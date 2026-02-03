English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
AP Politics: కాకినాడ  జిల్లాలో ఆయనో సీనియర్ ఎమ్మెల్యే..! గత అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో తన వారసుడిని ఎమ్మెల్యే చేయాలని భావించారు..! కానీ వచ్చే ఎన్నికల్లో తన సీటునే కొడుకు  కోసం త్యాగం చేయాలని చూస్తున్నారు.! అలాగని ఆయన రిటైర్‌మెంట్ ప్రకటించలేదు..! వచ్చే ఎన్నికల్లో తాను అసెంబ్లీలోకి అడుగుపెడతానని ప్రకటించారు..! అయితే ఆయన ఎక్కడి నుంచి పోటీ చేస్తారని సొంత పార్టీ నేతలే తెగ చర్చించుకుంటున్నారా..! ఏ ఎమ్మెల్యేకు చెక్ పెట్టబోతున్నారని టెన్షన్ పడుతున్నారా..! మరి ఆయన ఎక్కడి నుంచి పోటీకి రెడీ అవుతున్నారు..!   

Written by - G Shekhar | Last Updated : Feb 3, 2026, 04:21 PM IST

AP Politics: కొడుకు కోసం సీటు త్యాగం.. మరో ఎమ్మెల్యే నియోజకవర్గంపై కన్ను..!

AP Politics: కాకినాడ జిల్లా జగ్గంపేట ఎమ్మెల్యే జ్యోతుల నెహ్రూ అడ్డా..! గత అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఎమ్మెల్యేగా గెలిచిన నెహ్రుకు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ట్రస్ట్ బోర్డు సభ్యులుగా అవకాశం దక్కింది. గతంలో టిడిపి, ప్రజారాజ్యం, వైసిపి, తిరిగి టీడీపీలో చేరిన నెహ్రు ఇప్పటివరకు నాలుగు సార్లు ఎమ్మెల్యేగా చేశారు. గత అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో తన కుమారుడు, మాజీ జడ్పీ చైర్మన్ జ్యోతుల నవీన్ కు కాకినాడ పార్లమెంటు సీటు కోసం ప్రయత్నించారు. అది పొత్తులో భాగంగా జనసేనకు వెళ్ళిపోయింది. అప్పటినుంచి ఒకింత అసంతృప్తి ఉన్నారని అంటారు నాయకులు. ఆయన కుమారుడికి రెండోసారి జిల్లా పార్టీ అధ్యక్షునిగా చేసుకున్నారు. ఈ పదవి ఆయనకు కాకుండా తనకు అండగా ఉన్న తోట నవీన్ కు ఇప్పించేందుకు రాజ్యసభ సభ్యులు సానా సతీష్ తీవ్ర ప్రయత్నం చేశారు. ఒక దశలో ఆయనకే ఖరారు అయింది. నెహ్రూ రంగంలోకి దిగి అది అడ్డుకున్నారు. తన కుమారుడికి పదవి తెచ్చుకున్నారు. దీంతో జిల్లాలో తండ్రి కొడుకులు హవా ఏమాత్రం తగ్గలేదని తేలిపోయింది..

ప్రస్తుతం జగ్గంపేట కేంద్రంగా తండ్రి కొడుకు అనేక సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు. జ్యోతుల ఫౌండేషన్ ద్వారా సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నారు. దీనివల్ల వారి కుటుంబానికి ఆదరణ పెరుగుతోంది. అయితే పార్టీకి రావలసిన మైలేజ్ వీరికే వస్తోంది అన్న అసంతృప్తి , అసమ్మతి కూడా జిల్లాలోని కొందరు నాయకులు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా పార్టీలో సీనియర్ ఒకప్పడు నెంబర్ 2 గా ఉన్న యనమల రామకృష్ణుడు, జ్యోతుల నెహ్రూ మధ్య తీవ్ర విభేదాలు ఉన్నాయని చెబుతారు. గతంలో యనమలతో విభేదించే జ్యోతుల పార్టీ వదిలేశారన్న ప్రచారం ఇప్పటికీ కొనసాగుతోంది.

ఇక ఎమ్మెల్యే జ్యోతుల నెహ్రూ తన కుమారుడు నవీన్ ను తన రాజకీయ వారసునిగా ఫోకస్ చేసుకోవడంలో నిత్యం ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఎన్నోసార్లు జగ్గంపేటలో పెట్టిన సమావేశాల్లో తనకంటే సమర్థుడు తన కుమారుడు నవీన్ అని నెహ్రు స్వయంగా ప్రకటించుకున్నారు. ఇప్పుడు తాను ప్రాతినిధ్య వహిస్తున్న జగ్గంపేట నియోజకవర్గం తన కుమారుడికి వదిలేస్తున్నట్లు చెబుతున్నారు. ఆయన కుమారుడు నవీన్ తండ్రి బాటలోనే పయనిస్తున్నారు. అందరితో కలుపు గోలుతనంగా వెళుతున్నారు. అయితే కాకినాడ జిల్లా వ్యాప్తంగా ఇతర టిడిపి, జనసేన ఎమ్మెల్యేల కంటే జ్యోతుల కుటుంబం హవా పెరిగిందని వారి అనుచరులు అంగీకరిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా మెట్ట రాజకీయాలుగా పిలవబడే ప్రతిపాడు, జగ్గంపేట, పెద్దాపురంలో వారి కుటుంబానిదే పైచేయిగా మారింది.

ఇప్పుడు కాకినాడ జిల్లాలో ఏడు నియోజకవర్గాలు ఉన్నాయి. ఇందులో పిఠాపురం, కాకినాడ రూరల్ నుంచి జనసేన ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు. మిగిలిన 5 చోట్ల టిడిపి ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు. ఇందులో నెహ్రూ కూడా ఒకరు. ఆయన కుమారుడికి పదవి రాకుండా కొందరు అడ్డుకున్నారు అన్న ఆగ్రహం నెహ్రూ లో ఉంది. అందుకే తన సత్తా చాటుకునేందుకు జిల్లా పార్టీ అధ్యక్షుడిగా తన కుమారుడి ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమం పార్టీ కార్యాలయంలో కాకుండా సీఎం ప్రమాణ స్వీకారం ఏదైతే ఆరు బయట చేస్తారో అదే స్థాయిలో రెండు రోజుల క్రితం ఆయన చేయించారు అని అనుచరులు చెబుతున్నారు. ప్రత్యర్థి వర్గం కూడా దీనిని అంగీకరిస్తోంది. 

ఏడు నియోజకవర్గాల్లో జిల్లా అధ్యక్ష పదవికి వేలాది కార్లు, వాహనాలతో ర్యాలీ నిర్వహించి బహిరంగ ప్రదేశంలో సభ పెట్టి అక్కడ ఈ ప్రమాణ స్వీకారం చేయించడంపై విమర్శిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా నెహ్రూతో తీవ్రంగా విభేదించే తుని మాజీ ఎమ్మెల్యే, టిడిపి పొలిట్ బ్యూరో  సభ్యుడు యనమల రామకృష్ణుడు, ఆయన కుమార్తె , తుని ఎమ్మెల్యే యనమల దివ్య ఈ కార్యక్రమానికి గైర్హాజరయ్యారు. వీరు కావాలనే రాలేదని ప్రచారం జోరందుకుంది. పెద్దాపురం ఎమ్మెల్యే నిమ్మకాయల చినరాజప్ప కూడా రాలేదు. ఆయన అనారోగ్యంతో ఉన్నందున రాలేదని చెబుతున్నారు. ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ పిఠాపురం నుంచి రాలేరు. ఇక కాకినాడ రూరల్ జనసేన ఎమ్మెల్యే కూడా ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసి అభినందించి వెళ్లారు.

అయితే ఈ ప్రమాణస్వీకార సభలో నెహ్రూ మరోసారి తన వాయిస్ వినిపించారు. 2029 ఎన్నికలలో జగ్గంపేట నుంచి తన కుమారుడు నవీన్ పోటీ చేస్తాడని ప్రకటించారు. అలా అని తాను అసెంబ్లీకి రాను అని ఎవరూ అనుకోవద్దు. ఖచ్చితంగా 2029 ఎన్నికల్లో తాను అసెంబ్లీలో అడుగుపెడతాను. అది ఏ నియోజకవర్గం అన్నది చెప్పను అంటూ అందరినీ సస్పెన్స్ లో పడేశారు. ఆయన ప్రసంగం అయిన వెంటనే అందరిలోనూ చర్చ ప్రారంభమైంది. ఆయన ఎక్కడి నుంచి పోటీ చేస్తారు. ఎవరి టికెట్ కు కన్నం పెడతారు అంటూ జోరుగా చర్చించు కుంటున్నారు. వాస్తవానికి ఆయనకు మంత్రి పదవి రాకపోవడంతో ఎంపీగా పోటీ చేసి పార్లమెంటుకు వెళ్తారని కొంత ప్రచారం జరిగింది. 

కానీ ఆయన మాత్రం ఖచ్చితంగా అసెంబ్లీకి వస్తానని ప్రకటించుకున్నారు. ఎమ్మెల్సీగా కూడా కాదు మరో నియోజకవర్గమని ప్రకటించారు. ఇప్పుడు ఇది సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యేలలో చర్చకు దారి తీసింది. కాకినాడ నుంచి కొండబాబు ఉన్నారు. ఆయనకు ఇదే ఆఖరి సారి టికెట్ అని అధిష్టానం చెప్పినా నెహ్రూ కాకినాడ నుంచి పోటీ చేయలేని పరిస్థితి. తుని యనమల అడ్డా. పెద్దాపురంలో రాజప్ప ఉన్నారు. ఆయన అనారోగ్యంతో ఉన్నా తన కుమారుడిని ప్రమోట్ చేసుకుంటున్నారు. ఇక మిగిలింది ప్రత్తిపాడు మాత్రమే. ప్రత్తిపాడు నుంచి దివంగత వరుపుల రాజా సతీమణి వరుపుల సత్య ప్రభకు టికెట్ ఇచ్చారు. కూటమి గాలిలో గెలిచారు. గృహిణి నుంచి రాజకీయాల్లోకి వచ్చి ఎమ్మెల్యే అయ్యారు. ఆమె పనితీరుపై ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. ఎవరిని కలుపుకునిపోవడం లేదని ప్రచారం జరుగుతోంది. దీంతో నెహ్రూ ఇక్కడ నుంచి పోటీ చేస్తారా అన్న చర్చ ప్రారంభమైపోయింది.

మొత్తంమీద ప్రత్తిపాడులో వైసిపి ఇంచార్జ్ గా ముద్రగడ పద్మనాభం కుమారుడు ముద్రగడ గిరి పనిచేస్తున్నారు. ఆయన నిత్యం ప్రజల్లో ఉంటున్నారు. ఈ స్పీడును సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే సత్య ప్రభ అందుకోవడం లేదు. దీంతో నెహ్రూ ఇక్కడ మంచి పోటీ చేస్తారు. సత్యప్రభ రాజకీయం ముగిసినట్లే అన్న ప్రచారం జోరుగా సాగుతోంది. అయితే అధిష్టానం ఒకే కుటుంబంలో తండ్రి కొడుకులకు పక్కపక్క నియోజకవర్గాల్లో ఎమ్మెల్యే టికెట్లు ఇస్తుందా.. పార్టీ అధినేత, సీఎం చంద్రబాబు దీనిపై ఎలా స్పందిస్తారు అంటూ రాజకీయ విశ్లేషకులు సైతం సందిగ్ధంలో పడ్డారు. మొత్తంమీద జ్యోతుల నెహ్రు పక్కా ప్లాన్ తో ముందుకు వెళ్తున్నారని నియోజకవర్గంలో జోరుగా ప్రచారం సాగుతోంది. అయితే ప్రత్తిపాడులో మళ్లీ గెలిచి అసెంబ్లీలో అడుగు పెడతారా.. అనేది తెలియాలంటే మాత్రం మరో మూడేళ్లు ఆగాల్సిందే అంటున్నారు.. 

About the Author

G Shekhar

గుర్రం శేఖర్ జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు అందిస్తున్నారు. గతంలో వివిధ మీడియా సంస్థల్లో పని చేశారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

Ap politicsCM chandrababu naiduMLA Jyothula NehruMLA Varupula Satya PrabhaTDP

