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పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి ఆరోగ్యం నిలకడ...

Narsampet Ex Mla Passes Away Fake News:  నర్సంపేట మాజీ ఎమ్మెల్యే పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి ఆరోగ్య పరిస్థితిపై హనుమకొండ రోహిణి హాస్పిటల్ వైద్యులు, బిఆర్‌ఎస్ పార్టీ వర్గాలు స్పష్టత ఇచ్చాయి. ఇటీవల తీవ్రమైన న్యూమోనియాతో ఆసుపత్రిలో చేరిన ఆయనకు, హృదయ స్పందన పడిపోవడంతో వైద్యులు వెంటనే స్పందించి CPR నిర్వహించారు.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 26, 2026, 10:40 AM IST|Updated: Jul 26, 2026, 11:22 AM IST
పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి ఆరోగ్యం నిలకడ...
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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