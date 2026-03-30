Visakhapatnam Murder Case: నా కూతుర్ని ట్రాప్ చేశాడు.. అసలు నిజం బైటపెట్టిన మౌనిక తండ్రి..

Mounika father reveals on murder case: తన కూతురు అమాయకురాలని , ఆమెకు డబ్బులు డిమాండ్ చేయాల్సిన అవసరంలేదని మృతురాలి తండ్రి  చెప్పుకొవచ్చాడు. అతను చెప్తుందంతా అబద్దాలు అంటూ సీరియస్ అయ్యాడు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Mar 30, 2026, 09:53 PM IST
Mounika father reacts over navy employee allegations on her daughter gajuwaka incident: విజయ నగరంకు చెందిన రవీంద్ర నెవీలో టెక్నీషియన్ పనిచేస్తున్నాడు. ఇతనికి విశాఖకు  చెందిన మౌనీకతో పరిచయం ఏర్పడింది . అది కాస్త వివాహేతర సంబంధంగా మారింది. రవీంద్రకు అప్పటికే  పెళ్లి కూడా అయ్యింది. అయిన కూడా ఆమెతో సీక్రెట్  రిలేషన్ కొనసాగించాడు. తన భార్యను పుట్టింటికి పంపిన తర్వాత ప్రియురాలు మౌనికకు తన అపార్ట్ మెంట్ కు పిలిపించుకున్నాడు. అక్కడ డబ్బుల  విషయంలో గొడవ చోటు చేసుకొవడంతో అత్యంత దారుణంగా కత్తితో శరీరంను ముక్కలు చేసి తల, సెల్ ఫోన్ ను దూరంగా అడవిలో కాల్చేసి, మొండెంలను ఫ్రిజ్ లో పెట్టాడు. ఈ ఘటనపై తన స్నేహితుడికి చెప్పి, పోలీసులకు లొంగిపోయాడు. విశాఖ  పట్నంలోని  గాజు వాక పరిధిలోని ఎల్. వి నగర్ లో ఈ దారుణం చోటు చేసుకుంది.   

ఈ ఘటనపై పోలీసులు రంగంలోకి దిగి అన్ని కోణాల్లో విచారణ చేపట్టారు. రవీంద్ర భార్య నెల రోజుల క్రితమే పుట్టింటికి వెళ్లినట్లు తెలిసింది. డబ్బుల కోసం మౌనిక తనను వేధిస్తోందని, ఆ ఒత్తిడి భరించలేకే హత్య చేసినట్లు రవీంద్ర పోలీసులకు చెప్పాడు.

మౌనిక తండ్రి ఏంచెప్పాడంటే..?..

తన కూతురు పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ లో ఉద్యోగం చేస్తుందని కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నాడు. డబ్బుల కోసం ఒకర్ని వేదించే అవసరం తమకు లేదన్నాడు. మౌనికను ప్రేమ పేరుతో అతను ట్రాప్ చేసి దారుణంకు పాల్పడ్డాడని ఆరోపించాడు. అతను దీనిపై తమకు చెప్పాల్సిందని చెప్పాడు. ఇలా ఒక ఆడపిల్లను అత్యంత దారుణంగా చంపడం ఏందని కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నాడు.

ఆర్మీ , నేవీలను దేశంలో ఎంతో ఉన్నతమైన వారిగా చూస్తారని దేశానికి సేవలు చేస్తారని అలాంటి నేవీలో ఉండి తన కూతుర్ని అన్యాయంగా పొట్టన పెట్టుకున్నాడని రవీంద్రపై మండిపడ్డాడు. అతను చేస్తున్న ఆరోపణల్లో నిజంలేదని చెప్పుకొవచ్చాడు. దీనిపై పోలీసులు విచారణ చేపట్టి, కోర్టులు కఠినంగా పనిష్మెంట్ చేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాడు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

