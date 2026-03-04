Andhra Pradesh Adulterated Milk: రాజమండ్రి కల్తీ పాల ఘటన.. తెర వెనుక ఏం జరుగుతోంది..?

Rajahmundry Adulterated Milk Case: తూర్పుగోదావరి జిల్లా రాజమండ్రిలో కల్తీ పాల ఘటన కూటమి ప్రభుత్వాన్ని ఉక్కిరిబిక్కిరి చేస్తోంది. ఘోరం వెలుగులోకి వచ్చి రెండు వారాలు గడిచింది. అయితే ఈ ఘటన నేపథ్యంలో అసలు ఏం జరుగుతోంది అనే ప్రశ్నలు వినిపిస్తున్నాయి. గత నెల 15న కోరుకొండ మండలం నర్సాపురం గ్రామానికి చెందిన పాల వ్యాపారి గణేశ్వరరావు రాజమండ్రిలోని ఇళ్లకు సరఫరా చేసిన పాలు కారణంగా 20 మంది వరకూ అనూరియా వ్యాధి బారిన పడినట్లు దర్యాప్తు అధికారులు ప్రకటించారు. వరలక్ష్మి డైరీలోని ఫ్రీజర్లో కూలెంట్ కెమికల్ గా వినియోగించే ఇథలీన్ గ్లైకాల్ లీకేజ్ అయ్యి.. నేరుగా పాలల్లో కలవడం... వ్యాపారి వాటిని బయట పారవేయకుండా రాజమండ్రిలోని ఖాతాదారులకు సరఫరా చేయడం కారణంగా ప్రాథమికంగా గుర్తించినట్లు దర్యాప్తు అధికారులు వెల్లడించారు. ఇదే సమయంలో బాధితుల నుంచి రక్తం సహా ఇతర శాంపిల్స్ సేకరించి ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్ పంపించారు. వాటి ఫలితాలు వచ్చిన తర్వాత పూర్తి వాస్తవాలు వెలుగులోకి వస్తాయని జిల్లా కలెక్టర్ సహా మంత్రులు ప్రకటించారు. అయితే గత నెల 23న పంపిన శాంపిల్స్ నివేదికలు పది రోజులైనా ఇంకా బయటకు రాకపోవడంతో పలు అనుమానాలు మొదలయ్యాయి.
ఇక కల్తీ పాల ఘోరంలో ఇంకా ఏమైనా నిజాలు దాగి ఉన్నాయా అనే చర్చ జరుగుతుంది. దర్యాప్తు అధికారులు త్వరగా ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్ ఫలితాలు వెల్లడించి కేసు విచారణ పూర్తి చేయకపోతే ప్రభుత్వంపై కొత్త విమర్శలు వచ్చేలా ఉన్నాయి. కూలెంట్ లీకేజ్ కారణం అంటూ పోలీసుల ప్రాథమిక దర్యాప్తు నమ్మశక్యంగా లేదని వైసిపి జాతీయ అధికార ప్రతినిధి మార్గాని భరత్ అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. రాష్ట్రంలో ప్రైవేట్ పాల రంగం పై ప్రభుత్వానికి నియంత్రణ లేకపోవడం ఈ ఘటనకు కారణమని వైసీపీ మాజీ మంత్రుల బృందం విమర్శించారు. సీఎం చంద్రబాబు కుటుంబానికి చెందిన హెరిటేజ్ సంస్థ ప్రైవేట్ పాలరంగంలో ఉండడంతో ఆ రంగంలో వారిపై చర్యలు ఉండవని మాజీ మంత్రి సిదిరి అప్పలరాజు సంచలన విమర్శలు కూడా చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో జాప్యం జరిగితే రోజుకొక కొత్త అనుమానం మొదలై ప్రభుత్వానికి తలనొప్పి తప్పదనే చర్చ సైతం జరుగుతోంది.
మరోవైపు రాజమండ్రి కల్తీ పాల ఘటన నేపద్యంలో కొత్త వివాదం సైతం రాజుకుంటోంది. ప్రైవేటు వ్యాపారుల వద్ద లూజు పాలు కొనుగోలు చేయొద్దనీ... పాల ప్యాకెట్లు మాత్రమే సేఫ్ అంటూ ఇటీవల విజయ డైరీ నుంచి ప్రకటన ఇవ్వడం పై రాజమండ్రి పాలు - పెరుగు వర్తకల సంఘం సభ్యులు మండిపడ్డారు. కొన్ని దశాబ్దాలుగా తమ ముందు తరాల నుంచి సైకిళ్లపై తిరుగుతూ పాల వ్యాపారం చేస్తున్నామని.. ఒక వ్యాపారి గణేష్ చేసిన పనికి అందరినీ అనుమానిస్తున్నారనీ అంటున్నారు. వినియోగదారులు ఇచ్చే రేటు ప్రకారం తాము పాలల్లో నీళ్లు మాత్రమే కలుపుతామని అంగీకరించారు. అయితే ప్రైవేటు డైరీ ఫ్యాక్టరీలు ఉత్పత్తి చేసే పాల ప్యాకెట్లు 36 గంటల వరకూ నిల్వ ఉంటున్నాయి అంటే వాటిలో ఏమి కలుస్తున్నాయో ప్రజలు ఆలోచించుకోవాలని రాజమండ్రి పాల వ్యాపారులు కొత్త వాదన తెరపైకి తెచ్చారు. దీంతో లూజు పాలు విక్రయాలు మంచివా... లేక ప్యాకెట్ పాలు మంచివా అనే గందరగోళం మొదలైంది.
ఇదిలా ఉంటే రాజమండ్రిలో కల్తీ పాల ఘటన వెలుగు చూసిన తర్వాత ఇలాంటి ఘోరాలు అరికట్టేందుకు ప్రభుత్వం ఇప్పటివరకు కంటితడుపు చర్యలు మాత్రమే తీసుకుందనే విమర్శలు వస్తున్నాయి. గత నెల 23న మరణాలు వెలుగు చూసిన తర్వాత కొద్దిరోజులు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పాల కేంద్రాల్లో తనిఖీలు జరిగాయి. తర్వాత ఆగిపోయాయి. పాలలో చిక్కదనం కోసం యూరియా... నురగ కోసం డిటర్జెంట్ వంటి పదార్థాలు కలపడం ఎప్పటినుంచో జరుగుతున్నదే. వాటిని గుర్తించేందుకు ఏం చేయాలో ప్రజలకు ఇప్పటికీ క్లారిటీ లేదు. అటు అధికారుల సైతం ఇవ్వడం లేదు. రాజమండ్రి ఘటన తర్వాత సీఎం చంద్రబాబు సమీక్షలో అధికారులకు కీలక ఆదేశాలు ఇచ్చారు. క్షేత్రస్థాయిలో పరిస్థితిలను ఎప్పటికప్పుడు గమనించాలని అధికారులకు దిశా నిర్దేశం చేశారు.
అయితే ఒక పాలు మాత్రమే కాకుండా రెస్టారెంట్లు, హోటల్స్ లో పెద్ద ఎత్తున జరుగుతున్న ఆహార కల్తీని తక్షణమే గుర్తించేలా పటిష్టమైన వ్యవస్థను యుద్ధ ప్రాతిపదికన ఎందుకు ఏర్పాటు చేయడం లేదని ప్రశ్నలు వస్తున్నాయి. నెల రోజుల క్రితం రాజమండ్రిలోని రెస్టారెంట్లలో ఆహార తనిఖీ బృందాలు రైడ్స్ నిర్వహించి కుళ్లిపోయిన మాంసం సహా అనేక వాటిని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. వాటి శాంపిల్స్ ను హైదరాబాదులోని ల్యాబ్ లకు పంపించారు. అయితే ఇప్పటివరకు వాటి నివేదికలు ఎలా వచ్చాయి.. ఎలాంటి చర్యలు తీసుకున్నారు అనేది గోప్యంగా మారింది. కల్తీ ఘటనల్లో సేకరించిన శాంపిల్స్ నిర్ధారణకు హైదరాబాద్, పూణే వంటి ప్రాంతాలకు పంపించాల్సి వస్తుంది. దీంతో ఉభయ గోదావరి జిల్లాలకు కేంద్రంగా రాజమండ్రిలోనే ఒక ల్యాబ్ ఏర్పాటు చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తామని మంత్రి కందుల దుర్గేష్ తెలిపారు.
మొత్తంమీద కల్తీ పాల ఘటన ఒక కనువిప్పు కావాలని ఎంపీ పురందేశ్వరి ప్రకటించారు. అయితే రెండు వారాలు అవుతున్నా తన నియోజకవర్గంలో జరిగిన ఘోరంపై బాధ్యతగల ఎంపీగానూ.. సీనియర్ పార్లమెంటేరియన్ గానూ పురంధేశ్వరి సైతం కూడా ఎలాంటి చర్యలకూ ఉపక్రమించలేదు. డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ సైతం ప్రజల ప్రాణాలకు సంబంధించిన అత్యంత కీలకమైన అంశంపై ఇప్పటివరకు సీరియస్ గా స్పందించడం లేదనీ విమర్శలు వస్తున్నాయి. భవిష్యత్తులో ఇటువంటి ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా పటిష్టమైన చర్యలు తీసుకోకుంటే.. మరెంతోమంది అమాయక ప్రజల ప్రాణాలు గాలిలో కలిసిపోయే అవకాశాలు లేకపోలేదు. గాలి, నీరు, తిండి, తాజాగా పాలు ఇలా అన్నిటిలోనూ కల్తీయే. ఈ కల్తీని సమూలంగా నివారించాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వానిదే. ఏదీఏమైనా విమర్శలు ఎదుర్కొంటున్న కూటమి ప్రభుత్వం రాజమండ్రి కల్తీ పాల ఘటనపై ఎలాంటి కఠిన చర్యలు తీసుకుంటుందో చూడాలి.