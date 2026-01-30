QR Code Rist Band: తెలంగాణ కుంభమేళా మేడారం సమ్మక్క-సారక్క మహాజాతర-2026 అంగరంగ వైభవంగా సాగుతోంది. లక్షలాది సంఖ్యలో భక్తులు తరలివస్తున్నారు. దారులన్నీ మేడారం వైపు అన్నట్టు ఉంది. జాతరలో పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు తరలివస్తుండడంతో ఈక్రమంలో పిల్లలు తప్పిపోతున్నారు. పిల్లలు అదృశ్యమయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉండడంతో పోలీసులు పటిష్ట చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. ఈ క్రమంలోనే తప్పిపోయిన పిల్లలను రెండు గంటల్లోనే ఆచూకీ కనిపెట్టి అప్పగిస్తున్నారు. క్యూఆర్ కోడ్ రిస్ట్ బ్యాండ్ సత్ఫలితాలను ఇస్తోంది. దానికి సంబంధించి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
మేడారం జాతర రద్దీలో చిన్నారులు తప్పిపోయే ప్రమాదం ఉండడంతో వారి రక్షణ కోసం పోలీస్ శాఖ ఆధ్వర్యంలో రూపొందించిన ‘క్యూఆర్ కోడ్ రిస్ట్ బ్యాండ్’ వ్యవస్థను భక్తులు సద్వినియోగం చేసుకుంటున్నారు. క్యూఆర్ కోడ్ రిస్ట్ బ్యాండ్ వ్యవస్థపై మల్టీ జోన్ -2 ఐజీపీ ఎస్ చంద్రశేఖర్ రెడ్డి వివరాలు వెల్లడించారు. తెలంగాణ ఆర్టీసీ సహకారంతో భక్తులు వచ్చే ప్రధాన మార్గాల్లో 11 ప్రత్యేక కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేసి చిన్న పిల్లలకు ఈ బ్యాండ్లను ఉచితంగా అందిస్తున్నట్లు చెప్పారు.
హన్మకొండ హయగ్రీవాచారి గ్రౌండ్, హైదరాబాద్లోని ఉప్పల్, ఎంజీబీఎస్ బస్స్టేషన్లలో, కరీంనగర్, పరకాల, పెద్దపల్లి, మంథని, ఏటూరునాగారం, కాటారం బస్ స్టేషన్లతో పాటు.. వరంగల్ రైల్వే స్టేషన్, కాజిపేట్ రైల్వే స్టేషన్లలో రిస్ట్ బ్యాండ్లను అందజేసే కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేసినట్లు ఐజీపీ ఎస్ చంద్రశేఖర్ రెడ్డి వివరించారు. జాతరలో ఎవరైనా చిన్నారి తప్పిపోయినట్లు కనిపిస్తే వారి చేతికి ఉన్న రిస్ట్ బ్యాండ్పై ఉన్న క్యూఆర్ కోడ్ను స్మార్ట్ఫోన్ ద్వారా స్కాన్ చేయాలని సూచించారు. స్కాన్ చేసిన వెంటనే లభించే ఫోన్ నంబర్ ద్వారా సదరు బాధితుల బంధువులకు లేదా పోలీసులకు సమాచారం అందించి చిన్నారులను క్షేమంగా వారి కుటుంబ సభ్యుల వద్దకు చేర్చవచ్చని వివరించారు.
ఎస్ఐబీ, ఐజీపీ సుమతి ఈ వినూత్న సాంకేతిక ప్రక్రియను రూపొందించారని ఐజీపీ ఎస్ చంద్రశేఖర్ రెడ్డి తెలిపారు. ఈ నూతన ప్రక్రియను విజయవంతం చేసేందుకు ప్రజలు, స్వచ్ఛంద సంస్థలు పోలీసులకు పూర్తి సహకారం అందించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. ఈ క్యూఆర్ రిస్ట్ బ్యాండ్లు జాతరలో ఇప్పటికే సత్ఫలితాలను ఇస్తున్నాయని చెప్పారు. తప్పిపోయిన ఇద్దరు చిన్నారులను కేవలం గంటల వ్యవధిలోనే గుర్తించి వారి తల్లిదండ్రుల వద్దకు సురక్షితంగా చేర్చినట్లు తెలిపారు. కరీంనగర్ బస్టాండ్లో రిస్ట్ బ్యాండ్ వేయించుకున్న మురళీకృష్ణ కుమారుడు అరియాన్ష్ (4) అనే బాలుడు జాతరలో తప్పిపోగా ఈ సాంకేతికత ఆధారంగానే అతడిని త్వరగా గుర్తించగలిగినట్లు వెల్లడించారు. హనుమకొండ హయగ్రీవచారి గ్రౌండ్స్లో రిస్ట్ బ్యాండ్ ధరించిన గోవిందరావుపేట గ్రామానికి చెందిన మిల్కీ అనే బాలిక కూడా తప్పిపోయిన కొద్దిసేపటికే తన తండ్రి గుంజ నాగరాజు చెంతకు చేరిందని తెలిపారు.
