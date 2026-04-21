Pithapuram Flexi Issue: టీడీపీ Vs జనసేన.. హీటెక్కిన పిఠాపురం రాజకీయాలు

TDP Vs Janasena in Pithapuram: కాకినాడ జిల్లా పిఠాపురం పాలిటిక్స్ మరింత హీటెక్కాయి. ప్రోటోకాల్ విషయంలో టీడీపీ- జనసేన పార్టీలు తగ్గేదేలే లేదని ప్రకటించాయి. ఫ్లెక్సీల వ్యవహారంలో కూటమి పార్టీలైన జనసేన- టీడీపీ నేతల మధ్య తీవ్రమైన పోటీ నెలకొంది. ఈ నేపథ్యంలో స్థానిక రాజకీయాలు ఆసక్తికరంగా మారాయి. రెండు పార్టీలు పోటీలో వెనక్కి తగ్గకపోవడంతో పోరు తప్పదనే టాక్ వినిపిస్తోంది. ప్రస్తుత పిఠాపురంలో తెలుగుదేశం ఇంచార్జ్ ఎస్వీఎస్ఎన్ వర్మ తన మార్క్ రాజకీయం చేస్తున్నారు. అటు సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే , డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కూడా పదవుల విషయంలో వెనక్కి తగ్గడం లేదు. దాంతో పిఠాపురం పాలిటిక్స్ ఏం జరుగుతుందో అని సర్వత్రా ఉత్కంఠగా మారింది. కొద్దిరోజుల క్రితమే జనసేన మీటింగ్లో సీఎం చంద్రబాబు ఫొటో చిన్నగా ఉందని వర్మ రచ్చరచ్చ చేశారు. ఇప్పుడు మరోసారి వర్మ రెచ్చపోవడం హాట్ టాపిక్గా మారింది..
కాకినాడ జిల్లా పిఠాపురంలో ఆధిపత్య పోరు మళ్లీ తారాస్థాయికి చేరింది. పిఠాపురం పాడా కార్యాలయం మరోసారి రాజకీయ ఉద్రిక్తతలకు వేదికగా మారింది. యానిమేటర్లకు మొబైల్స్ పంపిణీ కార్యక్రమం సందర్భంగా ప్రోటోకాల్ వివాదం మళ్లీ ముదిరి, పరిస్థితి ఉద్రిక్తంగా మారింది. కార్యక్రమంలో ముఖ్యమంత్రి ఫోటో లేకపోవడాన్ని తీవ్రంగా అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసిన మాజీ ఎమ్మెల్యే ఎస్వీఎస్ఎన్ వర్మ, సీఎం ఫోటో ఎక్కడంటూ అధికారులను బహిరంగంగా నిలదీశారు. ప్రోటోకాల్ను ఇలా నిర్లక్ష్యం చేయడం ఏమిటని మండిపడ్డారు.
ఈ ఘటనతో ఆగ్రహానికి గురైన తెలుగు దేశం, జనసేన కార్యకర్తలు పెద్ద ఎత్తున అక్కడికి చేరుకుని అధికారుల తీరుపై తీవ్రంగా విరుచుకుపడ్డారు. ప్రభుత్వ నిబంధనలు మీకు వర్తించవా అంటూ గట్టిగా నినాదాలు చేశారు. పాడా కార్యాలయం వద్ద కూటమి శ్రేణులు భారీగా మోహరించడంతో, ప్రాంగణం ఒక్కసారిగా రణరంగాన్ని తలపించింది. పోటాపోటీ నినాదాలతో ఉద్రిక్తత తారాస్థాయికి చేరింది. ఈ మొత్తం ఘటనకు అధికారుల నిర్లక్ష్యమే ప్రధాన కారణమని మాజీ ఎమ్మెల్యే వర్మ ఆరోపించారు. ప్రోటోకాల్ను పాటించడంలో వైఫల్యం కారణంగా ప్రభుత్వ ప్రతిష్ట దెబ్బతిందని ఆయన తీవ్రంగా విమర్శించారు.
ఇటీవల పిఠాపురంలో మున్సిపల్ అధికారులు ఏర్పాటు చేసిన పారిశుద్ధ్య కార్మికుల శిక్షణ కార్యక్రమంలో చర్చనీయాంశమైంది. ఈ కార్యక్రమానికి హాజరైన టీడీపీ నేత, నియోజకవర్గ ఇన్చార్జ్ వర్మ మున్సిపల్ అధికారులపై తీవ్ర అసహనం వ్యక్తం చేస్తూ కార్యక్రమం మధ్యలోనే బయటకు వెళ్లిపోయారు. అయితే ఈ ఘటనకు కారణం స్టేజ్పై ఏర్పాటు చేసిన ఫ్లెక్సీ అని తెలుస్తోంది. ఆ ఫ్లెక్సీలో డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ ఫోటో పెద్దగా ఉండగా, సీఎం నారా చంద్రబాబు ఫోటో చిన్నగా ఉండటం వర్మను ఆగ్రహానికి గురి చేసింది. అయితే సీఎం ఫొటోకు గౌరవం ఇవ్వకుండా ఇలా చేయడం సరైంది కాదని ఆయన మున్సిపల్ అధికారులను ప్రశ్నించారు. చంద్రబాబుకు గౌరవం లేని చోట తాము ఎందుకు ఉండాలంటూ ప్రశ్నించారు. ఆ సమయంలో వేదికపై జనసేన పార్టీ నాయకులు కూడా ఉన్నారు. అయితే వర్మ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసినప్పుడు వారు ఎవరూ స్పందించకపోవడం హాట్ టాపిక్గా మారింది.
ఇదిలా ఉంటే.. కోనసీమ జిల్లాలో జనసేన అధినేత పవన్ కు అవమానం జరిగిందని జనసేన నేతలు ఆందోళన చేయడం హాట్ టాపిక్గా మారింది. పి. గన్నవరం నియోజకవర్గంలో డ్వాక్రా యానిమేటర్లకు సెల్ఫోన్లు పంపిణీ కార్యక్రమం సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన ఫ్లెక్సీలో ప్రోటోకాల్ ప్రకారం డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ ఫోటో లేకపోవడం జనసేన శ్రేణులను ఆగ్రహానికి గురిచేసింది. పవన్ కళ్యాణ్ ఫోటో ఎందుకు వెయ్యలేదంటే జనసేన శ్రేణులు తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేస్తూ ఫ్లెక్సీ తొలగించేందుకు ప్రయత్నించారు.
జనసేన నేతలను టిడిపి నేతలు అడ్డుకోవడంతో గొడవ చోటు చేసుకుంది. జనసేన పార్టీ ఎమ్మెల్యే గిడ్డి సత్యనారాయణ సమక్షంలోనే డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ ఫోటో ఫ్లెక్సీ పై కనిపించలేదు. అయితే ప్రోటోకాల్ విషయంలో ఎలాంటి గొడవలు ఉన్నా నాలుగు గోడల మధ్య లోపలకు వెళ్లి పరిష్కరించుకోవాలని ఎమ్మెల్యే ఇరు వర్గాల వారికి సర్ది చెప్పడం చర్చనీయాంశంగా మారింది. మొత్తంమీద ఉభయ గోదావరి జిల్లాల్లో ప్రోటోకాల్ పంచాయితీ సద్దుమణగడం లేదు. పిఠాపురంలో ఏ కార్యక్రమం చేపట్టినా వివాదం లేకుండా ముగియడం లేదన్న చర్చ జరుగుతోంది. మొత్తంమీద ఈ వ్యవహారం ఎలా మలుపు తిరుగుతుందో అన్నదానిపై స్థానిక రాజకీయాల్లో ఆసక్తి నెలకొంది.