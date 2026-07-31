Bhogapuram Airport Launching Event: విశాఖపట్టణానికి చేరువలో ఉన్న భోగాపురం విమానాశ్రయం రేపు ప్రారంభించనుండగా ఈ కార్యక్రమ ఏర్పాట్లపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సమీక్ష చేశారు. ఎయిర్ పోర్టు ప్రారంభోత్సవం అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించాలని సూచించారు. ఏఎస్ఆర్ విమానాశ్రయానాన్ని ప్రారంభించేందుకు వస్తున్న ప్రధాని మోదీకి ఘనంగా స్వాగతం పలికేలా ఏర్పాట్లు ఉండాలని సీఎం సూచనలు చేశారు.
విమానాశ్రయ ప్రాంగణాన్ని తెలుగు సంస్కృతి, వారసత్వ వైభవం ఉట్టిపడేలా తీర్చిదిద్దాలని ముఖ్యమంత్రి ఆదేశించారు. ప్రధాని మోదీకి స్వాగతం పలికేందుకు చేపడుతున్న గిరిజన సంప్రదాయ థింసా నృత్యం ప్రపంచ రికార్డు సృష్టించేలా నిర్వహించాలని సూచన చేశారు. విమానాశ్రయ ప్రారంభోత్సవానికి అన్ని ఏర్పాట్లూ పూర్తి అయ్యాయని ముఖ్యమంత్రికి అధికారులు వివరించారు.
ఈ వీడియో కాన్ఫరెన్సులో మంత్రులు అచ్చెన్నాయుడు, సత్యకుమార్ యాదవ్, ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి సాయి ప్రసాద్, ఐఅండ్ ఐ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి కృష్ణబాబు, ఎమ్మెల్యే పల్లా శ్రీనివాస్, జిల్లా కలెక్టర్లు ఉన్నారు.