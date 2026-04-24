  • Vijayashanthi: ప్రభుత్వంపై రాములమ్మ తిరుగుబాటు ఎందుకు..? అసలు కారణం ఇదేనా..!

Telangana RTC Strike: కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఓ సీనియర్ నేత అలకబూనారా..! ప్రభుత్వం పనితీరుపై ఆ నేత తీవ్ర అసంతృప్తితో ఉన్నారా..! ఇటీవల తెలంగాణ ఉద్యమ కారులను సమస్యలపై శాసనమండలి వేదికగా ప్రభుత్వాన్ని ఇరకాటంలోకి నెట్టిన సదరు నేత.. ఇప్పుడు ఆర్టీసీ కార్మికుల సమ్మెపై సంచలన పోస్టుతో సర్కార్‌కు చుక్కలు చూపిస్తున్నారా..! ప్రభుత్వంలో కీలక పదవిలో కొనసాగుతూ.. సర్కార్‌ను ఆ నేత ఎందుకు ఇబ్బంది పెడుతున్నారు..! దీని వెనుక ఉన్న అసలు కారణం ఏంటి..!   

Written by - G Shekhar | Last Updated : Apr 24, 2026, 07:30 PM IST

8th Pay Commission: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు భారీ శుభవార్త..ఉద్యోగి కనీస జీతం రూ.72,000కు పెంపు..లెక్కల చిట్టా విప్పిన బీపీఎంఎస్!
7
8th Pay Commission
8th Pay Commission: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు భారీ శుభవార్త..ఉద్యోగి కనీస జీతం రూ.72,000కు పెంపు..లెక్కల చిట్టా విప్పిన బీపీఎంఎస్!
Gold Rate Crash: పసిడి ప్రియులకు గుడ్ న్యూస్.. బంగారం రూ. 1000, వెండి రూ. 6000 తగ్గింపు.. ఇప్పుడే కొనాలా? మేలో పెరుగుతాయా? తగ్గుతాయా?
7
gold price crash
Gold Rate Crash: పసిడి ప్రియులకు గుడ్ న్యూస్.. బంగారం రూ. 1000, వెండి రూ. 6000 తగ్గింపు.. ఇప్పుడే కొనాలా? మేలో పెరుగుతాయా? తగ్గుతాయా?
Mercury Effect: మే 1 నుంచి బుధ అస్తమయం.. ఈ 4 రాశుల వారికి ఇక తిరుగుండదు.. కనకవర్షమే!
6
Budha Asthamayam
Mercury Effect: మే 1 నుంచి బుధ అస్తమయం.. ఈ 4 రాశుల వారికి ఇక తిరుగుండదు.. కనకవర్షమే!
Telangana Govt Jobs 2026: నిరుద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్..2480 ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలకు గ్రీన్ సిగ్నల్..!
5
Telangana govt jobs
Telangana Govt Jobs 2026: నిరుద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్..2480 ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలకు గ్రీన్ సిగ్నల్..!
Telangana RTC Strike: కాంగ్రెస్‌ సీనియర్‌ నేత, ఎమ్మెల్సీ విజయశాంతి ఓ ఫైర్ బ్రాండ్‌ లీడర్‌..! తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధనలోనూ కీలకంగా వ్యవహరించారు. ఆమె మెదక్‌ ఎంపీగా ఉన్నప్పుడే తెలంగాణ రాష్ట్రం కల సాకారమైంది. అయితే అప్పటివరకు బీఆర్‌ఎస్‌ అధినేత కేసీఆర్‌తో సఖ్యతగానే ఉన్న విజయశాంతి.. అధినేత దూరం పెట్టడంతో కమలం కండువా కప్పుకున్నారు. ఆ తర్వాత మళ్లీ పార్టీ మారారు.. గత అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చాక చాలా రోజులుగా సైలెంట్‌గా ఉన్నారు. ఆ తర్వాత రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ వ్యవహారాల ఇంచార్జ్ గా మీనాక్షి నటరాజన్ రావడంతో యాక్టివ్ అయ్యారు. ఆ వెంటనే ఎమ్మెల్సీగానూ ప్రమోషన్ పొందారు. కొద్దిరోజులుగా మంత్రి పదవి కోసం రాములమ్మ హస్తిన వేదికగా లాబీయింగ్ చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే సర్కార్ తీరును ఎండగడుతూ ఆమె చేస్తున్న విమర్శలు.. హస్తం పార్టీకి ఇబ్బందిగా మారాయి.. 
 
తాజాగా కాంగ్రెస్ పార్టీ నేత, ఎమ్మెల్సీ విజయశాంతి మరో సంచలన కామెంట్స్ పోస్ట్ చేశారు. ఈసారి ఆర్టీసీ కార్మికుల సమ్మెపై ప్రభుత్వాన్ని ఇరకాటంలోకి నెట్టారు. ఎన్నో ఎళ్ల పోరాటం అమరవీరుల త్యాగాలతో తెచ్చుకున్న తెలంగాణ ఆత్మహత్యల కోసం కాదంటూ ట్వీట్ చేశారు. ఆర్టీసీ సమ్మె.. శంకర్ గౌడ్ ఆత్మహత్య యత్నంపై స్పందిస్తూ ట్విట్టర్ లో ఒక మెసేజ్ పోస్ట్ చేశారు. ఇప్పుడు ఈ పోస్టు అధికార పార్టీలో చర్చనీయాంశంగా మారింది. ప్రభుత్వంలో కొనసాగుతూ.. సర్కార్‌పైనే రాములమ్మ కత్తిదూస్తున్నారు. ఇటీవల శాసన మండలి సమావేశాల సందర్భంగా కూడా ఆమె అమరవీరులకు న్యాయం చేయడంలో ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తున్నట్లు విమర్శలు చేశారు. అయితే ఎమ్మెల్సీ పదవి ఇచ్చిన కాంగ్రెస్ పార్టీతో అంటీముట్టనట్లుగా వ్యవహరిస్తున్న విజయశాంతి ఇపుడు ఇలా ఎందుకు స్పందిస్తున్నారు.. ఈమె నారజ్‌కు మంత్రి పదవి రాకపోవడమే కారణమా అన్న చర్చ జరుగుతోంది. 

ప్రస్తుతం కాంగ్రెస్ పార్టీలో రెండు మంత్రి పదవులు ఖాళీగా ఉన్నాయి.. అటు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి దగ్గర మూడు, నాలుగు శాఖలు ఉన్నాయి.. కానీ ఆ పదవులు భర్తీ చేయకుండా.. తనను అవమానిస్తున్నారని విజయశాంతి ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. తెలంగాణ కోసం, పార్టీ కోసం తానేంతో కష్టపడితే.. మంత్రి పదవి ఇవ్వకుండా.. సీఎం టీమ్‌కు మాత్రమే.. మంత్రి పదవులు దక్కాయని ఆమె ఆవేదనగా కనిపిస్తోంది. తెలంగాణ సాధనలో కీలక పాత్ర పోషించిన తనకు మంత్రి పదవి పొందేందుకు అన్ని అర్హతలు ఉన్నాయని విజయశాంతి చెబుతున్నారు. ఇటీవల హస్తిన నేతలతోనూ తన మినిస్ట్రీపై చర్చలు జరిపారని సమాచారం. అయితే హైకమాండ్ మాత్రం.. మంత్రి పదవుల భర్తీ నిర్ణయాన్ని సీఎం రేవంత్ రెడ్డికే అప్పగించడంతో.. రామలమ్మలో అసంతృప్తి కట్టలు తెచ్చుకుంటోందని తెలుస్తోంది. మొత్తంమీద రాములమ్మ తీరు చూస్తుంటే మాత్రం. రానున్న రోజుల్లో మరింత రెచ్చిపోయే పరిస్థితి ఉందని అమె అనుచరులు చెబుతున్నారు. 

మొత్తంమీద ఎమ్మెల్సీ రాములమ్మ అసంతృప్తి వెనుక ఎవరో ఉన్నారనే చర్చ జరుగుతోంది. కాంగ్రెస్ పార్టీలో కొందరు నేతలు విజయశాంతిని ముందుపెట్టి.. సీఎం రేవంత్ రెడ్డిపై విమర్శలు చేయిస్తున్నారని ప్రచారం సాగుతోంది. అంతేకాదు.. రాములమ్మకు ఎమ్మెల్సీ పదవి రావడం వెనుక కూడా వీళ్లే ఉన్నారని తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతం రాములమ్మ విమర్శలపై గాంధీ భవన్ వర్గాల్లో రకరకాల చర్చ జరుగుతోంది. ఏదీఏమైనా విజయశాంతి అసంతృప్తిని హస్తం పార్టీ పెద్దలు ఎలా కూల్ చేస్తారో అనేది మాత్రం ఇంట్రెస్టింగ్ మారింది.. 

G Shekhar

గుర్రం శేఖర్ జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు అందిస్తున్నారు. గతంలో వివిధ మీడియా సంస్థల్లో పని చేశారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

