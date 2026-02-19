Vizag AI Data Centre: విశాఖలో గూగుల్ మెగా ఏఐ హబ్..గూగుల్ సీఈఓ సుందర్ పిచాయ్ భారీ ప్రకటన!

Sundar Pichai In Vizag Data Center: గూగుల్ సీఈవో సుందర్ పిచాయ్ భారత్కు సంబంధించి ఒక సంచలన ప్రకటన చేశారు. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని విశాఖపట్నంలో గూగుల్ తన భారీ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) హబ్ను ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు స్పష్టం చేశారు. ఢిల్లీలో జరిగిన 'ఇండియా ఏఐ ఇంపాక్ట్ సమ్మిట్'లో ఆయన ఈ విషయాన్ని వెల్లడించారు.
ప్రాజెక్టు ముఖ్యాంశాలు..
సుమారు 15 బిలియన్ డాలర్ల భారీ పెట్టుబడితో ఈ ఏఐ హబ్ను నిర్మించనున్నారు. వెయ్యి మెగావాట్ల సామర్థ్యంతో కూడిన ఈ 'ఫుల్ స్టాక్ ఏఐ హబ్' విశాఖ తీరంలో కొలువుదీరనుంది. భారత్-అమెరికా మధ్య ఏఐ కనెక్టివిటీని మెరుగుపరిచేందుకు కొత్త సబ్సీ కేబుల్ వ్యవస్థను కూడా ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు సుందర్ పిచాయ్ స్పష్టం చేశారు. ఈ హబ్ ఏర్పాటుతో ఐటీ రంగంలో వేలాది మంది యువతకు కొత్త ఉద్యోగాలు లభించడంతో పాటు, స్థానిక వ్యాపారాలకు అంతర్జాతీయ స్థాయి సాంకేతికత అందుబాటులోకి వస్తుంది.
విశాఖతో పిచాయ్ జ్ఞాపకాలు
ఈ సందర్భంగా సుందర్ పిచాయ్ తన పాత జ్ఞాపకాలను గుర్తు చేసుకున్నారు. "నేను విద్యార్థిగా ఉన్నప్పుడు ఐఐటీ ఖరగ్పూర్కు వెళ్లేందుకు విశాఖపట్నం మీదుగానే ప్రయాణించేవాడిని. ఇప్పుడు అదే నగరంలో గూగుల్ ఏఐ హబ్ను ఏర్పాటు చేస్తుండటం నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది" అని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు.
భారతదేశంలో ఏఐ భవిష్యత్తుపై గూగుల్ ప్రత్యేక దృష్టి సారించిందని పిచాయ్ తెలిపారు. భారతీయ విద్యార్థులు, ఉద్యోగులకు ఏఐ రంగంలో గూగుల్ తరపున ప్రత్యేక శిక్షణ ఇస్తారు. ఇప్పటికే ప్రధాని నరేంద్ర మోదీతో ఏఐ వినియోగం, అభివృద్ధిపై చర్చించినట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు. ఏఐ వల్ల భవిష్యత్తులో అన్ని రంగాల్లో విప్లవాత్మక మార్పులు వస్తాయని ఆయన ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.
విశాఖలో ఈ హబ్ ఏర్పాటు కావడంతో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఐటీ ముఖచిత్రం పూర్తిగా మారిపోయే అవకాశం ఉంది. కొత్త ఆవిష్కరణలు ఆర్థిక వ్యవస్థను వృద్ధి పథంలో నడిపిస్తాయని, ఏఐ నిర్మాణం సామాన్యులకు కూడా ఎంతో ఉపయోగపడుతుందని సుందర్ పిచాయ్ అభిప్రాయపడ్డారు. గూగుల్ వంటి గ్లోబల్ టెక్ దిగ్గజం విశాఖలో అడుగుపెట్టడం వల్ల ఆంధ్రప్రదేశ్ అంతర్జాతీయ ఏఐ మ్యాప్లో కీలక స్థానాన్ని దక్కించుకోనుంది.
