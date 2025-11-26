English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • KTR: స్థానిక ఎన్నికల్లో బీసీ రిజర్వేషన్లపై నమ్మించి గొంతు కోసిన రేవంత్‌ రెడ్డి: కేటీఆర్

KTR Slams To Revanth Reddy Fraud: హడావుడి స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు వెళ్లిన కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వం మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. బీసీ రిజర్వేషన్లపై రేవంత్ రెడ్డి నమ్మించి గొంతు కోశాడని మండిపడ్డారు. ఈ సందర్భంగా రేవంత్ రెడ్డిని తప్పుబట్టారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Nov 26, 2025, 02:39 PM IST

బీసీ రిజర్వేషన్లపై కాంగ్రెస్ పార్టీ, రేవంత్‌ రెడ్డి నమ్మించి గొంతు కోశాడని బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌, మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ మండిపడ్డారు. గత ప్రభుత్వం 24 శాతం ఇచ్చింది కేసీఆర్‌ ప్రభుత్వమైతే 42 శాతం ఇస్తామని చెప్పి బీసీ డిక్లరేషన్ పేరిట బీసీలను నమ్మించి ఓట్లు వేసుకుందని గుర్తుచేశారు. ఇప్పుడు కేవలం 17 శాతానికి బీసీ రిజర్వేషన్లను పరిమితం చేసి కాంగ్రెస్‌, రేవంత్‌ రెడ్డి తీరని ద్రోహం చేశాడని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఒక్కొక్క మండలానికి కనీసం ఒక్కచోట కూడా బీసీలకు ప్రాతినిధ్యం లేకుండా రిజర్వేషన్లను ఖరారు చేసిందని గుర్తుచేశారు.

Add Zee News as a Preferred Source

వరంగల్‌లో కాకతీయ మెగా టెక్సటైల్ పార్క్‌ను సందర్శించిన అనంతరం మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ మీడియాతో మాట్లాడారు. ఈ సందర్భంగా బీసీ రిజర్వేషన్ల అంశంపై స్పందిస్తూ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. బీసీలకు చేసిన మోసానికి రాహుల్ గాంధీ సమాధానం చెప్పాలని డిమాండ్‌ చేశారు. తెలంగాణలో బీసీలకు మోసం చేసిన పద్ధతిని రాహుల్ రేవంత్ మోడల్ అంటూ గొప్పలు చెప్పుకుందని గుర్తుచేశారు. దీనికోసం ఢిల్లీలో ప్రజెంటేషన్‌ల పేరిట నాటకాలు ఆడిందని చెప్పారు. ఉన్న రిజర్వేషన్లు ఎంతగొట్టి బీసీలకు మోసం చేసిన కాంగ్రెస్కి బుద్ధి చెప్పాలని గ్రామీణ ఓటర్లకు పిలుపునిచ్చారు.

పార్టీలతో సంబంధంలేని పంచాయతీ ఎన్నికల్లో పార్టీ తరఫున రిజర్వేషన్లు ఇస్తామని చెప్పడం మరొక మోసం అని రేవంత్‌ రెడ్డి మోసాన్ని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ వివరించారు. ఇప్పటికైనా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా బీసీ బిడ్డలంతా కాంగ్రెస్ పార్టీకి బుద్ధి చెప్పాలని సూచించారు. అంతకుముందు బీసీ రిజర్వేషన్లపై కేటీఆర్‌ 'ఎక్స్‌' వేదికగా స్పందిస్తూ.. రాహుల్‌ గాంధీని ట్యాగ్‌ చేస్తూ కేటీఆర్‌ ప్రశ్నించారు. బీసీ రిజర్వేషన్లు ఎప్పుడూ అమలు చేస్తారని నిలదీశారు. వరంగల్‌ టెక్స్‌టైల్‌ పార్క్‌ అంశంపై కేటీఆర్‌ మాట్లాడుతూ.. 'కేసీఆర్ దేశంలోనే అతిపెద్ద టెక్స్‌టైల్ పార్క్‌ను వరంగల్ జిల్లాలో ఏర్పాటు చేశారు. మన నేతన్నల వలసలు ఆగాలని, ఓరుగల్లుకు పూర్వవైభవం తీసుకురావాలని తపించారు' అని గుర్తుచేశారు. అంతకుముందు సుబ్రహ్మణ్య షష్టి సందర్భంగా గీసుకొండ మండలంలోని ప్రసిద్ధ ఊకల్‌ నాగ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామిని కేటీఆర్‌ దర్శించుకొని ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. కేటీఆర్‌ వెంట మాజీ ఎమ్మెల్యేలు చల్లా ధర్మారెడ్డి, మాజీ మంత్రి రాజయ్య తదితరులు ఉన్నారు.

