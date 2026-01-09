Konda Surekha: మేడారం జాతరకు దూరంగా కొండా సురేఖ.. ఇంకా పొంగులేటితో పొసగలేదా?

Konda Surekha vs Ponguleti: తెలంగాణ గిరిజన కుంభమేళా.. సమ్మక్క- సారక్క జాతరకు ఏర్పాట్లు శరవేంగా సాగుతున్నాయి.. వన జాతరలో ప్రత్యేక సదుపాయాల కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వందల కోట్లు ఖర్చు చేస్తోంది. దాదాపు నెలరోజులుగా మేడారం అభివృద్ది పనులు జరుగుతున్నాయి. మేడారం జాతరను గతంలో ఎప్పుడు లేని రీతిలో నిర్వహించాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. అంతేకాకుండా మేడారం జాతర విశిష్టత ప్రపంచానికి తెలిసేలా మేడారం నిర్మాణం పనులు చేస్తున్నారు. అయితే జాతర ఏర్పాట్లను మంత్రులు పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి, సీతక్క ఎప్పటికప్పుడు పరామర్శిస్తున్నారు. జాతర ఏర్పాట్లలో ఎలాంటి పొరపాట్లు లేకుండా దిశానిర్ధేశం చేస్తున్నారు. కానీ మేడారం అభివృద్ధి పనులకు మంత్రి కొండా సురేఖ దూరంగా ఉండటం హాట్ టాపిక్ అవుతోంది. మంత్రి సురేఖ మేడారం అభివృద్ది పనులకు ఎందుకు దూరంగా ఉన్నారని నేతలు తెగ చర్చించుకుంటున్నారు.
అయితే మేడారం జాతర విషయంలో వరంగల్ జిల్లా మంత్రుల మధ్య విభేదాలు మరింత ముదిరేలా చేశాయని తెలుస్తోంది. నెలాఖరులో జరగనున్న సమ్మక్క సారక్క కోసం మేడారంలో శరవేగంగా పనులు జరుగుతున్నాయి. అయితే జిల్లాకే చెందిన..దేవాదాయశాఖ మంత్రిగా ఉన్న సురేఖ... జాతర పనుల్లో జోక్యం చేసుకోవడం లేదు. మంత్రులు సీతక్క, పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి ఏర్పాట్లను ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షిస్తున్నారు. వారానికోసారి మేడారం వెళ్లి రివ్యూ చేస్తున్నారు. అయితే దేవాదాయశాఖ మంత్రిగా ఉన్నకొండా సురేఖ వెళ్లడం లేదు. అయితే సీతక్క, పొంగులేటితో విభేదాల కారణంగానే సురేఖ వెళ్లడం లేదా అన్న చర్చ జరుగుతోంది. లేదా గతంలో జరిగిన గొడవ కారణంగా సీఎం రేవంతే ఆమెను దూరంగా ఉండమని చెప్పారా అన్నది తెలియడం లేదు. కారణం ఏదైనా దేవాదాయశాఖ మంత్రిగా ఉన్న కొండా సురేఖ.. మేడారం జాతరను పట్టించుకోకపోవడం చర్చగా మారింది.
ఇటీవల సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ములుగు జిల్లా మేడారంలో పర్యటించారు. మేడారం జాతర ఉండటంతో.. అక్కడ పలు అభివృద్ధి పనులపై సమీక్ష నిర్వహించారు. అలాగే మేడారం డెవలప్ మెంట్ కోసం నిధులు మంజూరు చేశారు. దాంతో అధికారులు టెండర్లను పిలిచారు. ఇక్కడే ఇద్దరు మంత్రుల మధ్య వివాదం మొదలైంది. మేడారం టెండర్లలో ఇంచార్జ్ మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి జోక్యం చేసుకున్నారని మంత్రి సురేఖ అరోపించారు. అంతేకాదు దేవాదాయ శాఖకు సంబంధించిన 71 కోట్ల రూపాయాల టెంటర్ను తన మనిషికి ఇప్పించుకునేందుకు మంత్రి పొంగులేటి ప్రయత్నిస్తున్నారంటూ ఆరోపించారు. తన శాఖలో మంత్రి పొంగులేటి జోక్యం చేసుకుంటున్నారంటూ ఫిర్యాదు చేశారని తెలుస్తోంది. గతంలోనూ కొండా మురళీ మంత్రి పొంగులేటితో తమకు ఇబ్బందిగా ఉందని అధిష్టానానికి లేఖ రాశారు. ఇప్పుడు మరోసారి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, పార్టీ అధిష్టానానికి కొండా సురేఖ ఫిర్యాదు చేయడం సంచలనం రేపింది. చివరకు మంత్రి సురేఖ క్షమపణలు చెప్పడంతో వివాదం సద్దుమణిగింది.
కొద్దిరోజులుగా కొండా సురేఖ తీరుపైన అనేక విమర్శలు వస్తున్నాయి. ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలో సొంత పార్టీ నేతలనే ఇబ్బంది పెడుతున్నారనే చర్చ ఉంది. ఇటీవల మంత్రి కొండా సురేఖ భర్త కొండా మురళి జిల్లా ఎమ్మెల్యేలను ఉద్దేశించి సంచలన కామెంట్స్ చేశారు. ఎమ్మెల్యేలు రేవూరి ప్రకాశ్ రెడ్డి, కడియం శ్రీహారిని ఉద్దేశించి చేసిన కామెంట్స్ తీవ్ర దుమారం రేపాయి. ఆ తర్వాత వరంగల్ భద్రకాళి ఆలయం కమిటీ వ్యవహారంలో ఎమ్మెల్యే నాయిని రాజేందర్ రెడ్డితో ఢీ అంటే ఢీ అన్నారు. తనకు సంబంధించిన ఇద్దరు నేతలకు ఉన్నత పదవులు కట్టబెట్టడంపై ఎమ్మెల్యే వర్గం భగ్గుమంది. అటు పరకాలలో మంత్రి పెత్తనం చేసే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. అక్కడ సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యేగా ఉన్న రేవూరి ప్రకాశ్ రెడ్డి వర్గానికి చెక్ పెట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నారనే టాక్ ఉంది. మరోవైపు ప్రభుత్వ సలహాదారు వేం నరేందర్ రెడ్డితోనూ కొండా సురేఖ వివాదం పెట్టుకుంటున్నారు. వేం నరేందర్ రెడ్డి వివాదాలకు చాలా దూరంగా ఉంటారు.. అలాంటి నేతతోనే కొండా సురేఖ గిల్లికజ్జాలు పెట్టుకుంటున్నారని జిల్లా నేతలు చర్చించుకుంటున్నారు. మొత్తంమీద మేడారం విషయంలో మంత్రి కొండా సురేఖ సైలెంట్ గా ఉండటం వరంగల్ జిల్లా పాలిటిక్స్లో చర్చనీయాశంగా మారింది.
