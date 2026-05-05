CM Revanth Reddy: బీఆర్ఎస్ దూకుడు.. కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలు మౌనం.. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సీరియస్

CM Revanth Reddy: తెలంగాణలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ అధికారానికి దూరమై రెండున్నరేళ్లు దాటింది. ఎన్నికలకు సరిగ్గా మరో రెండున్నరేళ్ల సమయం ఉంది. కానీ రాష్ట్ర సమస్యలే ఎజెండాగా గులాబీ పార్టీ దూకుడు పెంచింది. ఈ క్రమంలోనే అధికార పార్టీకి షాక్ ఇచ్చిన మాజీమంత్రి జీవన్ రెడ్డి బీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేరారు. ఆయన చేరిక సందర్భంగా జగిత్యాలలో భారీ బహిరంగ సభను ఏర్పాటు చేశారు. ఈ సభలో కేసీఆర్ చేసిన ప్రసంగంతో బీఆర్ఎస్ పార్టీలో కొత్త జోష్ వచ్చింది. ఆ తర్వాత బీఆర్ఎస్ నేతలు అధికార పార్టీని వరుసబెట్టి టార్గెట్ చేశారు. ఇకముందు కూడా ఇదే దూకుడు చూపిస్తే.. మరో రెండున్నరేళ్ల తర్వాత తమ చేతికి పవర్ దక్కడం ఖాయమని గులాబీ పార్టీ లెక్కలు వేసుకుంటోంది. కానీ బీఆర్ఎస్ పార్టీ దూకుడును హస్తం పార్టీలో ఎవరూ అడ్డుకోకపోవడం.. ఎవరికి వారే అన్నట్టుగా వ్యవహారం సాగుతుండం హాట్ టాపిక్ అవుతోంది. ముఖ్యంగా మంత్రుల నుంచి ఎమ్మెల్యేల వరకు చాలా మంది నేతలు.. బీఆర్ఎస్ కు స్ట్రాంగ్ కౌంటర్ ఎందుకు వేయడం లేదని చర్చ గాంధీ భవన్ వర్గాల్లో జోరుగా సాగుతోంది.
రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన కొత్తలో నేతలంతా జోష్ గా కనిపించారు. నిత్యం గాంధీ భవన్ కు వెళ్తూ.. ప్రతి సమస్యపైన స్పందించేవారు. ఈ క్రమంలోనే గాంధీ భవన్ లో ప్రజా సమస్యలపై వినతులు స్వీకరించి.. అక్కడే పరిష్కారం చూపించారు. అప్పట్లో మంత్రులంతా యాక్టివ్ మోడ్లో ఉండటంతో. బీఆర్ఎస్ నేతలు కూడా ఆచీతూచీ మాట్లాడారు. కానీ ఇప్పుడు సీన్ రివర్స్ అయ్యింది.
ఓవైపు బీఆర్ఎస్ నుంచి అటాక్ పెరిగినా.. గాంధీ భవన్ కు ముఖం చూసేందుకు చాలామంది మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు వెనకాడుతున్నారట. ప్రతి అంశానికి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, లేదంటే.. టీపీసీసీ చీఫ్, మరికొందరు నేతలు తప్పిస్తే.. ప్రతిపక్షానికి స్ట్రాంగ్ కౌంటర్ ఇచ్చే నేతలే కనిపించకుండా పోయారని పార్టీ వర్గాల్లో చర్చ జరుగుతోందట. అంతేకాదు వీరంతా వీరంతా ఎందుకు సైలెంట్ అయ్యారు.. ప్రతిపక్షానికి తిట్టేందుకు వీరిని మనసు రావడం లేదా.. లేక వారికి భయపడుతున్నారా.. అని నేతలు గుసగుసలాడుకుంటున్నట్టు తెలుస్తోంది.
అయితే ఇటీవలే ప్రభుత్వం విప్ పదవుల భర్తీని పూర్తి చేసింది. దాదాపు రెండేళ్ల తర్వాత.. కొందరు ఎమ్మెల్యేలకు విప్ పదవులు దక్కాయి. ఇప్పుడు వీళ్లలో కొందరు సైలెంట్ కావడం చర్చనీయాంశంగా మారింది. నకిరేకల్ ఎమ్మెల్యే, ప్రభుత్వ విప్ వేముల వీరేశం తప్పితే.. మిగతా విప్ నేతలంతా.. గాంధీ భవన్ మెట్లు ఎక్కడం లేదట. కానీ వీరేశం మాత్రం..వారంలో రెండు రోజులు మీడియా సమావేశాలు పెట్టి.. ప్రతిపక్షాలకు స్ట్రాంగ్ కౌంటర్ ఇస్తున్నారు.
అయితే విప్ పదవులు కట్టబెడితే. ప్రతిపక్ష బీఆర్ఎస్ ను చెడుగుడు ఆడుతారని భావిస్తే.. ఈ ఎమ్మెల్యేలు ఎందుకు మౌనంగా ఉంటున్నారని ప్రభుత్వ వర్గాలు సీరియస్ అవుతున్నాయట. ఈ క్రమంలోనే రంగంలోకి దిగిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి.. ఆ నలుగురు ఎమ్మెల్యేలకు గట్టిగా క్లాస్ తీసుకున్నట్టు టాక్ వినిపిస్తోంది. అంతేకాదు.. ప్రభుత్వం చేస్తున్న మంచి పనులపై ఎందుకు మాట్లాడటం లేదని ప్రశ్నించారట. మరోవైపు ఎమ్మెల్యేల పనితీరుపై ఎప్పటికప్పుడు నివేదికలు తెప్పించుకుంటున్నానని.. పరిస్తితులు ఇలాగే కొనసాగితే.. కష్టమేనని ముఖంమీదే చెప్పారట. దాంతో సదరు నేతలంతా షాక్ తిన్నారని తెలుస్తోంది.
ఏదీఏమైనా కాంగ్రెస్ పార్టీ మరోసారి అధికారంలోకి రావాలని భావిస్తోంది. రేవంత్ రెడ్డి కూడా పదేపదే పదేళ్లు తానే సీఎం అంటూ ప్రకటించుకుంటున్నారు. కానీ పార్టీలో మాత్రం ఇందుకు విరుద్దమైన వాతావరణం కనిపిస్తోంది. పార్టీలో మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు ఎవరికి వారే అన్నట్టుగా వ్యవహారిస్తున్నారు. ప్రతిపక్షాన్ని విమర్శించడం మాకు అవసరమా అన్నట్టుగా ఉంటున్నారు.
కానీ ప్రతిపక్షానికి స్ట్రాంగ్ కౌంటర్ ఇవ్వకపోతే..మరోసారి అధికారం రావడం ఎలా అనే ప్రశ్నలు సొంత పార్టీలో నుంచి ఎదురవుతున్నాయి.. మొత్తంగా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి వార్నింగ్ ను ఆ నేతలు సీరియస్ గా తీసుకుని.. బీఆర్ఎస్, బీజేపీకి కౌంటర్ ఇస్తారా..! మేమేందుకు వాళ్లకు టార్గెట్ కావాలని ఈ సైలెంట్ మోడ్ను కంటిన్యూ చేస్తారా అనేది ఇంట్రెస్టింగ్ గా మారింది.