AP Politics: వైసీపీలో లుకలుకలు.. 'మీలో మీరు కొట్టుకోండి.. మేం గెలుస్తునే ఉంటాం..'

AP Politics: శ్రీకాకుళం జిల్లాలోని ఆ నియోజకవర్గం టీడీపీకి కంచుకోట..! గత ఎన్నికల్లోనూ అక్కడ టీడీపీ జెండానే ఎగిరింది..! వైసీపీ ఏర్పాటు తర్వాత.. అక్కడ పాగా వేయాలని జగన్ భావించినా.. ఆ పార్టీలోని లుకలుకలు సైకిల్ పార్టీ కి అడ్వాంటేజ్ గా మారుతున్నాయా..! ఇప్పటివరకు హ్యాట్రిక్ ఓటమలు చవిచూసిన ఫ్యాన్ పార్టీ.. ఎందుకు గుణపాఠం నేర్చుకోవడం లేదు..! ఆ నియోజకవర్గంలో ఫ్యాన్ పార్టీ ఓటమికి సొంత పార్టీ నేతలు కారణం అవుతున్నారా..!   

Written by - G Shekhar | Last Updated : Jan 9, 2026, 04:37 PM IST

AP Politics: శ్రీకాకుళం జిల్లా రాజకీయాలు కాస్తా డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి. రాష్ట్రంలో తెలుగుదేశం పార్టీ ఆవిర్భావం తర్వాత.. జిల్లాలో మెజారిటీ ప్రజలు సైకిల్ పార్టీ వెంటే నడుస్తున్నారు. గత అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లోనూ జిల్లాలో కూటమి పార్టీలు తిరుగులేని విజయాలు సాధించాయి. అందుకే జిల్లాకు రెండు మంత్రి పదవులు, ఓ కేంద్రమంత్రి పదవి దక్కింది. ప్రస్తుతం జిల్లాకు పెద్దదిక్కులా కింజరపు అచ్చెన్నాయుడి ఫ్యామిలీ వ్యవహారిస్తోంది. అటు కేంద్రమంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు సైతం జిల్లాకు అనేక అభివృద్ది పనులు సాధించి పెడుతున్నారు. అయితే జిల్లాలో సైకిల్ పార్టీ స్పీడ్‌కు బ్రేకులు వేయడంలో ఫ్యాన్ పార్టీ ఫెయిల్ అయ్యిందన్న చర్చ జరుగుతోంది.. ముఖ్యంగా ఇచ్చాపురం నియోజకవర్గం విషయంలో వైసీపీ నేతలే పార్టీ ఓటమికి కారణం అవుతున్నారనే టాక్ వినిపిస్తోంది. అయినప్పటికీ ఈ విషయంలో జగన్ కూడా పెద్దగా దృష్టి సారించడం లేదని సొంత పార్టీ నేతలు తెగచర్చించుకుంటున్నారు..
 
గత నాలుగు దశాబ్ధాల్లో ఇచ్చాపురం నియోజకవర్గంలో 9 సార్లు ఎన్నికలు జరిగాయి.. ఇందులో ఓకసారి మాత్రమే టీడీపీ ఓడిపోగా.. మిగతా ఎనిమిది సార్లు టీడీపీ అభ్యర్ధులే విజయం సాధించారు. ఆంధ్రా ఒడిశా సరిహద్దు ప్రాంతంలో ఉన్న ఇచ్చాపురం అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం తెలుగుదేశం పార్టీకి కంచుకోట గానే చెప్పుకుంటారు. ఇంతటి ప్రాధాన్యత కల్గిన ఇచ్చాపురంలో వైసీపీ పకడ్బంది ప్రణాళిక లేక విఫలం అవుతుందన్న విమర్శలు వస్తున్నాయి. 

ఇప్పటికే మాజీ ఎమ్మెల్యే పిరియ సాయిరాజ్, ఎమ్మెల్సీ నర్తు రామారావు, లేటెస్ట్ గా పిరియ విజయా సాయిరాజ్ లు పోటీ చేసి సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే ప్రభుత్వ విప్ డాక్టర్ బెందాలం అశోక్ చేతిలో ఓడిపోయారు. ఈ అసెంబ్లీ నియోజక వర్గంలో వైఎస్సార్సీపీ  ఇప్పటికీ నలుగురు సమన్వయకర్తలను మార్చింది. అయినా ఫలితం లేకుండా పోయింది.. దాంతో ఈసారీ ప్లాన్ మార్చే ఆలోచనలో వైసీపీ హైకమాండ్ ఉందనే టాక్ వినిపిస్తోంది. 
 
అయితే ఇచ్చాపురం విషయంలో ఇప్పుడు ఫ్యాన్ పార్టీ అధినేత జగన్ సంచలనం నిర్ణయం తీసుకున్నట్టు తెలుస్తోంది. ఇచ్చాపురం ఇంచార్జ్ గా ఉన్న జిల్లా పరిషత్ చైర్ పర్సన్ పిరియా విజయ సాయి రాజ్ ను సమన్వయకర్త భాద్యతల నుంచి తప్పించే ఆలోచనలో ఉన్నారట. ఆయన స్థానంలో మరొక నేతకు ఇంచార్జ్ పదవి ఇచ్చే ఆలోచనలో జగన్ ఉన్నారని తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతం నియోజకవర్గంలో గ్రూపు రాజకీయాలు, వర్గ విభేదాల నేపథ్యంలో  సీనియర్ నేత సాడి శ్యామ్ ప్రసాద్ రెడ్డి కి బాధ్యతలు అప్పగించేందుకు ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నట్టు వైసీపీ వర్గాలు చర్చించుకుంటున్నాయి.

అయితే అధిష్టానం తీసుకుంటున్న నిర్ణయం పట్ల ఎమ్మెల్సీ నర్తు రామారావు విభేదిస్తున్నారని తెలుస్తోంది. వాస్తవానికి ఇచ్చాపురం నియోజక వర్గంలో కవిటి, కంచిలి, సోంపేట, ఇచ్చాపురం మండలాలు ఉన్నాయి. ఈ ప్రాంతంలో కళింగ, యాదవ, రెడ్డి కులాలకు చెందిన నేతలు తమకు టికెట్టు దక్కాలని ఎవరి ప్రయత్నాలు వారు చేసుకుంటూ వర్గ విభేదాలకు తావిస్తున్నారు. వీరిలో ఎవరికి అభ్యర్థిత్వం ఖరారు అయినా వేరే వారు హ్యాండ్ ఇచ్చేస్తారనే టాక్ ఉంది. 
 
ఇక 2019 ఎన్నికల్లో రాష్ట్రమంతటా వైసీపీ గాలి వీచింది. దాదాపు 151 స్థానాల్లో ఫ్యాన్ పార్టీ అభ్యర్ధులు విజయం సాధించారు. కానీ ఇచ్చాపురంలో మాత్రం ఫ్యాన్ పార్టీ సత్తా చాటలేకపోయింది. అందుకే ఈసారి మరో ప్రయోగానికి జగన్ రెడీ అవుతున్నారని తెలుస్తోంది. అందుకే కొత్త ముఖానికి అవకాశం ఇవ్వబోతున్నట్టు ప్రచారం సాగుతోంది. ఇప్పుడైన కొత్త ఇంచార్జ్ కు నేతలు ఎంతవరకు సహకరిస్తారు అనేది హాట్ టాపిక్ అవుతోంది. 

గతంలో ఇలాంటి మిస్టేక్ లను వైసీపీ అధిష్టానం సరిచేయక పోవడం వల్లే నాలుగు మండలాల్లో మూడు గ్రూపులు, ఆరు వర్గాలు నడుస్తున్నాయట. సంఖ్యా పరంగా మొదటి వరుసలో ఉన్న ఇచ్చాపురం అసెంబ్లీ నియోజక వర్గంలో వైసీపీ బలహీనతలు టీడీపి కి మరింత బలాన్ని ఇచ్చిందన్న చర్చ జరుగుతోంది. ఎంతో మంది నియోజక వర్గానికి, జిల్లాకు, పార్లమెంట్ నియోజక వర్గానికి, రీజనల్ ప్రాంతానికి కో ఆర్డినేటర్లను నియమిస్తున్న వైసీపీ చిన్న లాజిక్ మాత్రం మిస్ అవుతోందని రాజకీయ విశ్లేషకులు అభిప్రాయ పడుతున్నారు. కొత్త ఇంచార్జ్ ను ప్రకటిస్తున్న వైసీపీ పాత అభ్యర్థులను సమన్వయం చేయకపోవడంతోనే ప్రతీసారి ఫెయిల్ అవుతుందనీ రిజల్ట్స్ పై పోస్ట్ మార్టం చేస్తున్నారు. మొత్తంమీద ఇచ్చాపురం నియోజకవర్గంలో వైసీపీ ఇంచార్జి ను మార్చబోతున్న ఫ్యాన్ పార్టీ ఈసారి ఎలా ముందుకు వెళ్తుందో వేచి చూడాల్సిందే..
 

About the Author

G Shekhar

గుర్రం శేఖర్ జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు అందిస్తున్నారు. గతంలో వివిధ మీడియా సంస్థల్లో పని చేశారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Ap politicsysrcpYS Jagan Mohan ReddyYS JaganSrikakulam

