Chintakayala Vijay: అయ్యన్న వారసుడికి చంద్రబాబు బంపర్ ఆఫర్..? త్యాగానికి ప్రతిఫలం..!

Chintakayala Vijay: ఏపీలో రాజ్యసభ సీట్ల సందడి మొదలైంది. త్వరలో నాలుగు సీట్లు ఖాళీ కానుండడంతో ఇప్పటి నుంచే ఆశావహుల పేర్లు వైరల్ అవుతున్నాయి. నాలుగు సీట్లలో మూడు టీడీపీ తీసుకొని.. ఒకటి బీజేపీకి ఇచ్చే అవకాశం ఉందని ప్రచారం జరుగుతోంది. జనసేన తనకు సీటు కావాలని కోరితే.. ఎమ్మెల్సీ సీట్లలో వాటా నిరాకరించే ఛాన్స్ ఉందని అంటున్నారు. ఇక తెలుగుదేశం నుంచి ఓ యువ నాయకుడి పేరు తెరపైకి వస్తోంది. ఏపీ అసెంబ్లీ స్పీకర్ చింతకాయల అయ్యన్నపాత్రుడు వారసుడు చింతకాయల విజయ్కు సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు బంపర్ ఆఫర్ ఇస్తారనే వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. అయ్యన్న కుటుంబం దశాబ్దాల నుంచి టీడీపీతోనే ఉండడం.. ఐటీడీపీ, సీబీఎన్ ఆర్మీలో కీలక పాత్ర పోషించడం.. నారా లోకేష్ యువగళంలో సక్సెస్లో కీ రోల్ పోషించండం.. రాజకీయాల్లో చురుగ్గా వ్యవహరిస్తుండడంతో చింతకాయల విజయ్కు కలిసి వస్తాయని అంటున్నారు.
గత లోక్సభ ఎన్నికల్లోనే అనకాపల్లి నుంచి చింతకాయల విజయ్ పోటీ చేసేందుకు అంతా సిద్ధం చేసుకున్నారు. అయితే చివరి నిమిషంలో ఆ సీటు బీజేపీకి త్యాగం చేయాల్సి వచ్చింది. రాయలసీమ నుంచి వచ్చిన సీఎం రమేష్ ఎంపీగా పోటీ చేసి గెలుపొందారు. ఆయన 2029 ఎన్నికల్లో కూడా ఇక్కడి నుంచే పోటీ చేసేందుకు రెడీగా ఉండడంతో చింతకాయల విజయ్ను అధినేత చంద్రబాబు పెద్దల సభకు పంపించాలనే యోచనలో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఈ ఏడాది జూన్ 21న ఏపీలో నాలుగు రాజ్యసభ స్థానాలు ఖాళీ కానున్నాయి. పిల్లి సుభాష్ చంద్రబోస్, ఆళ్ల అయోధ్య రామిరెడ్డి (వైసీపీ), పరిమళ్ నత్వానీ (వైసీపీ, పారిశ్రామికవేత్త), సానా సతీష్ బాబు (టీడీపీ, ఎన్నారై నేత). ప్రస్తుత బలాలు చూసుకుంటే.. నాలుగు సీట్లు కూడా కూటమికే దక్కుతాయి. సానా సతీష్, పరిమళ్ నత్వానీకి మరోసారి అవకాశం దక్కుతుందని ప్రచారం జరుగుతోంది. మిగిలిన రెండు స్థానాల్లో ఒకటి చింతకాల విజయ్కు దక్కడం ఖాయమంటున్నారు.
ప్రస్తుం చింతకాయల అయ్యన్న పాత్రుడు స్పీకర్ పదవిలో ఉన్నారు. ఆయన తనయుడిగా విజయ్ను ఢిల్లీకి పంపిస్తే యువనేతకు అవకాశం ఇచ్చినట్లు ఉంటుందని అధిష్టానం భావిస్తోందట. ఉత్తరాంధ్రలో పార్టీలో మరింత ఉత్సాహం తీసుకువచ్చేందుకు.. భవిష్యత్లో పార్టీని మరింత బలోపేతం చేసేందుకు చింతకాయల విజయ్ పేరును చంద్రబాబు పరిశీలిస్తున్నట్లు పార్టీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. మరి చూడాలి అధిష్టానం ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకుంటుందో..!
