English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Home
  • Warangal City
  • CM Revanth Reddy: బీఆర్ఎస్ దూకుడు.. కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలు మౌనం.. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సీరియస్

CM Revanth Reddy: బీఆర్ఎస్ దూకుడు.. కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలు మౌనం.. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సీరియస్

CM Revanth Reddy: తెలంగాణలో ప్రతిపక్ష బీఆర్ఎస్ వాయిస్ పెంచింది..! గులాబీ బాస్ కేసీఆర్ ఎంట్రీతో బీఆర్ఎస్ లో కొత్త జోష్ వచ్చింది..! గులాబీ లీడర్లంతా.. అధికార పార్టీని టార్గెట్ చేస్తున్నారు..! కానీ.. కాంగ్రెస్ పార్టీలో మాత్రం.. బీఆర్‌ఎస్ పార్టీకి కౌంటర్ ఇచ్చే లీడర్లే లేకుండా పోయారా..! అటు మంత్రులు, ఇటు ఎమ్మెల్యేలు.. ప్రతిపక్షానికి కనీసం కౌంటర్ ఎందుకు వేయడం లేదు..! ఈ విషయాన్ని సీరియస్ గా తీసుకున్న సీఎం.. కొందరు నేతలకు లెఫ్ట్ రైట్ ఇచ్చేశారా..!   

Written by - G Shekhar | Last Updated : May 5, 2026, 05:57 PM IST

Trending Photos

AP School Holidays: వేసవి సెలవుల్లో ఏపీ స్కూల్ పిల్లలకు శుభవార్త.. 87 రోజులు సెలవులు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. ఉత్తర్వులు జారీ..!
6
AP school academic calendar 2026-27
AP School Holidays: వేసవి సెలవుల్లో ఏపీ స్కూల్ పిల్లలకు శుభవార్త.. 87 రోజులు సెలవులు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. ఉత్తర్వులు జారీ..!
Jio Recharge: చౌక ప్లాన్‌కు గుడ్‌బై... జియో కీలక నిర్ణయం.. యూజర్లకు భారీ దెబ్బ..ఇక 1జిబి డేటా లేనట్టే!
4
Jio Rs 209 plan discontinued
Jio Recharge: చౌక ప్లాన్‌కు గుడ్‌బై... జియో కీలక నిర్ణయం.. యూజర్లకు భారీ దెబ్బ..ఇక 1జిబి డేటా లేనట్టే!
Sun Transit 2026: సూర్యుడి నక్షత్ర సంచారం.. ఈ 4 రాశుల వారికి ఇక పండగే.. భారీగా డబ్బు, అదృష్టం మీ సొంతం!
6
Sun Transit
Sun Transit 2026: సూర్యుడి నక్షత్ర సంచారం.. ఈ 4 రాశుల వారికి ఇక పండగే.. భారీగా డబ్బు, అదృష్టం మీ సొంతం!
TVK Vijay and Trisha: త్రిష నాదే.?.. తమిళనాడు నాదే.. ఫలితాల్లో దూసుకుపోతున్న టీవీకే విజయ్.!.
6
tvk Vijay
TVK Vijay and Trisha: త్రిష నాదే.?.. తమిళనాడు నాదే.. ఫలితాల్లో దూసుకుపోతున్న టీవీకే విజయ్.!.
CM Revanth Reddy: బీఆర్ఎస్ దూకుడు.. కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలు మౌనం.. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సీరియస్

CM Revanth Reddy: తెలంగాణలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ అధికారానికి దూరమై రెండున్నరేళ్లు దాటింది. ఎన్నికలకు సరిగ్గా మరో రెండున్నరేళ్ల సమయం ఉంది. కానీ రాష్ట్ర సమస్యలే ఎజెండాగా గులాబీ పార్టీ దూకుడు పెంచింది. ఈ క్రమంలోనే అధికార పార్టీకి షాక్ ఇచ్చిన మాజీమంత్రి జీవన్ రెడ్డి బీఆర్ఎస్‌ పార్టీలో చేరారు. ఆయన చేరిక సందర్భంగా జగిత్యాలలో భారీ బహిరంగ సభను ఏర్పాటు చేశారు. ఈ సభలో కేసీఆర్ చేసిన ప్రసంగంతో బీఆర్ఎస్ పార్టీలో కొత్త జోష్ వచ్చింది. ఆ తర్వాత బీఆర్ఎస్ నేతలు అధికార పార్టీని వరుసబెట్టి టార్గెట్ చేశారు. ఇకముందు కూడా ఇదే దూకుడు చూపిస్తే.. మరో రెండున్నరేళ్ల తర్వాత తమ చేతికి పవర్ దక్కడం ఖాయమని గులాబీ పార్టీ లెక్కలు వేసుకుంటోంది. కానీ బీఆర్ఎస్ పార్టీ దూకుడును హస్తం పార్టీలో ఎవరూ అడ్డుకోకపోవడం.. ఎవరికి వారే అన్నట్టుగా వ్యవహారం సాగుతుండం హాట్ టాపిక్ అవుతోంది. ముఖ్యంగా మంత్రుల నుంచి ఎమ్మెల్యేల వరకు చాలా మంది నేతలు.. బీఆర్ఎస్ కు స్ట్రాంగ్ కౌంటర్ ఎందుకు వేయడం లేదని చర్చ గాంధీ భవన్ వర్గాల్లో జోరుగా సాగుతోంది. 

Add Zee News as a Preferred Source

రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన కొత్తలో నేతలంతా జోష్ గా కనిపించారు. నిత్యం గాంధీ భవన్ కు వెళ్తూ.. ప్రతి సమస్యపైన స్పందించేవారు. ఈ క్రమంలోనే గాంధీ భవన్ లో ప్రజా సమస్యలపై వినతులు స్వీకరించి.. అక్కడే పరిష్కారం చూపించారు. అప్పట్లో మంత్రులంతా యాక్టివ్‌ మోడ్‌లో ఉండటంతో. బీఆర్ఎస్ నేతలు కూడా ఆచీతూచీ మాట్లాడారు. కానీ ఇప్పుడు సీన్ రివర్స్ అయ్యింది.

ఓవైపు బీఆర్ఎస్ నుంచి అటాక్ పెరిగినా.. గాంధీ భవన్ కు ముఖం చూసేందుకు చాలామంది మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు వెనకాడుతున్నారట. ప్రతి అంశానికి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, లేదంటే.. టీపీసీసీ చీఫ్, మరికొందరు నేతలు తప్పిస్తే.. ప్రతిపక్షానికి స్ట్రాంగ్ కౌంటర్ ఇచ్చే నేతలే కనిపించకుండా పోయారని పార్టీ వర్గాల్లో చర్చ జరుగుతోందట. అంతేకాదు వీరంతా వీరంతా ఎందుకు సైలెంట్ అయ్యారు.. ప్రతిపక్షానికి తిట్టేందుకు వీరిని మనసు రావడం లేదా.. లేక వారికి భయపడుతున్నారా.. అని నేతలు గుసగుసలాడుకుంటున్నట్టు తెలుస్తోంది. 

అయితే ఇటీవలే ప్రభుత్వం విప్ పదవుల భర్తీని పూర్తి చేసింది. దాదాపు రెండేళ్ల తర్వాత.. కొందరు ఎమ్మెల్యేలకు విప్ పదవులు దక్కాయి. ఇప్పుడు వీళ్లలో కొందరు సైలెంట్ కావడం చర్చనీయాంశంగా మారింది. నకిరేకల్ ఎమ్మెల్యే, ప్రభుత్వ విప్ వేముల వీరేశం తప్పితే.. మిగతా విప్ నేతలంతా.. గాంధీ భవన్ మెట్లు ఎక్కడం లేదట. కానీ వీరేశం మాత్రం..వారంలో రెండు రోజులు మీడియా సమావేశాలు పెట్టి.. ప్రతిపక్షాలకు స్ట్రాంగ్ కౌంటర్ ఇస్తున్నారు. 

అయితే విప్ పదవులు కట్టబెడితే. ప్రతిపక్ష బీఆర్ఎస్ ను చెడుగుడు ఆడుతారని భావిస్తే.. ఈ ఎమ్మెల్యేలు ఎందుకు మౌనంగా ఉంటున్నారని ప్రభుత్వ వర్గాలు సీరియస్ అవుతున్నాయట. ఈ క్రమంలోనే రంగంలోకి దిగిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి.. ఆ నలుగురు ఎమ్మెల్యేలకు గట్టిగా క్లాస్ తీసుకున్నట్టు టాక్ వినిపిస్తోంది. అంతేకాదు.. ప్రభుత్వం చేస్తున్న మంచి పనులపై ఎందుకు మాట్లాడటం లేదని ప్రశ్నించారట. మరోవైపు ఎమ్మెల్యేల పనితీరుపై ఎప్పటికప్పుడు నివేదికలు తెప్పించుకుంటున్నానని.. పరిస్తితులు ఇలాగే కొనసాగితే.. కష్టమేనని ముఖంమీదే చెప్పారట. దాంతో సదరు నేతలంతా షాక్ తిన్నారని తెలుస్తోంది. 

ఏదీఏమైనా కాంగ్రెస్ పార్టీ మరోసారి అధికారంలోకి రావాలని భావిస్తోంది. రేవంత్ రెడ్డి కూడా పదేపదే పదేళ్లు తానే సీఎం అంటూ ప్రకటించుకుంటున్నారు. కానీ పార్టీలో మాత్రం ఇందుకు విరుద్దమైన వాతావరణం కనిపిస్తోంది. పార్టీలో మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు ఎవరికి వారే అన్నట్టుగా వ్యవహారిస్తున్నారు. ప్రతిపక్షాన్ని విమర్శించడం మాకు అవసరమా అన్నట్టుగా ఉంటున్నారు.

కానీ ప్రతిపక్షానికి స్ట్రాంగ్ కౌంటర్ ఇవ్వకపోతే..మరోసారి అధికారం రావడం ఎలా అనే ప్రశ్నలు సొంత పార్టీలో నుంచి ఎదురవుతున్నాయి.. మొత్తంగా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి వార్నింగ్ ను ఆ నేతలు సీరియస్ గా తీసుకుని.. బీఆర్ఎస్, బీజేపీకి కౌంటర్ ఇస్తారా..! మేమేందుకు వాళ్లకు టార్గెట్ కావాలని ఈ సైలెంట్ మోడ్‌ను కంటిన్యూ చేస్తారా అనేది ఇంట్రెస్టింగ్ గా మారింది. 

About the Author

G Shekhar

గుర్రం శేఖర్ జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు అందిస్తున్నారు. గతంలో వివిధ మీడియా సంస్థల్లో పని చేశారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

CM Revanth ReddyCongressbrsTelanganatelangana news

Trending News