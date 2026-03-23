Pithapuram Varma: శ్రీ వత్సవాయి సత్యనారాయణ వర్మ. ఈ పేరు ఎవరికి తెలియదు. ఎస్వీఎస్ఎన్ వర్మ అంటే వెంటనే చెప్పేస్తారు. పిఠాపురం టిడిపి ఇన్చార్జి, మాజీ ఎమ్మెల్యే అని అదే సమయంలో పవన్ కళ్యాణ్ కోసం సీటు త్యాగం చేసిన నేత అని చూడా చెబుతారు. 2024 ఎన్నికల్లో పిఠాపురం నుంచి జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ పోటీ చేయడంతో వర్మకు మరో పదవి ఇస్తారని ప్రచారం జరిగింది. కానీ రెండేళ్లు అవుతున్న ఇప్పటివరకు ఎలాంటి పదవి దక్కలేదు. దాంతో వర్మ అనుచరులు కుతకుతా ఉడికిపోతున్నారు.
రాజ్యసభ, ఎమ్మెల్సీ, టీటీడీ చైర్మన్ వంటి పదవులపై ఎన్నో ఆశలు పెట్టుకున్నారు. అవి ఖాళీ అవుతున్నాయి. వేరే వారితో భర్తీ చేస్తున్నారు. మరోపక్క పవన్ కళ్యాణ్ పిఠాపురంలో బలంగా పాతుకుపోయారు. ఆయన నియోజకవర్గానికి వచ్చింది తక్కువే అయినా ప్రజలు మాత్రం ఆయన చేసిన అభివృద్ధి పనులు చూసి తమ శాశ్వత ఎమ్మెల్యే పవనే అంటున్నారు. ఆయన నియోజకవర్గ సమస్యలు తెలుసుకుని పరిష్కరించేందుకు కృషి చేస్తున్నారు. ఇక్కడ ఏం జరిగినా క్షణాల్లో ఆయనకు తెలిసిపోతుంది. ఒక విధంగా చెప్పాలంటే స్థానికంగా ఉండే పోలీసులు కంటే పవన్ కే ముందు సమాచారం వెళ్ళిపోతుంది. ఆ స్థాయిలో ఆయన ఇక్కడ పునాదులు వేసుకున్నారు.
ఈ నేపథ్యంలో పిఠాపురంలో వర్మ ప్రాధాన్యత తగ్గుతోంది. మరోవైపు వర్మకు ప్రభుత్వంలో ఎలాంటి పదవి దక్కడం లేదు. ఈ క్రమంలోనే జిల్లా ఇంచార్జ్ మంత్రి పొంగూరి నారాయణ ఎస్వీఎస్ఎన్ వర్మ లాంటి వారినే పక్కన పెట్టేశామని బాంబ్ పేల్చారు. ఈ ఆడియో బయటికి వచ్చాక వర్మ మరింత అసహనానికి గురయ్యారు. సందర్భం వచ్చినప్పుడల్లా తాను ఉన్నాను అని గుర్తు చేస్తున్నారు. తనంత తానుగా కార్యక్రమాలు చేసుకుపోతున్నారు. వాటికి జనసైనికులు వెళ్లడం లేదు.
బలమైన పట్టుండడంతో టీడీపీ నాయకులు ఆయన వెంట ఉన్నారు. ఇటీవల పిఠాపురంలో అధికారులు ఏర్పాటు చేసిన ఓ కార్యక్రమంలో సీఎం చంద్రబాబు ఫోటో చిన్నదిగా వేసి ఉప ముఖ్యమంత్రి ఫోటో పెద్దది వేశారు. దాంతో వర్మ అగ్గిమీద గుగ్గిలమయ్యారు. అధికారులను నిలదీశారు. ఆ సమావేశానికి వెళ్లి అది చూసి ఎందుకు నిలదీయలేదని టిడిపి కార్యకర్తల పైనా మండిపడ్డారు. పిఠాపురం లో జరిగే అవినీతి అక్రమాలను ఆయన బయటపెడుతున్నారు. ఆరోగ్య సేవలో జరుగుతున్న అవినీతిని బహిర్గతం చేశారు. పోరాటం చేస్తున్నారు. అయినా ఆయనకు పదవి రావడం లేదు.
అయితే వర్మకు పొలిటికల్ గా పదవి మాత్రమే లేదు. కానీ వర్మకు రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం ఉంది. ఎస్వీఎస్ కనస్ట్రక్షన్ పేరిట హైదరాబాదులోనూ వ్యాపార సంస్థలు ఉన్నాయి. ఇక పదవి కోసం వెంట పడకుండా ఆయన కాకినాడలో ఐదు నక్షత్రాల హోటల్ కడతాను. భూమి, రాయితీ కావాలని దరఖాస్తు పెట్టుకున్నారు. ముఖ్యమంత్రి, ఉప ముఖ్యమంత్రి కి ఇదే మంచి అవకాశంగా కనపడింది. ఆయన వ్యాపారంలో పడిపోతే ఇక పిఠాపురం జోలికి రారనుకున్నారో ఏమో అడిగిందే తడువుగా పెద్ద ఎత్తున కేటాయింపులు ఇచ్చేశారు.
కాకినాడ నగరం నడిబొడ్డున 3.4 ఎకరాల భూమిని తాజ్ పేరిట ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ నిర్మాణం కోసం కేటాయించారు. 66 సంవత్సరాలు లీజు ఇచ్చారు. మరో 33 సంవత్సరాలు లీజు పెంచవచ్చు అని పేర్కొన్నారు. జీవో వచ్చేసింది. ఇక హోటల్ నిర్మాణం కోసం దాదాపు 100 కోట్ల వరకు ఖర్చు చేస్తున్నట్టు తెలుస్తోంది. అయితే 99 ఏళ్ల లీజుపై ఇప్పుడు ఆసక్తికర చర్చ జరుగుతోంది. వర్మకు ఇచ్చిన రాయితీలు చూస్తే ఔరా అనిపించక మానదు. ఈ హోటల్ నుంచి వసూలు చేసే జీఎస్టీని పది సంవత్సరాల పాటు తిరిగి ఆ హోటల్ కే ప్రభుత్వం జమ చేస్తుంది. ఐదేళ్లపాటు విద్యుత్ డ్యూటీ పై నూరు శాతం రాయితీ అమలుచేస్తారట. దాంతో కూటమి సర్కార్పై సెటైర్లు పేలుతున్నాయి..
మొత్తంమీద పవన్ తో ఫైట్ ఎందుకుని వ్యాపారంలో బిజీ అయ్యారా..! లేక ఇంకా ఏదైనా కారణం ఉందా కూటమి నేతలు తెగ చర్చించుకుంటున్నారు. కానీ వర్మ మాత్రం.. ఇకమీదట వ్యాపార రంగంపైనే తన ఫుల్ ఫోకస్ ఉంటుందని అంటున్నారు. అయితే వర్మ నిర్ణయంతో పిఠాపురంలో పవన్ కళ్యాణ్ కు రూట్ క్లియర్ అయిపోయిందనే చర్చ జరుగుతోంది. ఇక ఎలాంటి వివాదాలు ఉండవు అన్న ప్రచారం మొదలైంది. అయితే రాజకీయాలలో రాటు తేలిన వర్మ ఇటు వ్యాపారం చూస్తూనే అటు రాజకీయాల్లో తిరిగి రారు అన్న నమ్మకం ఉందా అంటున్నారు రాజకీయ విశ్లేషకులు. మొత్తం మీద రెండేళ్ల తర్వాత వర్మకు జాక్ పాట్ తగిలింది. అత్యంత ఖరీదైన భూమి. రాయితీలు. ఇంకేముంది ఆయన రారాజు ఐపోయాడంటున్నారు ఆయన అనుచరులు.