/హోరెత్తుతున్న జనజాగరణ యాత్ర.. CPS రద్దుయే లక్ష్యం.. నేడు హనుమకొండలో పోస్టర్ల ఆవిష్కరణ..!!

Janagagarana yatra: కాంట్రిబ్యూటరీ పెన్షన్ స్కీమ్ ను తక్షణమే రద్దు చేసి, పాత పింఛను విధానాన్ని పునరుద్ధరించాలనే ప్రధాన డిమాండ్తో ఉద్యోగ, ఉపాధ్యాయ సంఘాలు చేపట్టిన జనజాగరణ యాత్ర రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉధృతంగా కొనసాగుతోంది. రిటైర్మెంట్ తర్వాత ఉద్యోగుల భవిష్యత్తుకు ఎలాంటి భద్రత లేని సీపీఎస్ విధానాన్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ అంగీకరించేది లేదని, ప్రభుత్వం వెంటనే స్పందించి ఓపీఎస్ను పునరుద్ధరించాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఉద్యోగులు, ఉపాధ్యాయులు తీవ్ర స్థాయిలో పోరుబాట పట్టారు.
ఈ యాత్రలో భాగంగా తెలంగాణలోని జిల్లాలు, మండలాల వారీగా భారీ ర్యాలీలు, సమాలోచన సమావేశాలు నిర్వహిస్తున్నారు. బడులు, ప్రభుత్వ కార్యాలయాలను సందర్శిస్తూ, ప్రజాప్రతినిధులకు, అధికారులకు వినతిపత్రాలు అందజేస్తున్నారు. సీపీఎస్ వల్ల ఉద్యోగులకు జరుగుతున్న అన్యాయాన్ని, పదవీ విరమణ తర్వాత ఎదుర్కొనే ఆర్థిక ఇబ్బందులను ఈ యాత్ర ద్వారా సమాజానికి, ప్రభుత్వానికి స్పష్టంగా వివరిస్తున్నారు.
భద్రాద్రి రాముని సాక్షిగా అంకురార్పణ.. 33 జిల్లాల్లో యాత్ర:
ఈ సుదీర్ఘ పోరాట యాత్రకు జులై 11వ తేదీన భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలోని శ్రీ సీతారామచంద్రస్వామి ఆలయం సాక్షిగా శ్రీకారం చుట్టారు. జులై 15న నల్లగొండ జిల్లా కేంద్రంలో భారీ బైక్ ర్యాలీ నిర్వహించి, రాష్ట్ర మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి క్యాంపు కార్యాలయంలో వినతిపత్రం అందజేశారు. తెలంగాణలోని మొత్తం 33 జిల్లాలలో రెండు విడతలుగా ఈ యాత్ర నిరంతరాయంగా ఆగస్టు 18 వరకు కొనసాగనుంది. యాత్ర పొడవునా ఆయా జిల్లాల్లోని మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలను కలిసి సీపీఎస్ బాధితుల ఆవేదనను వివరిస్తున్నారు.
జులై 20వ తేదీన నారాయణపేట జిల్లా కేంద్రంలో యూనియన్ ఆధ్వర్యంలో జనజాగరణ యాత్ర బైక్ ర్యాలీని చేపట్టారు. ఉద్యోగులకు పాత పెన్షన్ విధానాన్ని అమలు చేయాలని తెలంగాణ రాష్ట్ర కాంట్రిబ్యూటరీ పెన్షన్ స్కీమ్ ఎంప్లాయిస్ యూనియన్ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు గంగాపురం స్థిత ప్రజ్నా అన్నారు. ఉద్యోగులు రిటైర్మెంట్ తర్వాత నూతన పెన్షన్ విధానం వల్ల ఎలాంటి ప్రయోజనం ఉండదన్నారు. 30ఏళ్లు సమాజానికి సేవ చేసిన ఉపాధ్యాయుడికి వ్రుద్ధ్యాప్యంలో కేవలం రూ. 3వేల పెన్షన్ వస్తుందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో ఇచ్చిన హామీ మేరకు పాత పెన్షన్ విధానం పునరుద్దిరించాలని డిమాండ్ చేశారు.
నేడు హనుమకొండలో పోస్టర్ ఆవిష్కరణ:
TSCPSEU ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న ఈ జన జాగరణ యాత్రను వరంగల్ జిల్లాలో అత్యంత విజయవంతం చేయడానికి ఈరోజు (జూలై 22, 2026 - బుధవారం) కీలక కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. హనుమకొండలోని జిల్లా పరిషత్ ప్రాంగణంలో ఉన్న PRTU భవన్లో సాయంత్రం 5:00 గంటలకు జన జాగరణ యాత్ర పోస్టర్ ఆవిష్కరణ కార్యక్రమం నిర్వహించనున్నారు. PRTU TS వరంగల్ జిల్లా పరిధిలోని 13 మండలాల అధ్యక్షులు, ప్రధాన కార్యదర్శులు, రాష్ట్ర, జిల్లా, మండల బాధ్యులు.. సంఘ నాయకులందరూ ఈ సాయంత్రం 5 గంటలకు జరగబోయే పోస్టర్ ఆవిష్కరణ కార్యక్రమంలో తప్పనిసరిగా పాల్గొని, కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయాలని సంఘ ప్రతినిధులు కోరారు.
ఆగస్టు 23న హైదరాబాద్ మహా గర్జన:
ఈ జన జాగరణ యాత్ర ముగింపు సందర్భంగా ఆగస్టు 23న హైదరాబాద్లో భారీ బహిరంగ సభ (మహా గర్జన) నిర్వహించనున్నారు. ఈ సభ ద్వారా ఉద్యోగుల పెన్షన్ హక్కు గళాన్ని ప్రభుత్వానికి వినపడేలా చాటిచెప్పనున్నారు. ఆఫీస్ సబార్డినేట్ల (నాల్గో తరగతి ఉద్యోగులు) నుంచి గ్రూప్-1 అధికారుల వరకు ప్రతి ఒక్క సీపీఎస్ ఉద్యోగి, ఉపాధ్యాయుడు తమ భవిష్యత్తు కోసం ఈ పోరాటంలో కలిసిరావాలని పిలుపునిచ్చారు.
ఈ పోరాటానికి ఉద్యోగ లోకంలో నభూతో నభవిష్యత్ రీతిలో మద్దతు లభిస్తోంది. టీఎన్జీఓ (TNGO), టీజీఓ (TGO), పీఆర్టీయూ (PRTU), యూటీఎఫ్ (UTF), ఎస్టీయూ (STU), టీపీటీఎఫ్ (TPTF) వంటి అగ్రగామి ఉద్యోగ, ఉపాధ్యాయ సంఘాలతో పాటు ఎమ్మెల్సీ పింగిలి శ్రీపాల్ రెడ్డి సైతం తమ సంపూర్ణ మద్దతు ప్రకటించారు.
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