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హోరెత్తుతున్న జనజాగరణ యాత్ర.. CPS రద్దుయే లక్ష్యం.. నేడు హనుమకొండలో పోస్టర్ల ఆవిష్కరణ..!!

Janagagarana yatra: కాంట్రిబ్యూటరీ పెన్షన్ స్కీమ్ ను తక్షణమే రద్దు చేసి, పాత పింఛను విధానాన్ని పునరుద్ధరించాలనే ప్రధాన డిమాండ్‌తో ఉద్యోగ, ఉపాధ్యాయ సంఘాలు చేపట్టిన జనజాగరణ యాత్ర రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉధృతంగా కొనసాగుతోంది. రిటైర్మెంట్ తర్వాత ఉద్యోగుల భవిష్యత్తుకు ఎలాంటి భద్రత లేని సీపీఎస్ విధానాన్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ అంగీకరించేది లేదని, ప్రభుత్వం వెంటనే స్పందించి ఓపీఎస్‌ను పునరుద్ధరించాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఉద్యోగులు, ఉపాధ్యాయులు తీవ్ర స్థాయిలో పోరుబాట పట్టారు.

Written ByBhoomi
Published: Jul 22, 2026, 03:01 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 03:24 PM IST
హోరెత్తుతున్న జనజాగరణ యాత్ర.. CPS రద్దుయే లక్ష్యం.. నేడు హనుమకొండలో పోస్టర్ల ఆవిష్కరణ..!!
Image Credit: ZEE NEWS

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Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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