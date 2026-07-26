/పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి ఆరోగ్యం నిలకడ...

Narsampet Ex Mla Passes Away Fake News: నర్సంపేట మాజీ ఎమ్మెల్యే పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి ఆరోగ్యం సురక్షితంగా ఉందని, ఆయన ఆరోగ్యంపై వస్తున్న అసత్య ప్రచారాలను ఎవరూ నమ్మవద్దని హనుమకొండలోని రోహిణి హాస్పిటల్ సుపరింటెండెంట్ డాక్టర్ సుధాకర్ రెడ్డి, పార్టీ శ్రేణులు స్పష్టం చేశారు. ప్రస్తుతం ఆయన ఆరోగ్యం పూర్తి నిలకడగా ఉందనీ.. అభిమానులు, నియోజకవర్గ ప్రజలు ఎలాంటి ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని విజ్ఞప్తి చేశారు.
న్యూమోనియాతో ఇబ్బంది..
ఇటీవల న్యూమోనియా కారణంగా పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి అనారోగ్య సమస్యల బారిన పడ్డారు. ఆరోగ్య పరిస్థితి కొద్దిగా క్షీణించడంతో వైద్యులు వెంటనే స్పందించి సిపిఆర్ (CPR) నిర్వహించారు. ప్రాథమిక చికిత్సల అనంతరం ఆయనకు హార్ట్ బీట్ మెరుగుపడింది.. ప్రస్తుతం ఆయన వైద్యుల పర్యవేక్షణలో కోలుకుంటున్నారు. ప్రాణాపాయం ఏమీ లేదని, అభిమానుల ఆశీస్సులతో ఆయన క్షేమంగా ఉన్నారని ఆసుపత్రి వర్గాలు వెల్లడించాయి.
అసత్య ప్రచారాలు నమ్మవద్దు..
సామాజిక మాధ్యమాల్లో, కొన్ని వేదికలపై పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి ఆరోగ్యంపై రకరకాల పుకార్లు వ్యాపిస్తున్నాయని.. ఇవన్నీ కేవలం వదంతులు మాత్రమేనని పార్టీ ముఖ్య నాయకులు తెలిపారు. సోషల్ మీడియాలో వచ్చే అనధికారిక వార్తలను విశ్వసించి.. ఎవరూ అధైర్యపడవద్దని, ఆసుపత్రి యాజమాన్యం లేదా కుటుంబ సభ్యుల నుంచి వచ్చే అధికారిక సమాచారాన్ని మాత్రమే అధికారిక సమాచారంగా తీసుకోవాలని కోరారు.
త్వరలోనే ప్రజల మధ్యకు..
నర్సంపేట నియోజకవర్గ ప్రజల గుండెల్లో చెరగని స్థానం సంపాదించుకున్న నాయకుడు పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి సంపూర్ణ ఆరోగ్యంతో తిరిగి వస్తారని నాయకులు ధీమా వ్యక్తం చేశారు.. ప్రజల ప్రేమ, అభిమానుల ఆత్మీయత, పార్టీ కార్యకర్తల కోరికల మేరకు ఆయన త్వరలోనే కోలుకుని ప్రజల మధ్యకు వస్తారని తెలిపారు. నియోజకవర్గ సంక్షేమం, నర్సంపేట ప్రగతి కోసం ఎప్పటిలాగే తన సేవా కార్యక్రమాలను మరింత ఉత్సాహంతో కొనసాగిస్తారని పార్టీ శ్రేణులు వెల్లడించాయి.
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