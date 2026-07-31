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PM Modi Tour: సీఎం చంద్రబాబు సమీక్ష.. రేపు భోగాపురం ఎయిర్‌పోర్టు ప్రారంభోత్సవం

Tomorrow Bhogapuram Airport Launching Programme Chandrababu Review: భోగాపురంలో అల్లూరి సీతారామరాజు విమానాశ్రయం ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంపై అధికారులతో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సమీక్ష చేశారు. ప్రధాని పర్యటనకు సంబంధించి కట్టుదిట్టమైన ఏర్పాట్లు చేయాలని ఆదేశించారు. వీడియో కాన్ఫరెన్స్ విశేషాలు ఇవే.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jul 31, 2026, 11:48 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 11:48 PM IST
PM Modi Tour: సీఎం చంద్రబాబు సమీక్ష.. రేపు భోగాపురం ఎయిర్‌పోర్టు ప్రారంభోత్సవం
Image Credit: Chandrababu Review On Bhogapuram Airport

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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