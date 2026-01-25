Ratha Saptami Celebrations: అరసవల్లిలో ఘనంగా రథ సప్తమి వేడుకలు.. స్వామిని దర్శించుకున్న ప్రముఖులు..

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Ratha Saptami Celebrations 2026: రథసప్తమి వేడుకలు శ్రీకాకుళం జిల్లా అరసవల్లి వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. అర్ధరాత్రి 12.30 గంటలకు దేవస్థానంలో ఆరంభమైన మహాక్షీరాభిషేక సేవ నయనానందకరంగా సాగింది.  మాఘశుద్ధ సప్తమి రోజున అరసవల్లిలో  అర్ధరాత్రి నుంచే వేడుకలు ప్రారంభమయ్యాయి.  

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Jan 25, 2026, 08:48 AM IST

Arasavalli Surya Narayana Temple Ratha Saptami Pooja: ‘రథ సప్తమి’  ప్రధాన అర్చకులు వేదమంత్రాలు, మంగళవాయ్యిదాల నడుమ క్షీరాభిషేకాన్ని కనుల పండువగా నిర్వహించారు. సూర్యనారాయణ స్వామికి  రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున పట్టు వస్త్రాలను రాష్ట్ర వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి కింజరాపు అచ్చెన్నాయుడు కుటుంబసభ్యులుతో కలసి  అర్థరాత్రి సమర్పించారు. రాష్ట్ర మంత్రితో పాటు కేంద్ర పౌర విమానయాన శాఖ మంత్రి కింజరాపు రామ్మోహన్ నాయుడు దంపతులు  కూడా స్వామి వారిని దర్శించుకుని మొక్కులు తీర్చుకున్నారు. 

జిల్లా ఇన్ ఛార్జ్ మంత్రి కొండపల్లి శ్రీనివాసరావు దంపతులు, హోం మంత్రి వంగలపూడి అనిత, శాసన మండలి సభ్యులు వరుదు కళ్యాణి, పార్లమెంటు సభ్యులు కలిశెట్టి అప్పలనాయుడు, పలువురు ఎమ్మెల్యేలు క్షీరాభిషేకం లో పాల్గొని అరసవల్లి సూర్యనారాయణ స్వామి ని దర్శించుకున్నారు.

ఓ వైపు సూర్యజయంతి.. మరోవైపు ఆదివారం కావడంతో అరసవల్లి పుణ్యక్షేత్రం భక్తులతో కిటకిటలాడుతోంది. సూర్యభగవానుడి నిజరూపాన్ని చూసి తరించేందుకు భక్తజనం పోటెత్తారు.  వివిధ ప్రాంతాల నుంచి తరలివచ్చిన భక్తులు  రాత్రి 9 గంటల నుంచే క్యూలైన్లలో నిరీక్షించారు. మరోవైపు రథ సప్తమి సందర్భంగా దేశ వ్యాప్తంగా వివిధ ఆలయాల్లో భక్తులు కిటకిటలాడుతున్నారు. 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Ratha SaptamiArasavalliSuryanarayana swamy templeAditya Hrudayam

