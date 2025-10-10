English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Warangal City
  • Telangana Politics: ఇదేక్కడి బాకీ-ఢోకా పంచాయితీ.. ఇద్దరు నేతలు మధ్య సవాళ్ల పర్వం

Telangana Politics: ఇదేక్కడి బాకీ-ఢోకా పంచాయితీ.. ఇద్దరు నేతలు మధ్య సవాళ్ల పర్వం

Telangana Politics: తెలంగాణలో అప్పుడే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల హడావుడి మొదలైంది..! ఆ నియోజకవర్గంలో మాజీ ఎమ్మెల్యే ఢోకా కార్డుతో ప్రచారం చేస్తుంటే.. సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే బాకీ కార్డు అంటూ ప్రచారాన్ని హోరెత్తిస్తున్నారు..! ఇద్దరు నేతలు మధ్య సవాళ్లతో అక్కడి రాజకీయం ఒక్కసారిగా హీటెక్కిందా..! రాష్ట్రంలో ఎక్కడా లేని విధంగా బాకీ- ఢోకా కార్డు పంచాయితీ ఎక్కడ నడుస్తోంది..!   

Written by - G Shekhar | Last Updated : Oct 10, 2025, 06:38 PM IST

Trending Photos

Raja yoga: దీపావళి నుంచి ఈ రాశుల వారికి అద్భుత రాజయోగం.. అదృష్టం అంటే ఈ రాశులదే..!
6
Diwali Rajayogam
Raja yoga: దీపావళి నుంచి ఈ రాశుల వారికి అద్భుత రాజయోగం.. అదృష్టం అంటే ఈ రాశులదే..!
Gold Rate: పెరుగుట విరుగుట కొరకే.. భారీగా తగ్గనున్న పసిడి.. బ్యాంక్ ఆఫ్ అమెరికా ఏం చెప్పిందో తెలుస్తే..తులాల కొద్దీ బంగారం కొంటారు..!!
7
Gold Price India
Gold Rate: పెరుగుట విరుగుట కొరకే.. భారీగా తగ్గనున్న పసిడి.. బ్యాంక్ ఆఫ్ అమెరికా ఏం చెప్పిందో తెలుస్తే..తులాల కొద్దీ బంగారం కొంటారు..!!
Snake Bite: ఈ ఇంజెక్షన్ పాము విషానికి పెద్ద విరుగుడు.. అంతేకాదు విష జంతువుల కాటుకు ఏకైక ఔషధం..
6
Snake Bite Remedies
Snake Bite: ఈ ఇంజెక్షన్ పాము విషానికి పెద్ద విరుగుడు.. అంతేకాదు విష జంతువుల కాటుకు ఏకైక ఔషధం..
Nagarjuna: నాగార్జునని ఇంటి నుంచి బయటకు పంపించేసిన క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్.. ఎవరంటే..!
5
Actress Hema
Nagarjuna: నాగార్జునని ఇంటి నుంచి బయటకు పంపించేసిన క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్.. ఎవరంటే..!
Telangana Politics: ఇదేక్కడి బాకీ-ఢోకా పంచాయితీ.. ఇద్దరు నేతలు మధ్య సవాళ్ల పర్వం

Telangana Politics: జయశంకర్ భూపాలపల్లి నియోజకవర్గంలో కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ పార్టీల మధ్య బాకీ, ఢోకా కార్డుల పంచాయతీ ముదురుతోంది. లోకల్ బాడీ ఎన్నికల్లో పైచేయి సాధించేందుకు ప్రధాన పార్టీలైన బీఆర్ఎస్, కాంగ్రెస్ పార్టీలు బాకీ, ఢోకా కార్డుల అంశాన్ని తెరమీదకు తెచ్చి ప్రజల్లోకి వెళుతున్నారు. తమ తమ అభ్యర్ధులను ఎన్నికలకు సిద్ధం చేసుకుంటూనే బాకీ, ఢోకా కార్డులతో ప్రజల్లోకి వెళుతూ విస్తృతంగా  ప్రచారం నిర్వహిస్తున్నారు. ఇద్దరు నేతల వరుస సవాళ్లతో నియోజకవర్గంలో పాలిటిక్స్ ఒక్కసారిగా హీటెక్కాయి.. 
 
గత పది సంవత్సరాల్లో రాష్ట్రాన్ని పాలించిన బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం అప్పుల పాలు చేసిందని కాంగ్రెస్ ఆరోపిస్తోంది. అటు రాష్ట్ర ప్రజలకు ఇచ్చిన ఏ ఒక్క హామీ నెరవేర్చలేదని, అన్ని ఢోకా మాటలతో ప్రజలను మభ్యపెట్టిందని విమర్శిస్తోంది. అంతేకాదు తెలంగాణ ఇచ్చిన కాంగ్రెస్ పార్టీని ఢోకా చేసిన ఘనత బీఆర్ఎస్ పార్టీకి దక్కుతుందని అంటోంది. మరోవైపు  దళితున్ని ముఖ్యమంత్రి చేస్తామని ఢోకా చేశారని, దళితులకు మూడు ఎకరాల భూమి ఇస్తామని, డబుల్ బెడ్రూం ఇళ్లు ఇస్తామని ఎన్నో హామీలు ఇచ్చి ప్రజలను మభ్యపెట్టి పూర్తిగా ఢోకా చేశారని భూపాలపల్లి ఎమ్మెల్యే గండ్ర సత్యనారాయణ రావు ఆరోపించారు. ఆ తర్వాత బీఆర్ఎస్ ఢోకా కరపత్రాన్ని ఆవిష్కరించారు.

Add Zee News as a Preferred Source

ఇదిలా ఉంటే గత 22 నెలల పాలనలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రజలకు ఇచ్చిన హామీలను అమలు చేయడంలో విఫలమయ్యిందని బీఆర్ఎస్ ఆరోపిస్తోంది. కాంగ్రెస్ పార్టీ బాకీ కార్డుల పేరుతో గ్రామాల్లో తిరుగుతూ ప్రజలకు కార్డులు అందిస్తూ ప్రచారం చేస్తున్నారు మాజీ ఎమ్మెల్యే గండ్ర వెంకట రమణ రెడ్డి. ఇంటింటికి బాకీ కార్డులు పంచుతు ఎన్నికల ముందుకు కాంగ్రెస్ ఇచ్చిన 6 గ్యారెంటీలు, 420 హామీల ప్రకారం 22 నెలల పాటు కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రజలకు బాకీ పడ్డ బాకాయిలు చెల్లించాలంటూ బాకీ కార్డులను ప్రజలకు స్వయంగా అందజేస్తూ, వివరిస్తూ మాజీ ఎమ్మెల్యే గండ్ర వెంకట రమణారెడ్డి భూపాలపల్లి నియోజకవర్గంలో ప్రచారం మొదలు పెట్టారు.

ఏదీ ఏమైనా స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల రాకముందే.. భూపాలపల్లి పాలిటిక్స్ హాట్ హాట్ గా మారుతున్నాయి. ఇద్దరు నేతలు హోరాహోరీగా ప్రజల్లోకి వెళ్తుండటంతో ఈసారి లోకల్ బాడీ ఎన్నికలు, అసెంబ్లీ ఎన్నికలను తలపించే అవకాశం ఉందనే చర్చ జరుగుతోంది. చూడాలి మరి ఇకముందు నేతలు ఎలాంటి ప్రచారంతో జనంలోకి వెళ్తారో!

Also Read: Perni Nani Video: ఏం ఉరితీస్తారా..?.. పీఎస్‌లో మాజీ మంత్రి సీఐతో పేర్నినాని వాగ్వాదం.. వీడియో వైరల్..

Also Read: DA Hike 2025: 'నాలుగు డీఏలు, 30 శాతం ఐఆర్‌ చెల్లించాలి'.. ప్రభుత్వానికి డిమాండ్

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author
MLA Gandra Satyanarayana RaoEx MLA Venkata Ramana ReddyBhupalapallyTelangana Politics

Trending News