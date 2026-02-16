English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Visakhapatnam Railway Zone: ఏపీ ప్రజలకు గుడ్‌న్యూస్..విశాఖ రైల్వే జోన్ ప్రారంభం ఆరోజే! రాష్ట్రానికి రాబోయే ప్రయోజనాలివే?

South Coast Railway Zone: ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజల దశాబ్దాల కల నెరవేరబోతోంది. విశాఖపట్నం కేంద్రంగా దక్షిణ కోస్తా రైల్వే జోన్ (South Coast Railway - SCoR) ఏర్పాటుకు ముహూర్తం ఖరారైనట్లు తెలుస్తోంది. ఏప్రిల్ 1, 2026ని 'అపాయింటెడ్ డే'గా ప్రకటించి, కొత్త జోన్‌ను కార్యరూపంలోకి తీసుకురావడానికి రైల్వే శాఖ ముమ్మర ఏర్పాట్లు చేస్తోంది.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Feb 16, 2026, 02:13 PM IST

Visakhapatnam Railway Zone: ఏపీ ప్రజలకు గుడ్‌న్యూస్..విశాఖ రైల్వే జోన్ ప్రారంభం ఆరోజే! రాష్ట్రానికి రాబోయే ప్రయోజనాలివే?

South Coast Railway Zone: ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజల దశాబ్దాల కల నెరవేరబోతోంది. విశాఖపట్నం కేంద్రంగా దక్షిణ కోస్తా రైల్వే జోన్ (South Coast Railway - SCoR) ఏర్పాటుకు ముహూర్తం ఖరారైనట్లు తెలుస్తోంది. ఏప్రిల్ 1, 2026ని 'అపాయింటెడ్ డే'గా ప్రకటించి, కొత్త జోన్‌ను కార్యరూపంలోకి తీసుకురావడానికి రైల్వే శాఖ ముమ్మర ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. చాలా కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న రైల్వే జోన్ పనులు ఇప్పుడు తుది దశకు చేరుకున్నాయి. మరో ఆరు వారాల్లో దీనిపై అధికారిక ప్రకటన వెలువడే అవకాశం ఉంది.

కొత్త జోన్ పరిధిలోకి వచ్చే విభాగాలు
ప్రస్తుతం సికింద్రాబాద్ కేంద్రంగా ఉన్న దక్షిణ మధ్య రైల్వే నుండి కొన్ని విభాగాలు విడిపోయి విశాఖ జోన్‌లో కలుస్తాయి. విశాఖ జోన్ పరిధిలో విజయవాడ, గుంటూరు, గుంతకల్లు డివిజన్లతో పాటు తూర్పు కోస్తా జోన్‌లోని కొంత భాగం ఇందులో చేరుతుంది. ఇకపై దక్షిణ మధ్య రైల్వే పరిధిలో హైదరాబాద్, సికింద్రాబాద్, నాందేడ్ డివిజన్లు మాత్రమే మిగులుతాయి.

ఇందులో కొంత మార్పు ఏంటంటే రాయచూరు-వాడి మధ్య లైన్ సికింద్రాబాద్ జోన్‌లోనే కొనసాగుతుంది. మోటుమర్రి-కొండపల్లి మధ్య ఉన్న 46 కి.మీ మార్గం విజయవాడ డివిజన్‌లోకి వస్తుంది.

రాష్ట్రానికి కలిగే లాభాలు..
కొత్త జోన్ ఏర్పాటు కేవలం పరిపాలనా పరమైన మార్పు మాత్రమే కాదు, ఇది ఏపీ అభివృద్ధికి కీలకం కానుంది. జోన్‌లో ప్రారంభమయ్యే కొత్త రైళ్లుతో ఏపీలోని ప్రధాన నగరాలకు కనెక్టివిటీ పెరుగుతుంది. కోస్తాంధ్ర, రాయలసీమ ప్రాంతాలకు మరిన్ని కొత్త రైళ్లు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. 

నిర్ణయాధికారాలు స్థానికంగానే ఉండటం వల్ల రైల్వే ప్రాజెక్టులు, లైన్ల విస్తరణ పనులు వేగవంతం అవుతాయి. అంతేకాకుండా కొత్త జోన్ వల్ల రైల్వే రిక్రూట్‌మెంట్ బోర్డు (RRB) ద్వారా స్థానిక యువతకు ఉద్యోగ అవకాశాలు మెరుగుపడతాయి. విశాఖపట్నం, కృష్ణపట్నం పోర్ట్‌లకు రైల్వే కనెక్టివిటీ పెరగడం వల్ల సరుకు రవాణా సామర్థ్యం పెరిగి, రాష్ట్ర ఆర్థిక వ్యవస్థకు ఊతం లభిస్తుంది.

ప్రస్తుత పరిస్థితి
విశాఖలో జోన్ కార్యాలయానికి సంబంధించిన భవన నిర్మాణ పనులు ఇప్పటికే పూర్తయ్యాయి. ప్రస్తుతం ఉద్యోగుల కేటాయింపు, సాంకేతిక ప్రక్రియ వేగంగా జరుగుతోంది. ఈ నెలాఖరులోగా కేంద్రం నుంచి అధికారిక నోటిఫికేషన్ వచ్చే అవకాశం ఉందని అధికారులు భావిస్తున్నారు. విశాఖ కేంద్రంగా రైల్వే జోన్ ఏర్పాటు కావడం ఏపీ ప్రజల విజయంగా భావించవచ్చు. దీనివల్ల రాష్ట్రంలో రవాణా వ్యవస్థ మెరుగుపడటమే కాకుండా, పారిశ్రామికంగా కూడా ఏపీ ముందడుగు వేయనుంది.

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

South Coast Railway Zone APNew Railway Zonevisakhapatnam railway zoneSouth Coast Railway ZoneAndhra Pradesh

