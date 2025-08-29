DCM Pawan Kalyan: రూ.7 కోట్ల ఆదాయం పోయి..రుషికొండపై రూ.453 కోట్ల అప్పు మిగిలింది:డిప్యూటీ సీఎం పవన్

Pawan Kalyan Rushikonda: వైజాగ్లోని రుషికొండ భవనాల నిర్మాణం కోసం రూ.453 కోట్ల ప్రజాధనాన్ని వృథా చేశారని ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం కొణిదెల పవన్ కల్యాణ్ అన్నారు. దాదాపుగా 69 ఎకరాల్లో 7 బ్లాకులుగా రూ.164 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో పనులు మొదలుపెట్టారని.. నాలుగు బ్లాకులు పూర్తయ్యే వరకే దాని ఖర్చు రూ. 453 కోట్లు అయినట్లు ఆయన స్పష్టం చేశారు. గతంలో 7 కోట్ల రూపాయల ఆదాయం వచ్చే రిసార్టులను కూల్చేసి.. ఇప్పుడు కేవలం కోటిన్నర రూపాయల విద్యుత్ బిల్లులకే వెచ్చించాల్సిన స్థితికి వైసీపీ నాయకులు దుస్థితి తెచ్చారని ఆయన ఆరోపించారు.
గత వైసీపీ ప్రభుత్వం ముఖ్యమంత్రి నివాసంగా వినియోగించుకొనేందుకు వీటిని విలాసవంతంగా నిర్మించారని, నిర్వహణ సరిగా లేక భవనాలు పెచ్చులూడుతున్నాయని డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ అన్నారు. వచ్చేఅసెంబ్లీ సమావేశాల్లోపు రుషికొండ భవనాలపై ఒక నిర్ణయం తీసుకునేలా ప్రయత్నం చేస్తామని చెప్పారు.
విశాఖలో మూడు రోజుల పాటు జనసేన పార్టీ విస్తృత స్థాయి సమావేశాల్లో పాల్గొంటున్న శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు శుక్రవారం ఉదయం మంత్రులు శ్రీ నాదెండ్ల మనోహర్ గారు, శ్రీ కందుల దుర్గేష్ గారు, ఎమ్మెల్సీ, ఎమ్మెల్యేలతో కలిసి రుషికొండ భవనాలను పరిశీలించారు. నిర్మాణాల నాణ్యత, నిర్మాణ ఖర్చు, ప్రస్తుత నిర్వహణ ఖర్చులపైనా అధికారులతో చర్చించి వివరాలు తెలుసుకున్నారు. అనంతరం పార్టీ మంత్రులు, శాసనసభ్యులతో రుషికొండ భవనాల నిర్వహణ, తదుపరి కార్యాచరణపై సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు.
ఈ సందర్భంగా శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు మాట్లాడుతూ... "రుషికొండ భవనాల వినియోగంపై సూచనలు చేయాలని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు కోరారు. అందుకే రుషికొండ భవనాలను పరిశీలించడానికి వచ్చాం. బిల్డింగ్ లోపల చూస్తే పెచ్చులు ఊడిపోతున్నాయి. నీళ్లు లీకవుతున్నాయి. ఈ భవనాల వల్ల ప్రభుత్వానికి లాభం లేకపోయినా చేసిన ఖర్చు రూ 453 కోట్లు. ఈ పెట్టుబడికి బ్రేక్ ఈవెన్ ఎప్పుడు వస్తుందనేది ముఖ్యం. ఎం.ఐ.సి.ఇ.(మైస్) డెస్టినేషన్, డెస్టినేషన్ వెడ్డింగ్ లకు వేదికగా తీర్చిదిద్దాలని పలువురు సూచనలు చేశారు. అందరి సూచనలతో భవనాల వినియోగంపైన తాము ముఖ్యమంత్రిగారికి త్వరలోనే ప్రతిపాదనలు పంపిస్తాం. అయితే అంతకంటే ముందు భవనాలకు చేయాల్సిన మరమ్మత్తులు పూర్తి చేసి ఆదాయ వనరుగా ఎలా మార్చాలి అన్న దానిపై ఆలోచన చేస్తున్నాం" అని ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ వెల్లడించారు.
ఇంటీరియర్ డెకరేషన్ కోసం రూ.39 కోట్లు
"రిసార్ట్ పేరు చెప్పి గత ముఖ్యమంత్రి నివాసం, కార్యాలయం కోసం ఇంత ప్రజా ధనాన్ని వృథా చేశారు. ఏడు బ్లాకుల్లో ఒక్కొక్క బ్లాక్ 20 వేల చదరపు మీటర్ల విస్తీర్ణంలో నిర్మించారు. ఇంటీరియర్ డెకరేషన్ కోసం రూ.39 కోట్లు ఖర్చు చేశారు. ట్రాన్స్ కో, జీవీఎంసీ, హార్టికల్చర్, పర్యాటక శాఖల నిధులను దారిమళ్లించి భవనాల నిర్మాణం కోసం వెచ్చించారు. 8.48 లక్షల క్యూబిక్ మీటర్ల మేర మట్టిని తవ్వేసి అమ్ముకొని పర్యావరణాన్ని విధ్వంసం చేశారు. దాని విలువ లెక్క కట్టాల్సి ఉంది. ఈ తవ్వకాలపై నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యూనల్ లో కేసులు నడుస్తున్నాయి. గౌరవ సుప్రీం కోర్టు హరిత హోటల్స్ కూల్చివేసిన స్థలాల్లో మాత్రమే నిర్మాణాలు జరపమని ఆదేశించింది. రుషికొండ నిర్మాణాల వల్ల పర్యావరణంపై పడే ప్రభావాన్ని అంచనా వేయమని హైకోర్టు సూచించింది. నిపుణుల బృందం రుషికొండ భవనాల ప్రాంతాన్ని పరిశీలించి తీవ్రమైన ఉల్లంఘనలు జరిగినట్లు నిర్ధారించారు. దీనిపై తీర్పు వెలువడాల్సి ఉంది” డిప్యూటీ సీఎం పవన్ అన్నారు.
