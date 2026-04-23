Telangana Politics: తెలంగాణపై కాంట్రవర్సీ కామెంట్స్.. కేంద్ర మంత్రితో సారీ చెప్పించి..!

Telangana Politics: బీజేపీ ఎంపీ తేజస్వీ సూర్య కామెంట్స్ కామెంట్స్ కమలం పార్టీలో ఇరకాటంలోకి నెట్టాయి. తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటును పాకిస్తాన్ విభజనతో పోల్చడంపై అన్ని పార్టీలు భగ్గుమన్నాయి. మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లుపై బెంగళూరు ఎంపీ తేజస్వీ సూర్య.. దాదాపు అరగంట మాట్లాడారు. ఆ సమయంలో తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటుపై వివాదాస్పద కామెంట్స్ చేశారు. రాష్ట్ర విభజనను పాకిస్తాన్ విభజనతో పోలుస్తూ మాట్లాడారు. దాదాపు 60 ఏళ్ల పోరాటం తర్వాత స్వరాష్ట్రం కల సాకారం అయితే.. తెలంగాణ సమాజాన్ని బీజేపీ ఎంపీ తేజస్వీ సూర్య తీవ్రంగా అవమానించారంటూ నేతలు ఫైర్ అయ్యారు. చివరకు ఎంపీ తేజస్వీ సూర్య కామెంట్స్.. తెలంగాణ బీజేపీ ఎంపీలను ఇబ్బందుల్లో పడేశాయి. అయితే బీజేపీ ఎంపీ తేజస్వీ కామెంట్స్ తో ఇరకాటంలో పడిన కేంద్ర బీజేపీ పెద్దలు.. డ్యామేజ్ కంట్రోల్ కు దిగారని తెలుస్తోంది..
వాస్తవానికి తెలంగాణలో పవర్ కోసం బీజేపీ హైకమాండ్ చాలా ఏళ్లుగా ప్రయత్నాలు చేస్తోంది. తెలంగాణలో అధికారంలోకి వస్తే.. దక్షిణాదిపై మరింత పట్టు పెంచుకోవచ్చని కాషాయ పెద్దలు లెక్కలు వేసుకుంటున్నారు. గత అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లోనే కేసీఆర్ సర్కార్ ను గద్దె దింపి.. అధికారంలోకి రావాలని బీజేపీ నేతలు ప్రయత్నించారు. అప్పట్లో బీజేపీకి ఓటింగ్ శాతం పెరిగిన సీట్లు మాత్రం ఆశించిన స్థాయిలో రాలేదు.. కేవలం 8 సీట్లకు బీజేపీ పరిమితం అయ్యింది. ఆ తర్వాత జరిగిన పార్లమెంటు ఎన్నికల్లో బీజేపీకి 8 ఎంపీ సీట్లు దక్కాయి. దాంతో వచ్చే ఎన్నికల్లో అయినా అధికారంలోకి వస్తామని బీజేపీ నేతలు దూకుడు పెంచారు. ఇందుకోసం డీ లిమిటేషన్ కూడా పార్టీకి కలిసి వస్తుందని ఆశపడ్డారు. కానీ మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లు పార్లమెంటులో వీగిపోయింది. దాంతో షాక్ తిన్న ప్రధాని మోడీకి.. ఆదే రోజు ఎంపీ తేజస్వీ సూర్య చేసిన కామెంట్స్ మరింత డ్యామేజ్ చేశాయి..
అయితే ఎంపీ తేజ్వస్వీ సూర్య తీరుపై తెలంగాణ కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ నేతలు భగ్గుమన్నారు. తెలంగాణ ప్రజలకు ఎంపీ సూర్య క్షమపణలు చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు. కానీ ఎంపీ సూర్య కామెంట్స్ పై బీజేపీ ఎంపీలు స్పందించలేదు. కానీ జరిగిన డ్యామేజ్ను మాత్రం కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షాను కలిసి పరిస్థితి వివరించినట్టు తెలిసింది. అంతకుముందు ఓసారి ప్రధాని మోడీ కూడా తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటుపై వివాదస్పద కామెంట్స్ చేశారు.. తల్లిని చంపి బిడ్డను బతికించారని అన్నారు. అప్పట్లో మోడీ వ్యాఖ్యలు బీజేపీ ఇమేజ్ ను డ్యామేజ్ చేశాయి. ఇప్పుడు తేజస్వీ కామెంట్స్ తో కమలం పార్టీ నేతలు దిక్కుతోచని స్థితిలో పడ్డారు. దాంతో కేంద్ర హోంమంత్రి.. కర్ణాటకకు చెందిన కేంద్రమంత్రి శోభా కరాంద్లాజేను రంగంలోకి దింపింది. ఎంపీ సూర్య కామెంట్స్ పై విచారం వ్యక్తం చేసిన కేంద్ర మంత్రి శోభా కరాంద్లాజేను తెలంగాణ ప్రజలకు క్షమపణలు కోరారు. అయితే బెంగళూరుకు విరుగుడు మంత్రం.. కేంద్రమంత్రి శోభా కరాంద్లాజే దగ్గర ఉందని కాషాయ పార్టీ పెద్దలు కాస్తా ఆలస్యంగా గుర్తించి.. ఆమెను నేరుగా రంగంలోకి దింపారని బీజేపీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
మొత్తంమీద తెలంగాణలో పవర్ లోకి రావాలని చాలా ఏళ్లుగా కలలు కంటోంది. కానీ నేతల కలలన్నీ పగటి కలలుగా మార్చేలా సొంత పార్టీ నేతల వ్యవహారం తయారైంది. తెలంగాణలో బీజేపీ అధికారంలోకి వచ్చేందుకు అవకాశాలు ఉన్నాయనే ఇప్పటికే అనేక సర్వేలు తేల్చాయి. కానీ ఆ పార్టీకి చెందిన నేతలు రాష్ట్ర ఏర్పాటుపై వివాదస్పద కామెంట్స్ చేస్తూ.. ప్రజల్లో పలుచన అవుతున్నారనే చర్చ జరుగుతోంది.
మరోవైపు తెలంగాణలో నేతల మధ్య ఆధిపత్య పోరు కూడా కాషాయ పార్టీకి ఇబ్బందిగా మారింది. ఇతర పార్టీల నుంచి కాషాయ పార్టీలో చేరిన నేతల విషయంలో అంటిముట్టన్నట్టు వ్యవహారం ఉందన్న టాక్ ఉంది. ఈ పంచాయితీకి పార్టీ పెద్దలు ఇప్పటివరకు ఎండ్ కార్డ్ వేయలేదు.. ఆలోపే ఎంపీ సూర్య కామెంట్స్ పార్టీకి కొత్త తలనొప్పలు తెచ్చిపెట్టింది. మొత్తంగా తెలంగాణలో పవర్ కోసం కాషాయ పెద్దలు స్కెచ్ లు వేస్తుంటే.. ఆ పార్టీ నేతలే డ్యామేజ్ చేస్తుండటం మాత్రం.. కాషాయదళానికి ఇబ్బందిగా మారిందని సొంత పార్టీ నేతలు గుసగుసలాడుకుంటున్నారు..