English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Warangal City
  • Telangana Politics: ఆ ముగ్గురు ఎమ్మెల్యేలు యూటర్న్.. బీఆర్ఎస్‌కు బిగ్ బూస్ట్..!

Telangana Politics: ఆ ముగ్గురు ఎమ్మెల్యేలు యూటర్న్.. బీఆర్ఎస్‌కు బిగ్ బూస్ట్..!

Congress vs BRS: తెలంగాణలో పార్టీ మారిన ఎమ్మెల్యేల ట్విస్టుల మీద ట్విస్టులు ఇస్తున్నారా..! స్పీకర్ ముందుకు పార్టీ మారలేదని వివరణ ఇచ్చిన ఎమ్మెల్యేలు.. అధికార పార్టీ కార్యక్రమాల్లో బహిరంగంగానే పాల్గొనడం హాట్ టాపిక్ అవుతోందా..! ముఖ్యంగా ఆ ముగ్గురు లీడర్ల వ్యవహారంతో ప్రతిపక్ష బీఆర్ఎస్ కు బ్రహ్మాస్త్రంగా మారుతోందా..! ఈ ముగ్గురు లీడర్ల అంశాన్ని తెరపైకి తీసుకొచ్చి.. రాజకీయం మరింత హీటెక్కించేలా గులాబీ పార్టీ ప్లాన్ చేస్తోందా..!   

Written by - G Shekhar | Last Updated : Feb 3, 2026, 09:20 PM IST

Trending Photos

Divorce: విడాకులకు సిద్ధం అవుతున్న స్టార్ నటి…పెళ్లైన కొద్ది రోజులకే..!
5
Shobha Shetty Divorce
Divorce: విడాకులకు సిద్ధం అవుతున్న స్టార్ నటి…పెళ్లైన కొద్ది రోజులకే..!
Mrunal Thakur Dating: &quot;ధనుష్ నాకు అన్నలాంటి వాడు!&quot; హీరోయిన్ మృణాల్ ఠాకూర్ షాకింగ్ ట్వీట్?!
5
Dhanush dating Mrunal Thakur
Mrunal Thakur Dating: "ధనుష్ నాకు అన్నలాంటి వాడు!" హీరోయిన్ మృణాల్ ఠాకూర్ షాకింగ్ ట్వీట్?!
TSPSC Job Alert: టీజీపీఎస్సీ అభ్యర్థులకు బిగ్ అలర్ట్.. ఈ అప్డేట్ చేయకపోతే కొత్త ఉద్యోగాలకు నో ఛాన్స్!
5
TSPSC Alert
TSPSC Job Alert: టీజీపీఎస్సీ అభ్యర్థులకు బిగ్ అలర్ట్.. ఈ అప్డేట్ చేయకపోతే కొత్త ఉద్యోగాలకు నో ఛాన్స్!
Duty Free: విదేశాల నుంచి బంగారం తెస్తున్నారా? కొత్త రూల్స్ తెలియకపోతే ఇబ్బందే! లిమిట్‌ ఎంతంటే?
8
duty free gold jewellery india
Duty Free: విదేశాల నుంచి బంగారం తెస్తున్నారా? కొత్త రూల్స్ తెలియకపోతే ఇబ్బందే! లిమిట్‌ ఎంతంటే?
Telangana Politics: ఆ ముగ్గురు ఎమ్మెల్యేలు యూటర్న్.. బీఆర్ఎస్‌కు బిగ్ బూస్ట్..!

Congress vs BRS: తెలంగాణలో పార్టీ ఫిరాయించిన ఎమ్మెల్యేల వ్యవహారం హాట్ టాపిక్ అవుతోంది. పార్టీ మారలేదంటూ.. ఇటీవల స్పీకర్ కు వివరణ ఇచ్చిన ఎమ్మెల్యేలు మళ్లీ యూటర్న్ తీసుకున్నారు. ముఖ్యంగా ఎమ్మెల్యేలు దానం నాగేందర్, బండ్ల కృష్ణమోహన్ రెడ్డి, డాక్టర్ సంజయ్ కుమార్ వ్యవహారం అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తోంది. ఈ ముగ్గురు ఎమ్మెల్యేల్లో ఇద్దరు ఎమ్మెల్యేలను స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్ కుమార్ విచారించారు. ఈ విచారణలో బండ్ల కృష్ణమోహన్ రెడ్డి, డాక్టర్ సంజయ్ తాము ఇంకా బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలమే అని చెప్పుకున్నారు. ఈ వివరణ ఇచ్చి నెలరోజులు కూడా గడవలేదు.. ఆలోపే తిరిగి అధికార పార్టీ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనడం చర్చనీయాంశంగా మారింది.. 

Add Zee News as a Preferred Source

ఇక మున్సిపల్ ఎన్నికల వేళ గద్వాల పాలిటిక్స్ ఒక్కసారిగా హీటెక్కాయి. కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థుల గెలుపుకోసం ఎమ్మెల్యే బండ్ల కృష్ణ మోహన్ రెడ్డి భారీ ర్యాలీ నిర్వహించారు. గద్వాల మున్సిపాలిటీలో  కౌన్సిలర్లుగా పోటీకి దిగుతున్న మొత్తం 37 మంది అభ్యర్థులతో ఎమ్మెల్యే ర్యాలీ తీశారు. ఈ సందర్భంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్ధులను గెలిపించాలని ఎమ్మెల్యే బండ్ల కృష్ణమోహన్ రెడ్డి కోరడం హాట్ టాపిక్ అవుతోంది. గత అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో బీఆర్ఎస్ నుంచి బండ్ల కృష్ణ మోహన్ రెడ్డి ఎమ్మెల్యేగా గెలిచారు. ఆ తర్వాత అధికార పార్టీలో చేరిపోయారు. ఆయనపై పార్టీ ఫిరాయింపుల కేసు ప్రస్తుతం విచారణలో ఉన్నప్పటికీ, ఆయన పూర్తిస్థాయిలో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థుల తరపున ప్రచార బరిలోకి దిగడం ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. సాంకేతికంగా తాను బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేగా కొనసాగుతున్నానని ఆయన చెబుతూనే, కాంగ్రెస్ గెలుపు కోసం గద్వాలలో ఆయన పూర్తిగా నిమగ్నమయ్యారు. పార్టీ ఫిరాయింపుల కేసు పెండింగ్‌లో ఉండగా కాంగ్రెస్ అభ్యర్థుల గెలుపుకోసం ర్యాలీ తీయడం చర్చనీయాంశంగా మారుతోంది.  

ప్రస్తుతం ఖైరతాబాద్ ఎమ్మెల్యే దానం నాగేందర్ అనర్హత వ్యవహారంపై స్పీకర్ విచారణ మొదలైంది. బీఆర్‌ఎస్‌ ఎమ్మెల్యే పాడి పాడి కౌశిక్‌ రెడ్డి, బీజేపీ నేత ఏలేటి మహేశ్వర్‌రెడ్డి, ఇతరులు వేసిన అనర్హత పిటిషన్లపై స్పీకర్ విచారణ చేస్తున్నారు. ఇక ఖైరతాబాద్ ఎమ్మెల్యే దానం నాగేందర్ మాత్రం.. తాను పార్టీ మారలేదని.. తాను ఇంకా బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేనే అంటున్నారు. సాంకేతికంగా తాను పార్టీ మారలేదని ఆయన తన వాదనలో సమర్థించుకుంటున్నారు. కానీ ఆయన అధికార పార్టీ కార్యక్రమాల్లో బహిరంగంగానే పాల్గొంటున్నారు. త్వరలో జరిగే గ్రేటర్‌ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్‌ పార్టీ జెండా ఎగరేస్తుందని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. తాను ఏ పార్టీలో ఉంటే ఆ పార్టీ గెలిచి తీరుతుందన్నారు. ఎంఐఎంతో కలుపుకుని కాంగ్రెస్‌ 300 డివిజన్లలో గెలుపొందుతుందన్నారు. గ్రేటర్ హైదరాబాద్‌ వ్యాప్తంగా 300 డివిజన్లలో తిరుగుతానన్నారు. అయితే ఓవైపు పార్టీ మారలేదని చెబుతూనే.. కాంగ్రెస్ పార్టీని తానే గెలిపిస్తానని అంటున్నారు. 

అయితే ఎమ్మెల్యే దానం నాగేందర్ అనర్హత వేటు వేయాలని బీఆర్‌ఎస్‌ ఎమ్మెల్యే పాడి కౌశిక్‌ రెడ్డి డిమాండ్ చేస్తున్నారు. దానం నాగేందర్‌ అనర్హత పిటిషన్‌పై అసెంబ్లీ స్పీకర్‌ గడ్డం ప్రసాద్‌ కుమార్ చేపట్టిన విచారణకు పిటిషనర్‌ పాడి కౌశిక్‌ రెడ్డి హాజరయ్యారు. తాను మున్సిపల్‌ ఎన్నికల హడావిడిలో ఉన్నప్పటికీ విచారణకు హాజరయ్యానని కౌశిక్‌రెడ్డి చెప్పారు. దానం నాగేందర్‌పై అనర్హత వేటు వేయాలని విచారణ సందర్భంగా తాను స్పీకర్‌ను కోరానని తెలిపారు. ఆయనపై అనర్హత వేటు వేసి ఖైరతాబాద్‌ నియోజకవర్గానికి ఉప ఎన్నిక నిర్వహించాలని కోరినట్టు వెల్లడించారు. బీజేపీ, కాంగ్రెస్‌ ఒక్కటేనని.. ఆ రెండు పార్టీల మధ్య మ్యాచ్‌ ఫిక్సింగ్‌ ఉందని ఆరోపించారు.

మొత్తానికి జగిత్యాల ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ సంజయ్ కూడా ఈ ఇద్దర్నే ఫాలో అవుతున్నారు. తాను ఇంకా పార్టీ మారలేదని అంటున్నారు. కానీ గాంధీ భవన్ లో జరిగే కాంగ్రెస్ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటున్నారు. ప్రస్తుతం జగిత్యాల మున్సిపాలిటీలో తన అనుచరులకు కాంగ్రెస్ టికెట్లు ఇప్పించుకోవడంలో సెక్సెస్ అయ్యారని తెలుస్తోంది. కొద్దిరోజులుగా మాజీ ఎమ్మెల్సీ జీవన్ రెడ్డి, ఎమ్మెల్యే సంజయ్ మధ్య పచ్చగడ్డి వేయకున్న భగ్గుమంటోంది. ఇద్దరు నేతలు ఒక వేదిక పంచుకునే పరిస్తితి లేదు. ఇప్పుడు నేరుగా రంగంలోకి దిగిన సంజయ్‌.. జగిత్యాలలో తన మద్దతుదార్లను గెలిపించుకునే పనిలో ఉన్నారు. అయితే సంజయ్ తీరుపై జీవన్ రెడ్డి భగ్గుమంటున్నారు. బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేనంటూ స్పీకర్ కు ముందు వివరణ ఇచ్చిన సంజయ్. కాంగ్రెస్ పార్టీ బీఫామ్  ఎలా ఇస్తారని ప్రశ్నిస్తున్నారు. ఏదీఏమైనా పార్టీ ఫిరాయించిన ఎమ్మెల్యేలు.. బహిరంగంగా అధికార పార్టీ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనడం రాజకీయ వర్గాల్లో తీవ్ర దుమారం రేపుతోంది..
 

About the Author

G Shekhar

గుర్రం శేఖర్ జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు అందిస్తున్నారు. గతంలో వివిధ మీడియా సంస్థల్లో పని చేశారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Telangana PoliticsMLA defectionbrsCongressParty defection row

Trending News