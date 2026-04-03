Hanumakonda: స్విమ్మింగ్‌ పూల్‌లో శవాలై తేలిన తల్లీకూతుళ్ల కేసులో వీడిన మిస్టరీ.. హతమార్చింది అతడే!

Mother And Two Children Swimming Pool Death Update: హనుమకొండ జిల్లాలో తల్లీ ఇద్దరు కూతుళ్లు స్విమ్మింగ్‌ పూల్‌లో అనుమానస్పదంగా మృతి చెందిన కేసులో మిస్టరీ వీడింది. పోలీసుల ప్రకారం ఐనవోలు పున్నేలుకు చెందిన అజారుద్దీన్‌, ఫర్హాద్‌కు ఇద్దరు కూతుళ్లు ఉమేరా (8),ఆయేషా(6) ఉన్నారు. అయితే వీళ్లకు సొంతంగా స్విమ్మింగ్ పూల్ ఉంది. ఉన్నట్టుండి నిన్న తల్లీకూతుళ్లు పూల్‌లో శవాలై తేలారు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. దీంతో కేసు మస్టరీ వీడింది. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Apr 3, 2026, 10:24 AM IST

Mother And Two Children Swimming Pool Death Update: హనుమకొండ జిల్లాలో జరిగిన స్విమ్మింగ్‌ పూల్‌ మృతదేహాల ఘటనలో మిస్టరీ వీడింది. ఈ దారుణం మళ్ళీ ఆడపిల్ల పుడుతుందనే భయంతోనే భార్యా, ఇద్దరు కూతుర్లను హతమార్చింది భర్త అజారుద్దీన్ అని తేలింది. పోలీసుల ప్రకారం.. ఐనవోలు మండలం పున్నేలు గ్రామ శివారులో నిన్న స్విమ్మింగ్ పూల్ లో విగత జీవులుగా ఈ ఫర్హాత్ (26), ఆమె కుమార్తెలు పడి ఉన్నారు.  భార్యకు రెండుసార్లు అబార్షన్ చేయించాడు భర్త అజారుద్దీన్. అయితే,  4 ఏళ్ల తర్వాత మళ్లీ భార్య గర్భం ధరించింది. దీంతో మళ్ళీ అమ్మాయే పుడుతుందనే భయంతో భార్యతో పాటు ఇద్దరు కూతురు ప్రాణాలు కూడా తీశాడు. అయితే స్విమ్మింగ్ పూల్‌లో ప్రమాదవశాత్తు పడ్డారని పోలీసులును నమ్మబలికాడు. తమదైన స్టైల్ లో పోలీసులు విచారంగా అసలు విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. 

ఆడపిల్ల పుడుతుందని మరోసారి స్కానింగ్ చేయించాడా? లేదా? అనుమానాలు వ్యక్తం అవుతున్నాయి. ప్రస్తుతం పోలీసుల అదుపులో అజారుద్దీన్ ఉన్నాడు. విచారణ చేస్తున్నారు. అయితే కుటుంబీకుల ప్రకారం కొన్ని రోజులుగా వీరి మధ్య గొడవలు కూడా జరుగుతున్నాయని సమాచారం. అందుకే కూతురు, మనవరాళ్ల మృతి పై కూడా అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఫరాద్‌ తల్లిదండ్రులు.

ఈ ఘటన రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సంచలనం రేపింది. ఇక మృతదేహాలను నిన్న పోస్టుమార్టం నిమిత్తం వరంగల్ ఎంజీఎం ఆసుపత్రికి తరలించారు. అయితే మొదటగా వారిది ప్రమాదవశాత్తు మరణంగా బుకాయించాడు అజారుద్దీన్. తాను ఫోన్ లో మాట్లాడుతున్న సమయంలో ఈ సంఘటన జరిగింది. తిరిగి వచ్చేసరికి ముగ్గురు నీళ్లలో పడి ఉండటంతో వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం అందించాలని చెప్పాడు. అయితే  ఫర్హాత్ ,అజారుద్దీన్ కొన్ని రోజులుగా గొడవలు పడుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే అబార్షన్లు కూడా జరిగిన విషయం తెలుసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. ఆడపిల్ల పుడుతుందని కొన్ని రోజులుగా వేధిస్తున్నట్లు వారు పోలీసులకు తెలిపారు. ఘటన స్థలంలో ఉన్న సీసీటీవీ ఫూటేజీ కూడా నిన్న పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. పిల్లలు స్విమ్మింగ్ పూల్ లో పడటంతో వారిని కాపాడే ప్రయత్నంలో తల్లి కూడా పడిపోయిందని అంత భావించారు. తాజాగా భర్త అజారుద్దీన్ వారిని హత్య చేశారని అసలు విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది.

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

