల ఆడియో బయటికి రావడంతో వర్మ కు మరింత అవమానమే జరిగిందని చెప్పాలి. 

ఇప్పటికే రాష్ట్రంలో కూటమి సర్కార్ అధికారంలోకి వచ్చి రెండేళ్లు అవుతోంది. కానీ వర్మకు ప్రభుత్వంలో ఎలాంటి పదవి దక్కలేదు. చివరకు పార్టీ పదవుల పంపకాల్లో ఉపాధ్యక్షుడుగా నియమించారు. మరోపక్క వర్మ ప్రముఖ హోటల్ కంపెనీతో కలిపి తాను ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ పెడతాను. స్థలం ఇవ్వాలని ప్రభుత్వానికి లేఖ పెట్టుకున్నారు. ప్రభుత్వం టూరిజం శాఖ ద్వారా  ఆమోదించింది. నామమాత్రపు లీజుతో 66 ఏళ్లకు ఆయనకి ఇచ్చేసారు. 

ఈ స్థలంలో ఆయుర్వేద కళాశాల కట్టాలి. వేరే స్థలం ఇవ్వాలంటూ జనసేన కాకినాడ ఎంపీ తంగెళ్ళ ఉదయ్ శ్రీనివాస్ సీఎం ను కలిసి చెప్పబాగా సీఎం వారించారు. వర్మ వ్యాపారాలకే పరిమితమవుతారు. రాజకీయాలకు దూరం అనుకున్నారు. అయితే ఆయన ఇటీవల తన భార్య, కుమారుడిని కూడా రాజకీయాల్లోకి తెచ్చేశారు. అంతేకాదు.. అధికార కార్యక్రమాల్లో ఎమ్మెల్యేగా పవన్ కళ్యాణ్ పెద్ద ఫోటోలు వేస్తున్నారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఫోటో ఎందుకు పెట్టలేదు అంటూ ఆయన తరచూ వివాదాలకు దిగుతున్నారు. ఈ వివాదం చిలికి చిలికి గాలివానగా మారుతోంది. ఇది రెండు పార్టీల అధినేతలకు తలబొప్పి కట్టిస్తోంది. 

తాజాగా రెండు రోజుల క్రితం పిఠాపురం ఏరియా డెవలప్ మెంట్ ఏజెన్సీగా పిలిచే పాడాలో యానిమేటర్లకు సెల్ ఫోన్ లు పంపిణీ చేసే కార్యక్రమాన్ని పాడా ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేశారు. జనసేన తరపున ఫైన్ మాన్ కమిటీ సభ్యులుగా న్న మాజీ ఎమ్మెల్యే  దొరబాబు, డిసీసీబీ చైర్మన్ తుమ్మల బాబు తదితరులు హాజరయ్యారు. వర్మ అక్కడికి రావడంతోనే సీఎం ఫోటో ఏది అని ప్రశ్నించారు. అదే సమయానికి అక్కడ ఉండి అంతా గమనిస్తున్న మాజీ ఎమ్మెల్యే దొరబాబు వర్మతో వాగ్వాదానికి దిగారు. దీంతో ఒకరినొకరు తోసుకోవడంతో రచ్చరచ్చ అయ్యింది..
 
వాస్తవానికి ఎస్వీఎస్ఎన్ వర్మ ఓర్వలేక పోతున్నాడు. ఆయన ఒక్కడే ఆరోపణలు చేస్తున్నాడు. అధికారులకు ప్రోటోకాల్ తెలియదా. ఈయనెందుకు అధికారులపై పడుతున్నాడంటూ మాజీ ఎమ్మెల్యే పెండెం దొరబాబు ప్రశ్నించారు. అదే సమయంలో వర్మ రెచ్చిపోయారు. వాడు, వీడు అంటూ దొరబాబును దూషించడమే గాక కోట్ల రూపాయలు తినేశాడు. వైసీపీలో ఎమ్మెల్యేగా ఉండగా భారీ అవినీతి చేశాడు. ఇసుక, మట్టి దోచేసాడు. అవినీతి బయటకు రాకూడదని ఇప్పుడు జనసేనలో చేరాడు నీ సంగతి తేలుస్తా.. నీ అవినీతి బయటికి తీస్తా అంటూ కౌంటర్ ఇచ్చారు. 

అయితే గత అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో పవన్‌ను ఓడించేందుకు పెండెం దొరబాబు.. కాలికి బలపం కట్టుకుని మరి ప్రచారం చేశారు. వైసీపీ గెలుపుకోసం ఆయన పడని కష్టమంటూ లేదు.. ఇప్పుడు తీరా పార్టీ మారి.. పవన్ గెలుపులో కీ రోల్ పోషించిన వర్మను టార్గెట్ చేశారు. గతంలో ఎన్ని వివాదాలు జరిగినా ఈ స్థాయిలో మాత్రం జరగలేదు. క్రమశిక్షణకు మారుపేరుగా చెప్పే పవన్ కళ్యాణ్ అడ్డాలో అటు జనసేన, ఇటు టిడిపి కలబడడం, ఆరోపణలు చేసుకోవడం చర్చనీయాంశంగా మారింది. 

చివరకు ఈ మ్యాటర్‌లోకి ప్రతిపక్ష వైసీపీ కూడా ఎంటర్ అయ్యింది. మాజీ మంత్రి అంబటి రాంబాబు ఎక్స్ వేదికగా వర్మకు సానుభూతి ప్రకటించారు. ఒడ్డు చేరేవరకు వర్మన్న ఒడ్డు చేరాక నీ ఖర్మన్న పిఠాపురంలో పెత్తలాటకం'అంటూ సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ పెట్టారు. ఆ తర్వాత ముద్రగడ పద్మనాభరెడ్డి కుమార్తె, జనసేన నేత బార్లపూడి క్రాంతి మిస్టర్ వర్మ అంటూ ఎక్స్ వేదికగా తీవ్రమైన ఆరోపణలు చేశారు. ఇప్పటివరకు వర్మను నేరుగా అటాక్ చేయని జనసేన నేతలు.. ఇప్పుడు వర్మ లక్ష్యంగా హాట్ కామెంట్స్ చేయడం.. పిఠాపురం రాజకీయం కొత్త టర్న్ తీసుకుందని అంటున్నారు. 

G Shekhar

గుర్రం శేఖర్ జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు అందిస్తున్నారు. గతంలో వివిధ మీడియా సంస్థల్లో పని చేశారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

