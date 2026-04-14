BRS to TRS Name Change: బీఆర్ఎస్ టూ టీఆర్ఎస్.. పేరు దక్కేది ఎవరికి..?

BRS to TRS Name Change: తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి..! ఈ పేరే ఓ వైబ్రేషన్.. తెలంగాణ ఉద్యమం నుంచి..  రెండుసార్లు కేసీఆర్ ను ముఖ్యమంత్రిని చేసింది..! కానీ 2023 ఎన్నికలకు ముందు.. టీఆర్ఎస్ కాస్తా.. బీఆర్ఎస్ గా మారడంతో.. పార్టీకి అధికారమే లేకుండా పోయింది..! ఇప్పుడు బీఆర్ఎస్ పార్టీ తిరిగి టీఆర్ఎస్ గా మారబోతుందా..! పార్టీ పేరు మార్పు విషయాన్ని ఇన్నాళ్లు వ్యతిరేకించినా.. గులాబీ బాస్ కేసీఆర్.. ఇప్పుడు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చేశారా..! మరోవైపు టీఆర్ఎస్ పార్టీ కోసం కవిత కూడా చేస్తున్న ప్రయత్నాలు ఆసక్తికరంగా మారాయా.! మరి టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎవరికి సొంతం కాబోతోంది..!   

Written by - G Shekhar | Last Updated : Apr 14, 2026, 05:01 PM IST

BRS to TRS Name Change: తెలంగాణలో బీఆర్‌ఎస్ పార్టీ అధికారానికి రెండేన్నరేళ్లు దాటింది. మరో రెండున్నరేళ్ల తర్వాత జరిగే ఎన్నికల కోసం గులాబీ పార్టీ వ్యూహాలు రచిస్తోంది. రాష్ట్రంలో పదేళ్లు తిరుగులేని అధికారాన్ని చెలాయించిన గులాబీ పార్టీ.. గత అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఓటమికి పార్టీ పేరు మార్పే ప్రధాన కారణంగా భావిస్తున్నారు. అయితే పార్టీ అధికారం కోల్పోయాక.. అధినేత కేసీఆర్‌ ఫామ్‌హౌస్‌కే పరిమితం అయ్యారు. మాజీ మంత్రులు కేటీఆర్‌, హరీశ్‌ రావు మాత్రమే పార్టీని ముందుండి నడిపిస్తున్నారు. కేసీఆర్‌ మాత్రం ఫామ్‌హౌస్‌కు కీలక నేతలను పిలిపించుకుని అప్పుడప్పుడు చర్చిస్తున్నారు. కేసీఆర్‌తో చర్చల సందర్భంగా చాలామంది నేతలు టీఆర్‌ఎస్‌ను బీఆర్‌ఎస్‌గా మార్చడం ద్వారానే తాము ఓడిపోయామని అధినేతకు గుర్తు చేస్తున్నారు. అయితే నేతల అభిప్రాయాలను పరిగణనలోకి తీసుకుంటున్న గులాబీ బాస్.. ఇందుకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చినట్టు పార్టీ వర్గాల్లో జోరుగా ప్రచారం సాగుతోంది. 
 
వాస్తవానికి 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు ముందు టీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ తెలంగాణకే పరిమితం.. కానీ 2018 ఎన్నికల్లో రెండోసారి విజయం సాధించాక.. కేసీఆర్ నాయకత్వంలో అమలవుతున్న సంక్షేమ పథకాలు, అభివృద్ధిని పలు రాష్ట్రాలు ఆదర్శంగా తీసుకుంటున్నాయని గులాబీ బాస్ కేసీఆర్ ప్రకటించారు. అంతేకాదు  వివిధ రాష్ట్రాల్లో కూడా టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఏర్పాటు చేయమని డిమాండ్ వస్తుందని అందుకే పార్టీ విస్తరించాలని కేసీఆర్ నిర్ణయించారు. అందుకే పార్టీ పేరును టీఆర్ఎస్ నుంచి బీఆర్ఎస్ గా మార్చారని చెప్పారు.

ఆ తర్వాత తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి కాస్తా భారత రాష్ట్ర సమితిగా మారింది. పార్టీ బలంగా ఉండడంతో పార్టీ శ్రేణులు కూడా అప్పుడు పెద్దగా పట్టించుకోలేదు. కేసీఆర్ బీఆర్ఎస్ తో జాతీయ రాజకీయాల్లో కీలక పాత్ర పోషిస్తారని పార్టీ క్యాడర్ కూడా గట్టిగా నమ్మింది. తెలంగాణ ఎదురులేని శక్తిగా ఉన్న బీఆర్ఎస్ ఇక దేశ వ్యాప్తంగా కూడా తనదైన ముద్ర వేసుకుంటుందని అందరూ భావించారు. కానీ తానొకటి తలిస్తే దైవం మరొకటి తలిచింది అన్నట్లుగా మారింది బీఆర్ఎస్ పరిస్థితి. బీఆర్ఎస్ గా పేరు మారాక జరిగిన తొలి అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లోనే పార్టీకీ ఘోర పరాభవం ఎదురైంది. కేవలం 39 సీట్లకు మాత్రమే బీఆర్ఎస్ పరిమితమైంది. ముచ్చటగా మూడో సారి అధికారంలోకి వస్తుందనుకున్న పార్టీకీ ఈ ఎన్నికల ఫలితాలు పెద్ద షాక్ ను ఇచ్చాయి. 
 
ఇక బీఆర్ఎస్ గా మారాక.. గులాబీ పార్టీకి వరుస ఓటములు స్వాగతం పలికాయి. దాంతో పార్టీ పేరు మార్పు కారణంగానే ఇలాంటి పరిస్థితి ఎదురైందని పలువురు సీనియర్లు పార్టీ అధినాయకత్వం దృష్టికి తీసుకువచ్చారట. కానీ సాంకేతిక కారణాలతో పార్టీ పేరును మార్చడం కుదరదని వారితో బీఆర్ఎస్ చీఫ్ చెప్పినట్టు తెలిసింది. కానీ పార్టీలో నుంచి ఎప్పుడైతే తెలంగాణ అన్న పదం పక్కకు పోయిందో అప్పుడే ప్రజల నుంచి పార్టీ దూరం అయ్యిందనేది కొందరి నేతల భావన. అందుకే తిరిగి టీఆర్ఎస్ గా మార్చింతే బాగుంటుందని నేతలు అధినేతను కోరుతుండటంతో కేసీఆర్ మనసు మార్చుకున్నట్టు టాక్ వినిపిస్తోంది.

అందుకే బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ నోట.. టీఆర్ఎస్ మాట వచ్చిందనే చర్చ జరుగుతోంది. తాజాగా బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్‌ కేటీఆర్‌ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. టీఆర్‌ఎస్‌ పేరును బీఆర్‌ఎస్‌గా మార్చాక నష్టపోయినట్లు అభిప్రాయపడ్డారు. దానిని మళ్లీ టీఆర్‌ఎస్‌గానే ఉంచాలనుకుంటున్నట్లు తెలిపారు. త్వరలో ప్రజా సమస్యలపై పాదయాత్ర చేస్తానని ప్రకటించారు. అయితే 2022లో పార్టీ పేరును కేసీఆర్‌ బీఆర్ఎస్‌గా మార్చారు. ఇప్పుడు తన నాయకత్వంలో టీఆరెస్ రీ లాంచ్ జరగాలని కేటీఆర్ భావిస్తున్నారు.. 
 
ప్రస్తుతానికి బీఆర్ఎస్ తెలంగాణ ప్రతిపక్ష పార్టీగా కొనసాగుతోంది. కానీ.. తెలంగాణ ప్రజల గుండెల్లో మాత్రం కారు గుర్తు టీఆర్ఎస్‌కే అంకితమైపోయింది. అందుకే ఇప్పుడు TRS అనేది కేవలం ఒక పేరు కాదు, అది ఒక రాజకీయ ఆస్తి . ఈ ఆస్తిని దక్కించుకున్న వారే తెలంగాణలో కేసీఆర్ వారసుడిగా చెలామణి అయ్యే అవకాశం ఉంది. అందుకే కేటీఆర్ రాజకీయ ఎత్తుగడలను వేస్తున్నారు. ఇదిలా ఉంటే కవిత తన పార్టీ పేరును టీఆర్ఎస్ గా ప్రకటిస్తానని హింట్ ఇచ్చారు. టీఆర్ఎస్ పేరు ఇప్పుడు ఖాళీగా ఉంది, ఎవరైనా వాడుకోవచ్చు అంటూ ఆమె చేసిన వ్యాఖ్యలు రాజకీయ వర్గాల్లో హాట్ టాపిక్‌గా మారాయి.

పాత పేరుతో, కొత్త అజెండాతో ప్రజల్లోకి వెళ్లేందుకు ఆమె సిద్ధమవుతున్నారు. ముఖ్యంగా మహిళా లోకాన్ని, తెలంగాణ సెంటిమెంట్‌ను తిరిగి తనవైపు తిప్పుకోవడానికి TRS అనే బ్రాండ్ తనకు ఆయుధంగా మారుతుందని కవిత భావిస్తున్నారు. అన్న కంటే ముందే ఆమె తన రాజకీయ భవిష్యత్తు కోసం ఈ పేరును క్లెయిమ్ చేసే అవకాశం కనిపిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలోనే కేటీఆర్ సైతం అలర్ట్ అయ్యారని తెలుస్తోంది. పార్టీ పేరును బీఆరెస్ నుంచి తిరిగి టీఆర్ఎస్‌గా మార్చాలనే యోచనలో ఉన్నట్లు స్వయంగా ఆయనే ప్రకటించారు.. 
 
మొత్తంమీద కేటీఆర్ పాదయాత్రకు రెడీ అవుతున్నారు. 2027 లో కేటీఆర్ జనంలోకి వెళ్లేందుకు సిద్దమయ్యారు. ఆలోపే పార్టీ పేరును టీఆర్‌ఎస్ మార్చే ప్రక్రియను పూర్తి చేసే అవకాశం ఉంది. పార్టీ పేరు మార్చాకే ప్రజాక్షేత్రంలోకి వెళ్లి.. పార్టీ పూర్వ వైభవాన్ని తీసుకొచ్చేలా కేటీఆర్ రూట్ మ్యాప్ ఉంటుందని అంటున్నారు. క్షేత్రస్థాయిలో ప్రజలతో మమేకమై, వారి ఇబ్బందులపై పోరాడుతూ పార్టీని మళ్లీ బలోపేతం చేయడమే లక్ష్యంగా ఈ యాత్ర సాగుతుందని ఆయన వివరించారు. తాజాగా కేటీఆర్ నోట టీఆర్ఎస్ పేరు రావడంతో.. అధినేత కేసీఆర్ సైతం ఓకే చెప్పారని తెలుస్తోంది. 

G Shekhar

గుర్రం శేఖర్ జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు అందిస్తున్నారు. గతంలో వివిధ మీడియా సంస్థల్లో పని చేశారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

