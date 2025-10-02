Vizag Thunderstorm: విశాఖపట్నంలో ఈదురుగాలుల బీభత్సం.. కొద్దిలో తప్పిన పెను ప్రమాదం

Visakhapatnam Rain Forecast: భీకరమైన గాలులు, వర్షాలు వైజాగ్ నగరాన్ని అతలాకుతలం చేశాయి. ఒక్కరోజులోనే ఈదురుగాలులు విధ్వంసం సృష్టించాయి. వైజాగ్ నగరంలోని చిన్న వాల్తేరు, ఈస్ట్ పాయింట్ కాలనీ, జీవీఎంసీ ఆఫీస్, సీతంపేట రోడ్లో తీవ్రమైన ఈదురు గాలులు వణికించాయి. ఈ గాలుల వల్ల చాలా చోట్ల చెట్లు నేలకూలిపోయాయి.
ఇప్పుడీ ఈదురు గాలుల బీభత్సానికి సంబంధించిన కొన్ని భయానక దృశ్యాలు సీసీ ఫుటేజీలో రికార్డయ్యాయి. జీవీఎంసీ ఆఫీస్ దగ్గర ఓ భారీ చెట్టు కారుపై పడింది. అదృష్టవశాత్తూ, కారులో ఉన్నవారు తృటిలో ప్రాణాపాయం నుంచి తప్పించుకున్నారు. దీనితో అందులో ఉన్నవారు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. ఈ ఘటన విశాఖలో ఈదురు గాలుల తీవ్రతను తెలియజేస్తుంది.
ఈదురుగాలుల ధాటికి పెద్దపెద్ద చెట్లు, కరెంట్ పోల్స్ విరిగిపడటంతో రోడ్లు మూసుకుపోయాయి. వీటి వల్ల ట్రాఫిక్కు, విద్యుత్ సరఫరాకు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. దీంతో అధికారులు రంగంలోకి దిగారు. రోడ్లపై పడిపోయిన చెట్లు, కరెంట్ పోల్స్ను తొలగించే పనిలో పడ్డారు.
బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన వాయుగుండం కారణంగా విశాఖ, విజయనగరం, శ్రీకాకుళం జిల్లాలకు వాతావరణ శాఖ భారీ వర్షాలు, ఈదురు గాలుల హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. ఈ మూడు జిల్లాలకు ఆకస్మిక వరదల హెచ్చరికలు కూడా జారీ అయ్యాయి. ఈ నేపథ్యంలో, అధికార యంత్రాంగం అప్రమత్తమై కంట్రోల్ రూమ్లను ఏర్పాటు చేసింది.
