  • Siddipet Politics: హరీష్‌ రావుపై పోటీకి కవిత సై.. రేవంత్ రెడ్డి మాస్టర్ స్కెచ్ ఇదేనా..!

Siddipet Politics: హరీష్‌ రావుపై పోటీకి కవిత సై.. రేవంత్ రెడ్డి మాస్టర్ స్కెచ్ ఇదేనా..!

Siddipet Politics: గులాబీ పార్టీకి ఆ నియోజకవర్గం కంచుకోట..! రెండు దశాబ్ధాలుగా అక్కడ గులాబీ జెండాకు తిరుగులేదు..! ప్రతి ఎన్నికలో ప్రతిపక్షాలకు డిపాజిట్ కూడా దక్కడం లేదు..! ఇప్పుడు ఆ నియోజకవర్గంపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కన్నేశారా..! అక్కడ కాంగ్రెస్ పార్టీని గెలిపిస్తే.. ఎమ్మెల్యేకు మంత్రి పదవి ఇస్తామన్నారు.. అటు కవిత కూడా ఆ నియోజకవర్గం నుంచే పోటీకి రెడీ అవుతున్నారు..! అసలు కవిత కూడా ఆ నియోజకవర్గాన్నే ఎందుకు టార్గెట్ చేశారు..!    

Written by - G Shekhar | Last Updated : Mar 25, 2026, 08:20 PM IST

Siddipet Politics: హరీష్‌ రావుపై పోటీకి కవిత సై.. రేవంత్ రెడ్డి మాస్టర్ స్కెచ్ ఇదేనా..!

Siddipet Politics: తెలంగాణ ఉద్యమానికి ఊపిరిపోసిన గడ్డ సిద్దిపేట. బీఆర్ఎస్ అధినేత కేసీఆర్ కు పొలిటికల్ అడ్డాగా నిలిచిన కేంద్రం సిద్దిపేట. తెలంగాణ ఉద్యమంలో సిద్దిపేటది కీలకపాత్ర.. కేసీఆర్ కు అన్నిరకాలుగా అండగా నిలిచింది. అందుకే గులాబీ బాస్ కేసీఆర్.. తన చర్మం వలిచి.. సిద్దిపేట ప్రజలకు చెప్పులు కుట్టించిన తక్కువే అన్నారు. కేసీఆర్ కు సిద్దిపేటతో ఉన్న అనుబంధం అలాంటిది.. కానీ తెలంగాణ ఉద్యమాన్ని పరుగులు పెట్టించేందుకు కేసీఆర్ ఓసారి కరీంనగర్.. ఆ తర్వాత మహబూబ్ నగర్ నుంచి పోటీ చేయాల్సి వచ్చింది. అక్కడ కూడా కేసీఆర్ ప్రజలు బ్రహ్మరథం పట్టారు. ఈ క్రమంలోనే సిద్దిపేటను అల్లుడు హరీశ్ రావుకు కేసీఆర్ త్యాగం చేశారు. అయితే 2004లో జరిగిన ఉప ఎన్నికలో భారీ విజయం సాధించిన హరీశ్ రావు.. ఆ తర్వాత సిద్దిపేటను తన అడ్డాగా మార్చుకున్నారు. హరీశ్ రావు ఎంట్రీ తర్వాత.. సిద్దిపేటలో ఏ పార్టీకి డిపాజిట్ రాలేదు.. అంటే.. హరీశ్ రావు ఏ స్థాయిలో చక్రం తిప్పుతున్నారో అర్థం చేసుకోవచ్చు.. 
 
2004 లో సిద్దిపేటలో బైపోల్ జరిగితే.. అక్కడ హరీశ్ రావు కు ప్రజలు బ్రహ్మరథం పట్టారు.. అప్పటినుంచి నేటివరకు హరీశ్ రావు ఓటమి ఎరుగని నేతగా కొనసాగుతున్నారు. గత అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లోనూ హరీశ్ రావుకు భారీ మెజారిటీ దక్కింది. ప్రతిపక్ష పార్టీల అడ్రస్ గల్లంతైంది. ప్రస్తుతం బీఆర్ఎస్ ఎల్పీ ఉపనేతగా తన మార్క్ చూపిస్తున్నారు. మరోవైపు బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్, మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు అధికార పార్టీకి చుక్కలు చూపిస్తున్నారు. 

ముఖ్యంగా హరీశ్ రావు చేస్తున్న విమర్శలతో ప్రభుత్వం ఉక్కిరి బిక్కిరి అవుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కూడా సిద్దిపేటను టార్గెట్ చేసినట్టు తెలుస్తోంది. ఇందులో భాగంగానే సిద్దిపేట జిల్లాలో పర్యటించిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి.. వచ్చే ఎన్నికల్లో సిద్దిపేట నుంచి కాంగ్రెస్ అభ్యర్ధిని గెలిపిస్తే.. ఆయనకు మంత్రి పదవి ఇస్తామని హామీ ఇచ్చారు. అంతేకాదు.. 2029 అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు ముందు సిద్దిపేటలో భారీ బహిరంగ సభను ఏర్పాటు చేస్తామన్నారు. ఇదే సభలో హరీశ్ రావు ప్రత్యర్ధికి ప్రకటిస్తామని చెప్పుకొచ్చారు.. 
 
మరోవైపు సిద్దిపేట గడ్డపై తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు కవిత కూడా ఫోకస్ పెట్టారు. 2028 ఎన్నికల్లో సిద్దిపేట నుంచి రాజకీయాలు చేసేందుకు రెడీ అవుతున్నారు. తన పార్టీకి, రాజకీయ ప్రస్థానానికి కేంద్ర బిందువుగా సిద్దిపేటను మార్చుకోవడానికి సన్నాహాలు చేస్తున్నారు. అందుకే దక్షిణ తెలంగాణ ప్రాంతాల మధ్య భాగంలో ఉన్న సిద్దిపేటను తన పొలిటికల్ సెంటర్ గా మార్చుకునేందుకు ఎంపిక చేసుకున్నారని తెలుస్తోంది. 

సిద్దిపేట సమీపంలోని రంగదాంపల్లి రాజీవ్ రహదారిపై ఉన్న తెలంగాణ అమరవీరుల స్తూపం సమీపంలో ఆమె ఇప్పటికే వెయ్యి గజాల స్థలాన్ని సేకరించుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇప్పటికే మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావుపై కవిత సంచలన ఆరోపణలు చేశారు.. భవిష్యత్తులోనూ హరీశ్ రావు బండారం బయటపెడతానని ప్రకటించారు.  ఇప్పుడు సిద్దిపేటకు తన సెంటర్ ను మారుస్తున్నారు. దాంతో సిద్దిపేట రాజకీయాలు ఎటువైపు మారుతాయో అన్న చర్చ జరుగుతోంది.. 
 
మొత్తంమీద సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, కవిత.. ఇద్దరూ హరీశ్ రావును టార్గెట్ చేశారు. ఎలాగైనా సరే 2028లో సిద్దిపేటలో తమ సత్తా చాటేందుకు ఇప్పటినుంచే ప్రయత్నాలు మొదలు పెట్టారు. అయితే హరీశ్ రావుపై గెలుపు అంతా ఈజీ కాదని సీఎం రేవంత్ రెడ్డికి సైతం తెలుసు.. అందుకే హరీశ్ రావును ఓడిస్తే.. మంత్రి పదవి హామీ ఇచ్చారని ప్రచారం సాగుతోంది. ప్రస్తుతం సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కామెంట్స్ పైన పొలిటికల్ వర్గాల్లో హాట్ హాట్ చర్చ జరుగుతోంది. 

సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆషామాషీగా ఈ మాట అనలేదని అంటున్నారు. సీఎం దగ్గర హరీశ్‌ రావును ఓడించేందుకు పక్కా లెక్కలు ఉన్నాయని చెబుతున్నారు. అవసరమైతే.. కవితను హరీశ్ రావుపై అస్త్రంగా ప్రయోగించే అవకాశం ఉందని అంటున్నారు. కవితకు కూడా సిద్దిపేట ప్రజలతో మంచి అనుబంధం ఉంది. ఆమెకు సిద్దిపేటలో భారీ ఎత్తున ఫ్యాన్ పాలోయింగ్ ఉంది. అయితే కవిత, రేవంత్ రెడ్డి ఒక్కటైతే మాత్రం.. హరీశ్ రావుకు భంగపాటు తప్పకపోవచ్చని పొలిటికల్ వర్గాల్లో వినిపిస్తున్న మాట. ఏదీ ఏమైనా సిద్దిపేట ప్రజలు మాత్రం.. ఎటువైపు ఉన్నారో తెలియాలంటే మాత్రం.. మరో మూడేళ్లు ఆగాల్సిందే అంటున్నారు పొలిటికల్ పరిశీలకులు..

గుర్రం శేఖర్ జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు అందిస్తున్నారు. గతంలో వివిధ మీడియా సంస్థల్లో పని చేశారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

