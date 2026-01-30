Warangal Mamnoor Airport: తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మరో ఎయిర్పోర్టు ఏర్పాటు కాబోతున్నది. తెలంగాణ తొలి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ కృషితో వరంగల్ మామునూరు ఏర్పాటులో కీలక ముందడుగు పడింది. ఈ ఎయిర్పోర్టు నిర్మాణానికి సంబంధించిన భూమి సేకరణ పూర్తయ్యింది. ఆ భూమిని కేంద్ర ప్రభుత్వానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అప్పగించింది. ఈ భూమి అప్పగింత కార్యక్రమం అట్టహాసంగా జరిగింది. దీనికి సంబంధించిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
హైదరాబాద్లోని బేగంపేట విమానాశ్రయంలో మామునూరు ఎయిర్పోర్టుకు భూమి అప్పగింత కార్యక్రమం జరిగింది. వరంగల్ జిల్లాలోని మామునూరు ఎయిర్పోర్ట్కు అవసరమైన 300 ఎకరాల భూమిని కేంద్ర వైమానిక శాఖ మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడుకు అప్పగించారు. అనంతరం డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క మల్లు మాట్లాడుతూ.. మామునూరు ఎయిర్పోర్టుకు అవసరమైన భూమిని సేకరించి ఈరోజు కేంద్ర విమానయాన శాఖకు అప్పగించడం చరిత్రలో నిలిచిపోయే రోజు అని ప్రకటించారు.
మామునూరు తరహాలోనే ఆదిలాబాద్, కొత్తగూడెం పట్టణాల్లో ఏర్పాటు చేయాలనుకున్న ఎయిర్పోర్టుల నిర్మాణం పనిని వేగవంతం చేయాలని కేంద్ర మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడికి డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క విజ్ఞప్తి చేశారు. తెలుగు గడ్డపై పుట్టిన వ్యక్తి కేంద్రంలో వైమానిక శాఖ మంత్రిగా ఉండడం అభినందనీయమని అభినందించారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర అవసరాలను గుర్తిస్తూ సహకారం అందించాలని డిప్యూటీ సీఎం కోరారు. 2007లోనే ఎయిర్పోర్ట్ అథారిటీతో మామునూరు ఎయిర్పోర్ట్ నిర్మాణానికి ఒప్పందం చేసుకున్నప్పటికీ పట్టించుకోకపోవడంతో వరంగల్ ఎయిర్పోర్ట్ నిర్మాణం ఆలస్యమైందని డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క తెలిపారు.
హైదరాబాద్ కాకుండా తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని టూ టైర్ సిటీలు అయినా కొత్తగూడెం, ఆదిలాబాద్లో ఎయిర్పోర్ట్ నిర్మాణం చేయాలని కేంద్ర మంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టగానే రామ్మోహన్ నాయుడును రాష్ట్ర మంత్రివర్గం కోరిందని వివరించారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం సానుకూలంగా స్పందించి ముందుకు వెళ్లడం శుభసూచకం అని తెలిపారు. మామునూరు ఎయిర్పోర్ట్ 1930లో నిజాం కాలంలోనే పనులు మొదలుపెట్టారని.. ఇది ఆనాడు దక్షిణ భారతదేశంలోనే అతిపెద్ద ఎయిర్పోర్ట్ అని డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క గుర్తుచేశారు. మామునూరు ఎయిర్పోర్ట్ భూ సేకరణకు 300 కోట్లు అవసరమని గుర్తించి వాటిని వెంటనే విడుదల చేసి వడివడిగా అడుగులు వేసి భూసేకరణ ప్రక్రియను పూర్తి చేసినట్లు వెల్లడించారు.
